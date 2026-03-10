Esta es la baraja de fórmulas vicepresidenciales que se ha confirmado, ¿quiénes son?

Estas son las fórmulas vicepresidenciales de Iván Cepeda, Santiago Botero, Clara López, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

A menos de tres días para que se cierren las inscripciones para el tarjetón de las elecciones presidenciales, varios candidatos ya anunciaron los nombres que los acompañarán en la contienda por la Casa de Nariño. A más tardar este viernes, los aspirantes a la Presidencia tendrán que inscribirse ante la Registraduría o, por el contrario, desistir de su candidatura.

Por el momento, son 17 los candidatos al solio de Bolívar. Tres de ellos se definieron este domingo en las consultas interpartidistas: Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras, pero ninguno ha anunciado su fórmula. Los que sí lo han hecho son seis. ¿Quiénes son?

Aida Quilcué con Iván Cepeda

Dos candidatos hicieron el anuncio en las últimas horas. Primero fue el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien reportó que la senadora Aida Quilcué (de la circunscripción indígena) será quien lo acompañe. A través de un video, el primero aseguró que “el Cric y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social y la construcción de un país justo y democrático”.

“Juntos vamos a recorrer este camino; para mí es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas”, afirmó Cepeda.

La senadora llegó por primera vez al Congreso en 2022, avalada por Mais. Es lideresa indígena del pueblo nasa de 53 años y recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría “Defensa a toda una vida” en el año 2021.

José Manuel Restrepo con Abelardo de la Espriella

En horas de la mañana de este martes, el abogado hizo lo propio, y anunció que José Manuel Restrepo lo acompañará en la contienda. De acuerdo con De la Espriella es una “decisión orientada a tender puentes, construir consensos con quienes piensan distinto y aportar experiencia y madurez al proyecto de reconstrucción del país”. Además, señaló que “Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto”.

Restrepo fue ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque, nació en 1970 y cuenta con estudios en Economía de la Universidad del Rosario, una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath en el Reino Unido. Además, fue decano de la Universidad EIA, rector de la Universidad del Rosario y ha trabajado en el Hospital Méderi, RTVC, ANDI-Bogotá, YPO, Colsubsidio, el Foro de presidentes, Bogotá CONNECT, AMV, FOGAFIN, el Banco de la República, el ICETEX y la CAF.

Carlos Fernando Cuevas con Santiago Botero

El 27 de febrero se inscribió Santiago Botero a la Presidencia en la Registraduría, con Carlos Fernando Cuevas como su fórmula. En ese momento, aseguró: “Nuestra lucha es por justicia social real: balín para los bandidos, oportunidades para los trabajadores y dignidad para los 27 millones de colombianos que el sistema olvidó”.

Cuevas es abogado y trabajó hace cuatro años en la campaña del fallecido Rodolfo Hernández como coordinador nacional. Tanto él como Botero han tenido una marcada línea de oposición tanto a Cepeda como a De la Espriella y afirman que proponen un verdadero “cambio”.

QUEDAMOS OFICIALMENTE INSCRITOS COMO CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE COLOMBIA @cuevas_fer75081 🙏🏼⚒️



Les cuento que vamos directo a la primera vuelta presidencial!! De la mano de Dios iniciamos la batalla formal contra la impunidad que tiene secuestrado este… pic.twitter.com/Gyo5AGOtMW — Santiago Botero Jaramillo (@Santibotero2026) February 27, 2026

María Consuelo del Río con Clara López

La senadora del Pacto Histórico anunció que la veedora distrital y abogada será quien la acompañe en el tarjetón presidencial. López ha dicho que busca integrar a la izquierda, pero no hará parte de la campaña de Iván Cepeda. Eso sí, ha dejado claro que acompañará a su compañero de bancada en caso de que no llegue ella misma a la segunda vuelta.

“El Pacto es la primera fuerza, pero NO es mayoría. Mi candidatura busca abrirle espacio a los independientes y no alineados que tienen críticas o prevenciones con el proyecto actual. Ese es mi propósito. Que podamos ganar en la segunda vuelta”, afirmó.

Adriana Ramírez con Mauricio Lizcano

Adriana María Ramírez es la ficha del exministro de las TIC Mauricio Lizcano a la Vicepresidencia. De acuerdo con sus redes sociales, es comunicadora social con especialización en Gerencia de Comunicación Digital. Aunque no ha aparecido en fotos con el candidato, desde su campaña han dicho que conoce de temas de desarrollo regional y transformación digital.

“Hoy no nace una candidatura más. Nace un compromiso. Un compromiso con la gente que no vive del odio, que no se alimenta de la división y que está cansada de la política convertida en pelea”, afirmó Lizcano en su inscripción a la Presidencia.

Luisa Fernanda Villegas con Miguel Uribe

El padre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tiene a Luisa Fernanda Villegas como fórmula vicepresidencial. La ha calificado como “una mujer admirable, con carácter, experiencia y profundo compromiso social”.

“Ha trabajado por los jóvenes, por los emprendedores y por abrir oportunidades para todos los colombianos. En nuestro gobierno vamos a construir una Colombia segura, próspera, con autoridad, orden y justicia social”, dijo.

Villegas es especialista en mercadeo estratégico. También ha ocupado cargos en ProColombia y llegó a hacer parte del equipo de José Manuel Restrepo en su paso por el Ministerio de Comercio.

