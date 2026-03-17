¿Iván Cepeda y Paloma Valencia seguirán en el Congreso durante la campaña? Esto responden

Iván Cepeda y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

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Durante el regreso de las sesiones en el Senado de la República, los candidatos presidenciales que se encuentran en esta colectividad hablaron sobre su permanencia en ella durante la campaña por las llaves de la Casa de Nariño. Además, hubo fuertes choques entre los aspirantes en la plenaria del Senado.

Por un lado, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que no renunciará a su curul en el Senado, pues asegura que estar en campaña presidencial no es impedimento para continuar con su labor en el Legislativo. Además, lanzó una pulla a la aspirante del Centro Democrático.

“Invito a la candidata que hay aquí a la presidencia y, si hay otros candidatos, a que, por favor, respetemos el ámbito del Congreso y no lo utilicemos en el ámbito electoral”, aseguró ante los medios de comunicación. A su vez, mencionó que espera que sus “adversarios políticos” no tomen el Congreso como escenario de debate electoral.

Por el otro lado, la candidata del Centro Democrático y también senadora, Paloma Valencia, asegura no haber tomado una decisión sobre su permanencia en el Congreso, por lo que no descarta la posibilidad de entregar su curul para estar de lleno en su campaña presidencial.

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“Por ahora vamos a seguir acá […] Yo no lo descarto porque si el Congreso se pone muy intenso y uno tiene que hacer campaña, uno también tiene que honrar el trabajo que hacer aquí”, aseveró Valencia.

Otra de las aspirantes a la presidencia que también está en el legislativo, Clara López, anunció que no renunciaría a su curul por su carrera electoral. “Podemos hacer ambas cosas, el Senado se reúne dos o tres días por semana, tengo el resto de la semana para poder cumplir mis otras obligaciones”, anunció López.

Esta no fue la única novedad que dejó este retorno del Congreso de la República. Durante la plenaria del Senado, Cepeda y Valencia chocaron por el uso del Legislativo en medio de la campaña.

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