“Estamos en empate”: Gobierno hace cuentas para ley de financiamiento y el MinIgualdad

Ministro del Interior - entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno del presidente Gustavo Petro hace cuentas para salvar el proyecto de ley de financiamiento en el Congreso, clave para el presupuesto de 2026. Con la propuesta, el Ejecutivo espera recaudar COP 16 billones para un presupuesto que hoy tiene cuentas apretadas. También para que avance la discusión del Ministerio de la Igualdad.

Ante este panorama, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que, en el caso de la ley de financiamiento, se mantiene en conversaciones con los senadores y representantes de las comisiones económicas (Tercera y Cuarta) para conseguir los apoyos necesarios. Lo que hoy hace el jefe de la cartera política es un trabajo de filigrana para evitar que, como en 2024, se hunda el proyecto de ley.

Puede leer: Caicedo y Petro rompen: se acusan de dividir la izquierda para 2026

Benedetti se refirió al tema al salir de una reunión en el Congreso en la que se discutió sobre la seguridad de los precandidatos y de congresistas. En ese sentido, dijo que, sobre el mediodía, y a horas de que se retome el debate de las comisiones, hace cuentas de un empate en los votos que “se puede definir en los últimos minutos u horas”.

Al ser consultado sobre si entonces se contempla la posibilidad de que el proyecto de financiamiento se hunda, afirmó: “Hace una semana estaba hundida y ya podemos estar en el empate en las probabilidades. Pero aún no empieza la arena en el coliseo”. Además, resaltó que la plenaria del Senado fuera citada por el presidente Lidio García (Liberal) en la mañana para que las comisiones económicas puedan discutir en la tarde. “Todo está mal por ahora, pero estamos buscando el empate”.

También: Registraduría anuncia nueva jornada masiva de inscripción de cédulas para elecciones

Respecto a las críticas que ha recibido por el poco avance en los últimos meses en la agenda del Gobierno en el Congreso, admitió que “he estado un poco lejos luego de la elección del magistrado [de la Corte Constitucional Carlos] Camargo y ha habido una especie de distanciamiento, pero no hemos olvidado los proyectos. Cuando me alejo, dicen que reparto mermelada, pero cuando me acerco es porque soy un descuidado”.

En todo caso, las cuentas son ajustadas. Por lo menos diez senadores están promoviendo que se archive el proyecto de ley de financiamiento. E, incluso, ya están advirtiendo sobre supuestos vicios de trámites. El senador Carlos Meisel expresó su inconformidad al afirmar que “el Gobierno hace todo a las patadas”, insistiendo en que la reforma fue anunciada sin la verificación de quórum. Un señalamiento similar hizo el representante Andrés Forero, quien sostuvo que “el Gobierno nacional logró que se anunciara el proyecto de la reforma tributaria con la que quieren seguir estrangulando a los colombianos con más impuestos”.

Le puede interesar: Petro dice que no hay prueba de “relación del narcotráfico colombiano con Maduro”

Similar es el panorama en las comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara, citadas para las 2:00 p.m., para discutir el proyecto para subsanar los vicios de trámite del Ministerio de la Igualdad que encontró la Corte Constitucional. Pero en ese debate, la cuentas también son adversas, toda vez que ya hay radicadas dos ponencias negativas (una del representante Hernán Cadavid y otra de la senadora Paloma Valencia y el senador Germán Blanco), la positiva y una alternativa que, incluso, plantea cambiar el nombre de la cartera.

El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) también está promoviendo su archivo. “Se trata de una entidad que simboliza todo lo que hace mal Gustavo Petro y sus aliados, no ejecuta el presupuesto, no cumple metas y tiene alta rotación de ministros y viceministros. No ha demostrado ninguna utilidad y ningún logro al país. Invito a todos a que estemos atentos al debate y promovamos el archivo de ese embeleco burocrático”, dijo Motoa.

De hecho, en un debate de control político en 2024, el congresista advirtió lo que pasaría con esa entidad. “Logramos demostrar que el gobierno no quería un ministerio para cerrar brechas ni ayudar a los desfavorecidos, sino para satisfacer el apetito de unos pocos”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.