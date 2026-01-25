Cepeda tiene el 28 %, De La Espriella el 15 % y Fajardo el 9 %: encuesta del CNC

Iván Cepeda vuelve a liderar la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), seguido por Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Foto: El Espectador

La cuarta encuesta de opinión de carácter presidencial deja una nueva foto en la carrera por la Casa de Nariño que tendrá una primera parada el próximo 8 de marzo. Este nuevo escenario del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y publicado por Revista Cambio deja, nuevamente, a Iván Cepeda liderando la opinión con un 28,2 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 15,5 % y con Sergio Fajardo con 9,8 % en la percepción.

El panorama muestra, además, en un cuarto lugar a Claudia López con 3,7 % de la intención de voto, siendo una voz que se ha movido en la última semana para convocar a los sectores del denominado “centro” con el que se pueda conformar una nueva consulta para las elecciones de marzo en el que solamente resaltan la Gran Consulta por Colombia de la centroderecha y el Pacto Amplio, ligado al oficialismo.

Después de López, la encuesta del CNC ubica a la periodista Vicky Dávila con 2,4 %, siendo la primera cara de esa encuesta que agrupa a nueve candidatos. Le siguen Paloma Valencia (2,4 %),Juan Manuel Galán (2 %), Juan Daniel Oviedo (1,7 %), Enrique Peñalosa (1,3 %) y Juan Carlos Pinzón (1 %).

También fueron medidos Daniel Quintero (1 %), quien podría ingresar al Pacto Amplio, Carlos Caicedo y Aníbal Gaviria (0,9 %), Luis Gilberto Murillo (0,8 %), Mauricio Cárdenas y David Luna (0,7 %), Camilo Romero (0,6 %), además de Maurice Armitage y ROy Barreras que cierran con el 0,3 %.

Eso sí, más del 23 % de los encuestados se siguen ubicando entre las opciones de ninguno y el no responde, siendo ese grupo poblacional que quienes buscan suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño deben tratar de conquistar para asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto.

La medición también se segmentó a raíz de las consultas presidenciales. De las 2.202 encuestas realizadas en 56 municipios 39,7 % votaría en la Gran Consulta por Colombia, mientras que el 36,3 % lo haría en el proceso denominado hasta la fecha como Pacto Amplio. Ese mismo 23 % de indecisos también se representa para el escenario de las consultas del próximo 8 de marzo.

Para esos procesos, aunque Dávila lidera en intención de voto general, sería, según esta medición, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien llegue a primera vuelta en mayo. 15,7 % tiene Valencia en esta consulta, mientras Dávila le sigue con el 15,1 %. Juan Manuel Galán, parte tercero con el 14,2 %, mientras que ya más alejado en la cuarta casilla se ubica Juan Daniel Oviedo con el 6,9 %. Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón igualan en 6,1 %.

Sobre el Pacto Amplio, Iván Cepeda se lleva casi todos los votos, pues de 780 encuestados sobre este proceso, el 69,2 % lo ponen como vencedor. Segundo es Daniel Quintero con 3,7 % y tercero Camilo Romero con el 2,8 %. Aquí también fueron incluidos Luis Gilberto Murillo (1,6 %), Roy Barreras (1,3 %) y Juan Fernando Cristo (0,9 %).

En los escenarios de mayo, Cepeda (33,4 %) y De la Espriella (16,9 %) pasarían a las urnas en junio, proceso en el que, además, el candidato del Pacto Histórico tomaría las llaves de la Casa de Nariño con el 45,2 % de la opinión. De otro lado, un escenario con Fajardo en segunda vuelta contra Cepeda también le pone como perdedor con un 40,7 % a favor del senador, mientras que el exgobernador tendría apenas el 28 %.

Ficha técnica

Esta medición realizada por el CNC se realizó entre el 15 y el 21 de enero en 56 municipios de seis regiones establecidas por la ley. Fueron 2.202 encuestas presenciales en hogares de los encuestados, presentando un margen de error del 2,9 % y nivel de confianza del 95 %. Fueron 86 encuestadores y 10 supervisores los que desarrollaron este proceso publicado por Cambio.

Vea la encuesta completa aquí:

