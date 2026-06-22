Iván Cepeda pidió calma, habló de escrutinios y le dejó mensaje a De la Espriella

Iván Cepeda se refirió a los resultados del preconteo en la segunda vuelta de este 21 de junio. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Pasadas las 10:20 de la mañana, el ahora excandidato presidencial Iván Cepeda llegó al auditorio Carlos Gaviria de la sede del Pacto Histórico en Bogotá. Su intervención giró en torno a tres temas, el primero de ellos el escrutinio. Según indicó, la diferencia entre su votación y la de Abelardo de la Espriella es “supremamente estrecha”, razón por la cual su equipo presentó 57.189 reclamaciones para la etapa de escrutinios.

Cepeda explicó que el miércoles iniciará el escrutinio nacional y que están a la espera del mismo trámite para los votos en el exterior. “Estamos apelando a lo que nos faculta la ley y es esperar tranquilamente el resultado de ese escrutinio, momento en el cual, verificados todos los reclamos, procederemos a anunciar nuestro reconocimiento del resultado”.

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A renglón seguido aseguró que es entendible la inquietud, por lo que hizo un llamado a la serenidad y la calma. “Si hay expresiones públicas, que se hagan estrictamente en los marcos de la tranquilidad y la movilización pacífica, a las cuales, quiero ser claro, no estamos llamando (...) llamo a mis seguidores a que mantengamos un comportamiento ejemplar”.

Finalmente, se refirió al discurso de Abelardo de la Espriella en Barranquilla. De acuerdo con Cepeda, se trató de un pronunciamiento “ambiguo”, pues, explicó, habló de respetar a la oposición, pero también les pidió a él y al presidente Petro “alistar valijas”. En este punto aseguró que “no sé para que; de aquí no nos vamos a ir”.

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“A nosotros que no nos amenace, somos la mitad de este país en términos políticos; tenemos una larga historia de resistencia y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios”, aseguró Cepeda en relación con el discurso en el que el ganador de la segunda vuelta habló de que “el tigre” podría “morder” aún más fuerte.

Para cerrar su intervención, que duró cerca de 10 minutos, destacó el hecho de que su fuerza política haya obtenido un millón de votos más que los alcanzados hace cuatro años por el presidente Gustavo Petro. Además, destacó que más allá de las votaciones presidenciales, tienen una de las bancadas más grandes del Congreso.

Sobre el tema del discurso también habló la senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña. Para ella, tras las declaraciones de De la Espriella, se debe aplicar la frase de “amanecerá y veremos”. La congresista explicó que el ganador de la segunda vuelta ha hablado en otras oportunidades de “destripar” a la oposición, por lo que no creen en sus pronunciamientos. Al final, dijo que pueden hablar en términos de fútbol y que lejos de una derrota por goleada, ahora están en una tanda de penales.

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