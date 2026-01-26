Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026

Esta es la carta del Pacto Histórico al CNE por participación de Iván Cepeda en la consulta

Gabriel Becerra, María José Pizarro, Carlos Alberto Benavides y Jaime Caicedo firmaron la misiva como representantes legales del partido político que respalda al presidente Gustavo Petro y que tiene como principal ficha presidencial al senador Iván Cepeda. El mensaje también fue enviado al registrador, el procurador y el contralor.

Redacción Política
26 de enero de 2026 - 01:10 p. m.
El Pacto Histórico pidió claridad sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo.
Foto: Óscar Pérez
Ante la incertidumbre en torno a la participación de Iván Cepeda en la consulta del llamado “Pacto Amplio”, que se realizará el próximo 8 de marzo, las directivas del Pacto Histórico le enviaron una carta a las autoridades electorales y a las cabezas de los órganos de control para pedir que se garantice la inclusión de su candidato en ese tarjetón. Hasta el momento, la apuesta de este sector de izquierda es que Cepeda se mida en las urnas junto a Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero para elegir a una sola figura del oficialismo que vaya a la primera vuelta presidencial.

Sin embargo, en las últimas semanas han aumentado las dudas jurídicas sobre la participación de Cepeda, pues aún no hay claridad de si el senador está inhabilitado por haber hecho parte de la consulta interna del petrismo, realizada el 26 de octubre del 2025. Algunos expertos ya han dicho que Cepeda no puede estar en dos consultas del mismo carácter, pero otros han indicado que es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que tiene la última palabra.

En medio de las dudas, la semana pasada la Registraduría, junto a la Procuraduría y la Contraloría, pidió claridades al CNE sobre el caso de Cepeda y el de Daniel Quintero, quien de hecho no recibió la luz verde para recoger firmas por haber estado en el tarjetón de la consulta del 26 de octubre.

“¿Pueden las organizaciones políticas y ciudadanos que participaron en las consultas del 26 de octubre de 2025 ser parte de las consultas del 8 de marzo de 2026? [...] Es necesario tener certeza jurídica", se lee en esa carta firmada por el registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

Desde el Pacto Histórico rechazaron ese planteamiento y respondieron este lunes 26 de enero con su propia carta pidiendo que se ratifique que Iván Cepeda estará en la consulta del 8 de marzo. “Esperamos que el Consejo Nacional Electoral, en el ejercicio de sus funciones, respete plenamente la autonomía y libertad del Movimiento Político Pacto Histórico, y permita, sin ningún inconveniente la inscripción de nuestro precandidato Iván Cepeda Castro, en la consulta del 8 de marzo de 2026, del Pacto Amplio”, se lee en la misiva.

En la misma, en la que se hace un recuento de los hechos políticos y jurídicos que llevaron a Cepeda a este punto, los representantes del Pacto también señalaron que su participación constituye un mecanismo legítimo de expresión política. “Confiamos en que estas consideraciones serán atendidas en favor de la democracia, la participación ciudadana y el respeto al orden constitucional”, agregaron.

Carta del Pacto Histórico al CNE

Por Redacción Política

