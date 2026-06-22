Así se movió el voto entre De la Espriella y Cepeda en las seis principales capitales

Abelardo de la Espriella se llevó la delantera frente a Iván Cepeda en las elecciones y es el nuevo presidente electo de Colombia. Foto: Juan Barreto - AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 21 de junio, Colombia eligió a Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) como su nuevo presidente. De acuerdo con el preconteo, logró 12′959.542 votos en la contienda contra Iván Cepeda (Pacto Histórico), a quien aventajó con 250.830 sufragios. De las seis principales capitales del país, cuatro se fueron mayoritariamente por el senador, mientras que solo dos se decantaron por el abogado.

En la capital del país, Bogotá D. C., Cepeda se llevó la delantera con el 52,47 %, lo que representa 2′235.514 votos. Por su lado, De la Espriella aseguró 1′933.243 apoyos (45,57 %). La distancia fue de 302.271 sufragios, menor a la que hubo en 2022 entre el actual presidente Gustavo Petro y el fallecido Rodolfo Hernández: en esta ocasión, la derecha ganó terreno.

Sugerimos: Los cinco desafíos que heredará Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño

En Medellín, Antioquia, el abogado tuvo una votación arrasadora. En la región que muchos llaman “la cuna del uribismo” contó con el apoyo del Centro Democrático e incluso del movimiento del alcalde Federico “Fico” Gutiérrez, Creemos. Obtuvo 819.285 votos (64,45 %) y aventajó al senador con una amplia diferencia. El candidato del Pacto Histórico tuvo 421.839 votos, lo que representa el 33,18 %.

Casi igual fue en Bucaramanga, Santander. Allí, el candidato de Defensores de la Patria contó con el apoyo de Jaime Andrés Beltrán, quien fue destituido de la Alcaldía de Bucaramanga, y esa región suele votar, generalmente, hacia la derecha. De la Espriella obtuvo 229.851 (64,93 %) y Cepeda, a su vez, 117.895 (33,3 %).

Le puede interesar: Colombia se decantó por la “patria milagro”: así asume el nuevo presidente

Valle del Cauca, por el contrario, suele ser un bastión de la izquierda. En Cali, el candidato del Pacto Histórico recibió 682.166 (59,64 %) —superando la votación del presidente Petro— frente al de Defensores de la Patria, que tuvo 443.047 (38,47 %). Ambos estuvieron en varias ocasiones en esa región, tratando de mover la favorabilidad hacia su lado: la fórmula vicepresidencial de Cepeda, Aida Quilcué, pasó por allá en una minga que recorrió parte del suroccidente del país y De la Espriella cerró su campaña de segunda vuelta en Buga.

Cartagena también se fue por la izquierda. Con 324.123 votos (65,24 %), el senador oficialista superó con creces al abogado, quien obtuvo 166.049 (33,42 %). En la primera vuelta, Cepeda hizo uno de sus cierres de campaña en La Boquilla y el mismo mandatario se presentó la semana antes del 31 de mayo para seguir insistiendo en el éxito del “Gobierno del cambio”.

Lea también: En imágenes: así fue la celebración de De la Espriella tras su victoria en segunda vuelta

Barranquilla tuvo resultados similares. La capital del Atlántico es el “hogar” de la casa Char de Cambio Radical —que apoyó a De la Espriella desde la primera vuelta—, así como de los Torres, otro grupo político que ayudó a Petro a llegar al poder y se mantuvo en las filas de Cepeda. El Pacto Histórico logró 375.178 votos (54,18 %) frente a Defensores de la Patria, con 309.652 (44,75 %).

A nivel nacional, Cepeda se quedó con la capital colombiana, así como con la costa Caribe y el suroccidente del país. Sin embargo, De la Espriella se aseguró la victoria moviendo el voto del centro del país, incluidos los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander y Norte de Santander.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.