Valencia y Uribe definen si entran a consultas en marzo: “Apoyaremos con todo el entusiasmo”

La senadora Paloma Valencia, quien se convirtió hace poco en la candidata presidencial del Centro Democrático, entró en horas definitivas para determinar junto al líder máximo de su colectividad, el expresidente Álvaro Uribe, si ingresa o no a hacer parte de una consulta que ya tiene siete integrantes y que está buscando cabezas aún mucho más visibles.

La aspirante se reunió este domingo con estas siete personas —Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Daniel Palacio y Juan Manuel Galán—, con quienes estuvo analizando los escenarios que podrían llevar a la unidad y a una medición en urnas el 8 de marzo, el mismo día que se elige el nuevo Congreso.

El Centro Democrático, partido de oposición, tiene plazo hasta este 22 de diciembre para notificar si se mantiene o no en la disposición de ir a un proceso en urnas el mismo día de la elección legislativa, por lo cual es clave la decisión que tomen Valencia y Uribe.

“Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer (domingo) hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará (este lunes) con la coordinación del director del Partido”, aseguró Uribe.

Y agregó: “De mi parte, acataré la decisión final de nuestra candidata, la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”.

Valencia, por su parte, dijo tras la cita dominical que “agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad. Hablemos con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo del Centro Democrático esté conforme y animada”.

El proceso que vienen desarrollando estas siete personas se denominó “La Gran Consulta por Colombia” y se busca que otras figuras, como la senadora Valencia, hagan parte del mismo escenario.

Al Consejo Nacional Electoral llegaron 34 oficios de igual número de partidos políticos informando su disposición de estar en las consultas del 8 de marzo próximo, pero hasta el momento de manera oficial se han bajado de este camino los liberales, conservadores, Colombia Justa y Liberes y —entre otros— Cambios Radical; y otras fuerzas mayoritarias, entre ella La U, analizan seguir el mismo camino.

Sobre la decisión de las próximas horas:



Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido.



De mi parte acataré… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 22, 2025

El candidato de la continuidad de la izquierda, el senador Iván Cepeda, mantiene su disposición de ir a una consulta de sectores afines al presidente Gustavo Petro, a través de lo que han denominado el “frente “amplio. Aquí podrían aterrizar otras cartas como Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo y Clara López.

Y, además, se confirmó que Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes y Jaime Araujo harán otra consulta como una alternativa a las políticas del jefe de Estado, con quien han venido tomando distancia en la medida en que se calienta la campaña electoral.

Me reuní con los miembros de la gran consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad.



Hablemos con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo @CeDemocratico esté conforme y animada. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 21, 2025

La primera vuelta, en todo caso, es el 31 de mayo y otros aspirantes, entre quienes están Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella, ya informaron su decisión de llegar de forma directa hasta esa cita a urnas, aunque no descartan un mecanismo previo de depuración como una encuesta si este camino toma más fuerza.

