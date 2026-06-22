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Iván Cepeda pidió calma, habló de escrutinios y le dejó mensaje a De la Espriella

El candidato del Pacto Histórico aseguró que la diferencia entre él y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, es “supremamente estrecha”. Por ello pidió a sus seguidores esperar los resultados oficiales. “No nos asustan sus rugidos”, le dijo al líder de Defensores por la Patria.

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Redacción Política
22 de junio de 2026 - 03:36 p. m.
Iván Cepeda se refirió a los resultados del preconteo en la segunda vuelta de este 21 de junio.
Iván Cepeda se refirió a los resultados del preconteo en la segunda vuelta de este 21 de junio.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
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Pasadas las 10:20 de la mañana, el ahora excandidato presidencial Iván Cepeda llegó al auditorio Carlos Gaviria de la sede del Pacto Histórico en Bogotá. Su intervención giró en torno a tres temas, el primero de ellos el escrutinio. Según indicó, la diferencia entre su votación y la de Abelardo de la Espriella es “supremamente estrecha”, razón por la cual su equipo presentó 57.189 reclamaciones para la etapa de escrutinios.

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Cepeda explicó que el miércoles iniciará el escrutinio nacional y que están a la espera del mismo trámite para los votos en el exterior. “Estamos apelando a lo que nos faculta la ley y es esperar tranquilamente el resultado de ese escrutinio, momento en el cual, verificados todos los reclamos, procederemos a anunciar nuestro reconocimiento del resultado”.

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A renglón seguido aseguró que es entendible la inquietud, por lo que hizo un llamado a la serenidad y la calma. “Si hay expresiones públicas, que se hagan estrictamente en los marcos de la tranquilidad y la movilización pacífica, a las cuales, quiero ser claro, no estamos llamando (...) llamo a mis seguidores a que mantengamos un comportamiento ejemplar”.

Finalmente, se refirió al discurso de Abelardo de la Espriella en Barranquilla. De acuerdo con Cepeda, se trató de un pronunciamiento “ambiguo”, pues, explicó, habló de respetar a la oposición, pero también les pidió a él y al presidente Petro “alistar valijas”. En este punto aseguró que “no sé para que; de aquí no nos vamos a ir”.

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“A nosotros que no nos amenace, somos la mitad de este país en términos políticos; tenemos una larga historia de resistencia y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios”, aseguró Cepeda en relación con el discurso en el que el ganador de la segunda vuelta habló de que “el tigre” podría “morder” aún más fuerte.

Para cerrar su intervención, que duró cerca de 10 minutos, destacó el hecho de que su fuerza política haya obtenido un millón de votos más que los alcanzados hace cuatro años por el presidente Gustavo Petro. Además, destacó que más allá de las votaciones presidenciales, tienen una de las bancadas más grandes del Congreso.

Sobre el tema del discurso también habló la senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña. Para ella, tras las declaraciones de De la Espriella, se debe aplicar la frase de “amanecerá y veremos”. La congresista explicó que el ganador de la segunda vuelta ha hablado en otras oportunidades de “destripar” a la oposición, por lo que no creen en sus pronunciamientos. Al final, dijo que pueden hablar en términos de fútbol y que lejos de una derrota por goleada, ahora están en una tanda de penales.

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Por Redacción Política

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Pathos(78770)Hace 2 minutos
Cepeda está dando patadas de ahogado y solo tendrá como opción tender puentes para superar la polarización de la campaña y de la heredada de Petro después de cuatro años de sembrar odio
DARIO IGNACIO CUBILLOS GARZON(01727)Hace 14 minutos
El señor Cepeda descubrió el agua tibia. Que el contrincante ganó por un margen muy estrecho. Pues eso fue lo que vimos ayer en el conteo. Y sencillamente perdio
Mar(60274)Hace 19 minutos
Mensaje coherente e inteligente, como lo es Iván Cepeda.
Guillermo(n5sqs)Hace 24 minutos
Petro: gran responsable de la debacle del proyecto político de izquierda en Colombia. En lugar de sembrar esperanza, cosechó odios, los viejos odios del anacrónico pais de la Violencia partidista. Cepeda, mal perdedor, su adlátere lo siguió sin algo de autocrítica y todavia le dió las gracias anoche (por la derrota?). La izquierda nacional tiene todas las lecciones aprendidas para asimilar si quieren reconquistar el poder con nuevos liderazgos por la via democrática, que es la única que cuenta.
  • Guillermo(n5sqs)Hace 1 minuto
    De acuerdo.
  • Fernando Arenas(01465)Hace 15 minutos
    Esa lucha es larga. La izquierda tuvo su primer acercamiento al poder y cometió errores indudablemente, pero como lo señaló correctamente Cepeda, también ha tenido avances y no está acabada ni nada similar. Hay que seguir con perseverancia y autocrítica para que en cuatro años se pueda volver a disputar y ojalá ganar la presidencia de nuevo.
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