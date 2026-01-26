Semana crucial para la emergencia económica: Petro habló de movidas en Congreso y Corte

Consejo de Ministros en la Casa de Nariño sobre emergencia económica. Foto: Joel_Gonzalez

Esta semana se conocerá el futuro de la emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro como medida para aliviar la crisis fiscal y los huecos en el presupuesto de 2026. Se espera que la Corte Constitucional, tras analizar el decreto y tener en cuenta los conceptos y peticiones de varios gremios, tome una decisión sobre la continuidad o no del decreto con el que el Ejecutivo busca recaudar COP 16 billones.

Entre tanto, este martes 27 de enero el Senado regresará en sesiones extraordinarias para retomar el debate de control político sobre la emergencia. Cabe recordar que las sesiones habían iniciado los últimos días del año; sin embargo, fueron postergadas para finales del mes de enero, debido a inasistencia de ministros a la cita y las pocas respuestas que presentaron los miembros del gabinete ante los interrogantes del Legislativo.

De los 19 miembros del gabinete, solo el Ministerio de Hacienda ha dado respuesta al cuestionario. Por su parte, los ministerios de Justicia y Defensa respondieron de manera parcial; los demás han solicitado prórrogas o no han dado ninguna respuesta. El cuestionario está compuesto por 29 preguntas sobre la declaratoria de emergencia económica y la venta directa de títulos de tesorería (TES).

Ante este escenario, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X varios mensajes para defender su apuesta. “Caramba, no hay aún definición de la Corte Constitucional, pero aún así los oligopolios del capital tuvieron que sacar 800.000 millones de pesos para ayudar a la sociedad colombiana; no es nada comparado a los dividendos y utilidades conseguidos, a partir del trabajo, sino de subsidios del Estado a los más ricos, prohibidos por la constitución de Colombia”, dijo Petro.

El mandatario hizo referencia a los 0,8 billones que hasta el momento se han recaudado con los nuevos impuestos y que, según analistas, sería la cifra tope que podría lograr si esta semana la Corte suspende el decreto. “No es mucho pero ya es una devolución en dinero del trabajo común y productivo de los colombianos que se han robado a manera contable de renta y utilidades”, agregó el presidente.

En otro de sus mensajes defendió otra de las medidas con la que busca fondear las arcas del Estado, la que busca traer al país las inversiones en el extranjero de los fondos privados de pensiones. “Los fondos de administración privada pensionales simplemente son un negocio financiero y no un derecho, y por ello van a quebrar porque los flujos de ingreso de cotizaciones son menores a los gastos en devolución de ahorros de trabajadores (...) si los fondos privados de pensiones en vez de sacar la plata del país en negocios particulares con dinero ajeno, más bien hubieran comprado el oro que se roban las mafias en Colombia, ya tendríamos pensiones, y no devoluciones”, dijo.

¿Qué pasará con la emergencia económica en la Corte Constitucional?

En un documento de 86 páginas, el magistrado Carlos Camargo ya presentó la ponencia con la que busca suspender el decreto con el que el gobierno Petro anunció la emergencia económica, mientras el tribunal toma una decisión de fondo.

Se trata de un proyecto de fallo que presentó el magistrado en la tarde de este viernes 23 de enero para que sea estudiado por sus colegas y discutido el próximo miércoles en la Sala Plena. En el documento, expuso una serie de argumentos que darían cuenta de que el gobierno no habría cumplido con todos los requisitos a la hora de expedir la medida en diciembre pasado.

Según se lee, el magistrado encontró “algunos aspectos en los que, en principio, se puede evidenciar una ostensible incompatibilidad con el ordenamiento constitucional”. Por ejemplo, señala que dentro de los requisitos para expedir el decreto está que el documento sea firmado por el jefe de Estado y todos sus ministros. De acuerdo con la ponencia, “el decreto matriz registra la rúbrica del jefe de Gobierno y de 19 ministros, genera inquietud la situación administrativa de la ministra (e.) de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del ministro de la Igualdad y Equidad, como lo plantean algunas solicitudes de suspensión recibidas ante este Tribunal”.

Por otra parte, la ponencia del magistrado Camargo señala que la motivación del gobierno no habría sido la adecuada para decretar el estado de emergencia económica. Según el documento, “la Corte ha señalado que es indispensable que el decreto contenga una motivación adecuada y suficiente” para tomar una medida de esa magnitud para el país.

El magistrado señaló en su ponencia, la motivación que debe argumentar el gobierno “no es entonces una mera formalidad, sino un requisito de orden sustancial; esa expresión de las razones para declarar el estado de excepción, permite a esta Corporación ejercer control integral sobre los estados de excepción”.

