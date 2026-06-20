¿Hasta qué hora se puede votar el 21 de junio en segunda vuelta ? Horarios y recomendaciones

Las urnas abren a las 8:00 a.m. del domingo. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este domingo 21 de junio se abrirán las urnas para que los colombianos elijan a quién le dará las riendas del país por los próximos cuatro años. En esta segunda vuelta presidencial, el puesto se disputa entre Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico), uno de ellos será quién, al cerrar las urnas el próximo domingo, se llevará la victoria.

Esto es lo que debe saber sobre los horarios de los puestos de votación y las recomendaciones de las autoridades para ejercer su derecho al voto en esta última cita con la democracia.

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Desde las 8:00 a. m. se puede votar en las mesas de votación en todo el territorio nacional y a las 4:00 p. m. se cerrarán las urnas. A partir de ese momento, no será posible ejercer su derecho al voto para las elecciones presidenciales en segunda vuelta, incluso si está haciendo la fila. La única excepción es si ya entregó su cédula a los jurados de votación, pero, de lo contrario, no podrá votar.

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¿Qué recomendaciones hace la Registraduría para este 21 de junio?

Lo primero es que el órgano electoral sugiere ir a votar temprano, para así evitar contratiempos. Sumado a eso, los ciudadanos también podrán conocer su mesa y puesto de votación a través de la página web de la Registraduría, lo que también podrá facilitar el proceso. Si quiere conocer su puesto de votación, puede consultarlo en este link.

Es importante recordar que el único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía, puede ser la amarilla con hologramas o la digital. Debe ser presentada en su formato físico o desde el dispositivo móvil donde se aloje la cédula digital.

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En caso de cometer un error al marcar la tarjeta electoral —recuerde que solo se le entregará una—, esta deberá ser devuelta al jurado de votación y se debe solicitar una nueva. Lo que ocurrirá es que el jurado anulará la tarjeta que contiene el error y entregará otra para que el votante ejerza su derecho.

¿Cómo marcar la tarjeta? El tarjetón contiene dos recuadros: el de Iván Cepeda con su fórmula Aida Quilcué y el de Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo, en ese orden. Al identificar la fórmula de su preferencia, deberá marcarla una equis (X) o cualquier signo, cuidando que siempre esté dentro del recuadro asignado, de lo contrario, el voto no tendrá ninguna validez.

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