Cepeda (35 %), De La Espriella (21 %) y Valencia (16 %) lideran encuesta GAD3

Aspirantes a la presidencia Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la última encuesta GAD3 financiada por RCN Televisión, en las estimaciones de la primera vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda llega al 35 %, a 14 puntos lo sigue el abogado Abelardo De La Espriella con un 21 % y Paloma Valencia se queda en el podio con 16 %, esto tras conseguir la victoria en la Gran Consulta por Colombia.

En la medición se incluyeron otros candidatos que alcanzan porcentajes entre el 4 % y 1 %, entre los que están Claudia López (4 %), Sergio Fajardo (3 %), Miguel Uribe Londoño (1 %), Santiago Botero (1 %), Luis Gilberto Murillo (1 %). A estos se suman Carlos Caicedo (0,3 %), Clara López (0,2 %) y Mauricio Lizcano (0,1 %) que no pasan del 1 %.

El sondeo compara los resultados de marzo con los de febrero, donde se observa un crecimiento en la intención de voto hacia Cepeda de un punto, pues pasa de un 34 % a 35 %, mientras Valencia acumula 12 puntos (4 % al 16 %) y De La Espriella se desploma con un cinco menos (26 % al 21 %). Tanto Fajardo como López crecieron un punto en este mes.

Según GAD3, la fórmula que mejor cala entre los votantes es la senadora indígena Aida Quilcué, quien suma una preferencia del 28 %; le sigue la segunda mejor votación de la Gran Consulta, Juan Daniel Oviedo con 18 % y el último puntero es el exministro José Manuel Resprepo, que tiene el mismo porcentaje, aunque algunas milésimas muestran la diferencia entre ambos candidatos. Otro empate existe en el centro, donde tanto Edna Bonilla —fórmula de Fajardo— como Leonardo Huerta —quien acompaña a López— tienen el 3 % de la preferencia.

Los resultados que señala la encuesta sobre los escenarios para una segunda vuelta varían bastante entre los candidatos que lleguen allí. En el panorama en donde Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella llegan al balotaje, el primero se impone con un 45 % ante el segundo que solo llega al 36 %.

Algo similar ocurre si el candidato del Pacto Histórico se enfrentara a Sergio Fajardo. En este Cepeda lo vence con un 44 %, mientras el aspirante por Dignidad y Compromiso alcanza un 32 %. El escenario más parejo lo tienen Iván Cepeda y Paloma Valencia, donde el primero alcanza el 43 % y la segunda un 40 %, esto implica un empate técnico dado el margen de error de la encuesta.

Otras opciones, como la posibilidad de enfrentar a De La Espriella contra Fajardo, el abogado le ganaría al exgobernador de Antioquia con 8 puntos de ventaja. Mientras que si el candidato de Salvación Nacional enfrentara a la aspirante del Centro Democrático, ambos tendrían un empate con 27 % cada uno y un sorpresivo voto en blanco que llega al 23 %.

La encuesta de GAD3 se realizó durante esta semana entre el 16 y el 18 de marzo de 2026, a través de 1.200 encuestas telefónicas (CATI) dirigidas a residentes mayores de 18 años con derecho a voto y acceso a telefonía móvil. Justo ocho días después de conocer los resultados de las elecciones legislativas y los ganadores de las consultas interpartidistas.

El margen de error máximo, según informa la encuesta, es del ±3,0 %, calculado sobre un número efectivo de 1.076 entrevistas tras su ponderación, y el nivel de confianza es del 95 %. Para asegurar su representatividad, el diseño utilizó un muestreo probabilístico estratificado con ajustes por sexo, edad, estrato socioeconómico y el recuerdo de voto de la segunda vuelta presidencial de 2022.

Un 52 % de los encuestados fueron hombres, en contraste con el 48 % que se identifican como mujeres. Los rasgos de edad varían entre los 18-34 (35 %), 35-54 (35 %), y los mayores de 55 (29 %). Entre los estratos que más respondieron las llamadas estuvieron los 1 y 2 que llegan al 67 %; le sigue el estrato 3 con 22 % y de último, los ubicados entre 4 y 6 con 10 %.

Consulte aquí la ficha técnica completa:

Esta es la encuesta completa:

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.