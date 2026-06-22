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Gustavo Petro después del poder: ¿qué papel tendrá tras el empalme con De la Espriella?

La decisión que tomó el país en las urnas marcó la recta final de la actual administración, la primera de izquierda pura en Colombia. Sin embargo, el mandatario saliente está lejos del retiro de la política, pues por el contrario apuesta a consolidarse como jefe natural del progresismo. Esto es lo que viene.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
22 de junio de 2026 - 09:01 p. m.
¿Qué hará el presidente Petro tras dejar el poder en empalme con De la Espriella?
¿Qué hará el presidente Petro tras dejar el poder en empalme con De la Espriella?
Foto: Presidencia
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A finales de mayo, apenas un par de días antes de las elecciones presidenciales de primera vuelta, el presidente Gustavo Petro aseguró, desde una tarima en Sincelejo (Sucre), que regresaría a esos territorios en cuestión de meses, ya no como jefe de Estado, sino como promotor de una constituyente. Esa, según detalló, sería su vocación tras dejar la Casa de Nariño si los colombianos apostaban por profundizar las reformas sociales.

El camino de la constituyente se empantanó en cuestión de horas, pues la victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta, con una ventaja de 673.000 votos, obligó a la campaña de la izquierda de Iván Cepeda y al propio Petro a recular. “Con un apoyo tan fuerte de la población al fascismo, no es posible adelantar una constituyente progresista”, aseguró en uno de sus mensajes en X.

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Aún así, el presidente saliente continuó incluyendo en sus discursos oficiales referencias a su futuro. Desde Córdoba, ya con la campaña de segunda vuelta lanzada, aseguró que si el proyecto de la derecha ganaba, él estaría “en las calles, arriesgándome, otra vez con mi pueblo, otra vez a defender la justicia social, la democracia del pueblo, el poder de la población, las conquistas logradas con tanto esfuerzo”.

En ese espacio dijo que una votación de un día no podría borrar de un “plumazo” las luchas que abanderó, entre estas la de los derechos laborales, la protección del medioambiente, entre otras. En sus discursos también lanzó varias advertencias en torno a posibles persecuciones contra el progresismo e incluso dijo que intentarían asesinarlo o cercarlo. “Salgo sin dinero, con mis cuentas bloqueadas y sin capacidad amplia para moverme. Salgo algo peor económicamente de como entré”, escribió en sus redes este 21 de junio.

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Estos pronunciamientos se han mezclado con otros en un tono más pausado. En su más reciente paso por Nueva York, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ratificó que no permanecerá en el gobierno por fuera de la Constitución y que todavía no sabía hacia dónde, pero que saldría del Ejecutivo como un ciudadano y no como presidente. Además, en algunas entrevistas señaló que no sería un “viejo cansón” que se mete en la política de todos los días, pero que tampoco se retiraría a escribir poesía.

Al margen de estos discursos, en las toldas del Pacto Histórico no dudan en afirmar que Petro tendrá un rol protagónico durante los próximos cuatro años, incluso más tras la derrota, ajustada, de su proyecto en las urnas. Eso coincide con algo que también dicen en las filas del petrismo: más allá del presidente saliente, no hay una figura que aglutine a todos los sectores de izquierda y progresistas.

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No se puede perder de vista que, además de los 12,7 millones de votos de segunda vuelta, el presidente sale de la Casa de Nariño con más del 40 % de aprobación en diversas encuestas, lo que se traduce en una agenda que seguirá dando frutos políticos en los próximos años. Esto, además, ad portas de que inicie una tensa campaña por el poder regional representado en alcaldías y gobernaciones.

Lo que varios se preguntan es qué papel tendrá Iván Cepeda, quien, para muchos de sus congresistas cercanos, continuaría con un rol de liderazgo, pero más cercano a los temas que siempre ha abanderado, entre estos la paz y la defensa de las víctimas. Además, en esa baraja entrarán nombres como los de María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, Carlos Carrillo, entre otros, que, además, podrían entrar en la conversación por la candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

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Está claro que Gustavo Petro defenderá la aprobación de las reformas sociales y otras conquistas legislativas y normativas que considera su legado. Pero además, le apuntará a mantener una voz a nivel global en temas como el del cambio climático o la salida negociada de conflictos armados.

Por otra parte, en su círculo cercano señalan que el líder político debe resolver su situación financiera y política internacional derivada de la inclusión en la lista Clinton, en la que también están su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y su ministro del Interior, Armando Benedetti. Sobre este último punto, cabe anotar que el senador republicano Bernie Moreno, cercano a la administración de Donald Trump, dijo este lunes que Petro podría salir de esa clasificación si se realiza un cambio de mando ordenado.

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David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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antonio bonilla(7747)Hace 16 minutos
El Presidente Gustavo Petro presentó Las palabras del Cambio, una colección de diez libros que recopila sus discursos, reflexiones y acciones de gobierno durante su gobierno...El pais está mamado de oirle esas peroratas baratas que se pasó echando en estos 4 años, ahora pretende que la gente le compre 10 tomos. No faltará el estúpido que los compre.
antonio bonilla(7747)Hace 21 minutos
Dice Petro: Con un apoyo tan fuerte de la población al fascismo, no es posible adelantar una constituyente progresista”....Sr petro ud es un fascista que le pidió a su embajador en Suecia que CALLARA a la prensa sueca para que no piblicara un artículo sobre la vida desordenada que llevaba veronica Alcocer en ese pais. Solo el fascismo quiere callar la prensa. Pinte un bosque y piérdase.
Guillermo(n5sqs)Hace 26 minutos
..... Echarle la culpa a los bogotanos de su propia desgracia, que el mismo diseñó, alimentó y mal cuidó este cuatrenio : https://www.infobae.com/colombia/2026/06/22/gustavo-petro-senalo-que-la-clase-media-bogotana-prefirio-a-de-la-espriella-tras-beneficiarse-de-gobiernos-progresistas-recorto-la-distancia/
Guillermo(n5sqs)Hace 50 minutos
Petro que se dedique a su familia. Como gobernante ni siquiera siguió su plan de gobierno (https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/frustracion-compartida/), lo cual resulta bastante decepcionante, tiró a la basura sin menor esfuerzo el ejercicio de planeación más serio que se ha realizado en décadas: su propio Programa de Gobierno. Otra razón, de las muchas, que explica esta debacle electoral. Los enemigos de proyecto político fueron sus propios integrantes.
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