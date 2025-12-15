CNE y Registraduría afinan detalles para las elecciones del 2026: implementarán biometría facial

De izquierda a derecha: magistrado Cristian Quiroz (presidente del CNE), procurador Gregorio Eljach, registrador Hernán Penagos y ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, durante la instalación de la jornada de votación a los consejos municipales y locales de Juventud. Foto: Archivo Particular

Culminadas las elecciones atípicas de Bucaramanga, en las que candidato Cristian Portilla salió vencedor con 63.317 votos, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral celebraron el desarrollo de la jornada y destacaron la implementación de los primeros equipos de biometría facial que se extenderán a nivel nacional para los comicios del 2026.

Durante estas elecciones en la capital santandereana, el órgano de logística electoral desplegó hasta 100 equipos de biometría facial en los 88 puestos de votación con los que el objetivo se centró en reducir sustancialmente los índices de fraude electoral y suplantación de identidad. Según explicó el registrador Hernán Penagos, “se está trabajando con muchos elementos que garanticen integridad y transparencia de los procesos electorales”.

El funcionario destacó que la aplicación de este mecanismo ha permitido un desarrollo óptimo de las 19 elecciones atípicas a lo largo del país en el último año y medio, lo que, además, se multiplicará para los comicios del 2026. Si bien no entregó una cifra exacta, se desplegarán equipos para esta función en cerca de 60.000 mesas a nivel nacional, lo que representa cerca del 50 % del total que estarán habilitadas.

En la misma jornada también se anunciaron cambios sobre los procesos de escrutinio y contabilización de los resultados, especialmente en las jornadas fuera del país. Y es que buscando limitar los casos de fraude y con más de tres millones de personas habilitadas para votar en el exterior, la semana para votación que se habilitará en los cerca de 150 consulados tendrá un registro diario que será emitido por esas oficinas a la Registraduría al cierre de la jornada de votación.

Es decir, las votaciones que se desarrollarán entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en el exterior durante una semana serán reportadas una vez cierren la mesa para que los registros reposen en poder del órgano electoral. Además, los servicios de atención para denuncia de posibles casos de fraude estarán habilitados durante las 24 horas y con un monitoreo a todas las mesas de votación.

Otro de los cambios significativos que se tendrá durante los comicios del 2026 estará en la capacitación de los testigos electorales. Esta figura que fue clave en las elecciones del 2022 y que permitió “rescatar” curules de los partidos Pacto Histórico y Mira en el Congreso, ahora pasará a ser competencia del CNE. Según indicó el presidente del tribunal electoral, Cristian Quiroz, las capacitaciones serán asumidas por este organismo, desligando de esa responsabilidad a los partidos políticos.

En la memoria queda la sanción por superación de topes electorales en la campaña del presidente Gustavo Petro, proceso en la que uno de los rubros no registrados fue, precisamente, la capacitación de testigos para la vigilancia de los escrutinios y que derivó en la sanción del entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, así como otras funcionarias que hicieron parte de ese proceso.

Según el análisis de Quiroz – que acompañó las elecciones en Bucaramanga – las elecciones del 2026 también tendrán protagonismo de los testigos, por lo que ahora será el CNE el organismo que asuma su capacitación, algo que antes era competencia plena de los partidos. El proceso permitirá que los colectivos interesados en presentar un comité de testigos lo inscriban ante el organismo electoral y una vez avalado, este inicie las respectivas capacitaciones.

Serán más de COP 35.000 millones los que se destinen para este fin y que si bien son objeto de controversia por revelaciones realizadas este domingo por La Silla Vacía, el magistrado Quiroz destacó que el proceso licitatorio y las inversiones para estas capacitaciones se encuentran registradas en las plataformas oficiales de la contratación estatal. El CNE espera contribuir con la capacitación de seis millones de personas previo a las jornadas electorales del 8 de mazo (Congreso y consultas de partidos), del 31 de mayo (primera vuelta) y 21 de junio (segunda vuelta presidencial).

Finalmente, las dos cabezas de estos organismos electorales también destacaron la expansión de las alianzas internacionales para vigilancia de las elecciones del 2026. En respuesta a la solicitud del presidente Petro sobre la necesidad de robustecimiento de vigilancia electoral internacional, Penagos manifestó que “desde el año pasado venimos trabajando con las diferentes organizaciones que hacen observación electoral el Colombia”.

Dentro de esas labores, la última asociación en anunciar su interés de robustecer la vigilancia a los comicios en Colombia fue la Unión Europea (UE). “Desde la Registraduría, como nunca, venimos invitando y dialogando con los organismos de observación electoral.

La UE estará desde enero con más de 130 personas que acompañarán el proceso electoral. Me anima mucho que comulguemos con el Gobierno en el ánimo que haya una observación internacional fuerte y robusta”.

Por su parte, el magistrado Quiroz señaló, en ese sentido, que “vamos a darle una participación a los países que quieran estar con nosotros. Todos tienen garantizado un cupo para la misión de observación. Nuestra mayor fortaleza como democracia es que os otros países vengan y vean que esta es una democracia fuerte u sólida. (...) La misión de observación será la más grande de los últimos años”.

