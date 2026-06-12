Movida Electoral: así va el choque entre De la Espriella y Cepeda

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: El Espectador

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Tras el anuncio de Iván Cepeda sobre su intención de presentar una denuncia contra Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional por supuestos vínculos con grupos paramilitares —que, según Cepeda, configurarían delitos como concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito—, el candidato De la Espriella respondió.

De la Espriella calificó la acción de Cepeda como un “montaje judicial” y acusó al senador de dedicar dos décadas a fabricar falsos positivos judiciales con fines políticos. Afirmó que esos métodos ya no funcionarían y que “tus viejos trucos quedarán enterrados por la voluntad del pueblo en las urnas: ¡bandido!”.

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Además sostuvo que las acusaciones que hoy le dirige Cepeda ya habían sido investigadas anteriormente, cuando, dijo, “amigos de él” le habrían promovido procesos judiciales que, según él, ya prescribieron o “hicieron tránsito a cosa juzgada”. Cuestionó también la referencia a la Corte Penal Internacional, calificándola de “locura” y afirmando que la CPI “no tiene competencia en eso” y que la justicia colombiana ya se había pronunciado. De la Espriella añadió que Cepeda reacciona porque, según él, hace aproximadamente una semana lo denunció ante el Departamento de Estado de Estados Unidos por lo que llamó “narcopolítica”.

Por su parte, Iván Cepeda negó que su campaña ofrezca incentivos a cambio de votos y reafirmó la postura oficial de su equipo: “a las ciudadanas y a los ciudadanos no se le fórmula ninguna clase de ofrecimientos a cambio de su voto”. Hizo un llamado a los dirigentes y a los comités electorales del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida para que vigilen el cumplimiento estricto de esa norma.

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De la Espriella respondió a cuestionamientos por su nacionalidad

Luego de que un grupo de 20 exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, entre otros reconocidos juristas, cuestionaran la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella debido a su nacionalidad estadounidense, el candidato emitió un comunicado oficial en respuesta a este planteamiento.

“Un grupo de expresidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, junto con exmagistrados de estas corporaciones, emitió un concepto jurídico en el que concluyen que la doble nacionalidad no constituye una inhabilidad para que un colombiano por nacimiento aspire, sea elegido y se posesione como Presidente de la República”, se lee en la misiva.

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Además, se señala que “la prohibición relacionada con la doble nacionalidad contempla una excepción expresa para los colombianos por nacimiento”, como es el caso del candidato de Defensores de la Patria.

“De igual forma, destacan que las eventuales controversias sobre inhabilidades cuentan con mecanismos institucionales específicos dentro del proceso electoral y que la verificación de los requisitos de los candidatos corresponde a las autoridades competentes. Los firmantes advierten que, a pocos días de la elección presidencial, resulta inconveniente promover interpretaciones jurídicas orientadas a cuestionar la elegibilidad de candidatos por razones que no están expresamente contempladas en la Constitución. En su criterio, este tipo de controversias trasladan al ámbito jurídico debates que corresponden al escenario político y electoral”, precisan.

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