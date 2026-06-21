Este es José Manuel Restrepo: académico, exministro y ahora vicepresidente

José Manuel Restrepo es el nuevo vicepresidente de Colombia. Foto: Óscar Pérez

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Un vicepresidente que manejará las relaciones exteriores, los acuerdos económicos y la conexión entre carteras: eso promete ser el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. Un académico que tuvo su más reciente acercamiento con lo público durante el gobierno de Iván Duque como un ministro de Hacienda y ahora buscará traer esa experiencia a la nueva administración de derecha que llegará a Palacio el 7 de agosto según los resultados del preconteo, en los que sin embargo hay una diferencia que alcanza solo un punto porcentual: De la Espriella sacó 12,9 millones de votos y Cepeda, 12,7 millones -lo que representa una diferencia de 247.000 votos-, ahora el veredicto final está en el escrutinio, que es el proceso que le da validez legal a estos resultados.

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Elegido durante una conversación en un restaurante en Barranquilla tan solo dos días después de las elecciones legislativas, llegó a la campaña de Abelardo de la Espriella a poner todo de cabeza; su función desde un inicio fue demostrar que esa opción presidencial iba más allá de la seguridad, con propuestas económicas y energéticas para demostrar estabilidad. Cuando fue elegido como la llave vicepresidencial, le dijo a este diario que su papel sería construir puentes con sectores económicos y buscar consensos.

Restrepo construyó su nombre lejos de los partidos. Es economista del Rosario, con maestría en Economía en London School of Economics y doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath. Antes de entrar al sector público, pasó por la rectoría de varias universidades. Inició en 2002 en la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, luego pasó a dirigir el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) entre 2009 y 2014, hasta que fue elegido como el rector del Rosario, su alma máter.

Durante su época como rector, lo recuerdan por promover el programa de Ser Pilo Paga, que permitía a los jóvenes elegir estudiar entre universidades públicas y privadas, construir varios debates en torno a discusiones como el acuerdo de paz de 2016 y aumentar la inversión en infraestructura dentro de los claustros.

Su primer paso en el sector público fue en 2018, cuando el entonces presidente Iván Duque lo llamó para ser parte de su gabinete como ministro de Comercio, Industria y Turismo. En esa cartera estuvo hasta mayo de 2021. Mes en el que el país enfrentaba el paro nacional que tumbó la reforma tributaria impulsada por el ministro de Hacienda de aquel entonces, Alberto Carrasquilla, quien salió de su cargo por las protestas.

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Por ello, Duque necesitaba alguien que no generara rechazo, que transmitiera serenidad, y eligió a un académico como Restrepo para lograr pasar una nueva tributaria en el Congreso en plena pandemia.

En la tributaria de Restrepo, se trasladó el peso del recaudo al sector empresarial sin tocar a la clase media ni modificar el IVA. La reforma fue aprobada en el Congreso y logró, según el propio ministro, reducir el déficit fiscal y generar un superávit fiscal primario. Tras salir del ejecutivo, volvió a la docencia, esta vez para dirigir la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), durante esos años fue una voz importante en asuntos económicos del país, un hecho que llamó la atención de Abelardo de la Espriella.

Restrepo y De la Espriella solo se vieron tres veces en la vida antes de anunciar su juntanza. La primera fue en un evento público, la segunda para hablar de algunos temas económicos y, en una tercera oportunidad, fue en un restaurante de la capital de la arenosa donde le hizo la propuesta para acompañarlo como fórmula vicepresidencial.

Restrepo describe a Colombia como un “país quebrado”, con un déficit primario que, según él, se multiplicó por diez durante el gobierno Petro y un presupuesto que califica de “excesivamente alto y desfinanciado”. Frente a eso, la fórmula no propone una nueva reforma tributaria. Restrepo descartó subir impuestos al sector productivo y apostó por un ajuste basado en tres frentes: recortar el gasto ineficiente, combatir la corrupción y recuperar el recaudo perdido por evasión y contrabando.

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En materia energética, la posición es igual de contundente: desde el 7 de agosto, el nuevo gobierno expediría cerca de 90 decretos, entre los que estarían varios para reactivar nuevos contratos de petróleo y gas, habilitar el fracking bajo criterios técnicos y avanzar en todos los proyectos de generación y transmisión eléctrica.

Restrepo asegura que no será un vicepresidente de protocolo. El propio De la Espriella lo apodó su “Marco Rubio”, la sombra del presidente Donald Trump, que es el principal articulador de la Casa Blanca. Restrepo dice que dirigirá las relaciones internacionales y tendrá un gran papel en la economía y la educación, en lo que cataloga como un “súper ministro”. Mientras plantean que De la Espriella esté todas las semanas en un departamento diferente de Colombia, Restrepo será el interlocutor ante inversionistas, organismos multilaterales y cancillerías.

Con Washington, la apuesta es de alineación total. Trump ya prometió en Truth Social que Colombia “contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos” si De la Espriella gana. La agenda bilateral que plantea Restrepo pasa por la lucha antinarcóticos, el comercio y la inversión extranjera. La primera prueba en EE. UU. ya tiene fecha: el 8 de agosto presentará en Nueva York un plan de ajuste fiscal ante calificadoras e inversionistas.

Con Venezuela aseguran que no tendrán un canal directo, la postura marca una ruptura radical con el gobierno saliente: “Nosotros no vamos a tener interacción con la señora Delcy Rodríguez, nuestra interacción con Venezuela será por la vía de los Estados Unidos de América. Somos el aliado incondicional de los Estados Unidos para la recuperación de la democracia en Venezuela”, declaró Restrepo en medios. Mientras que con otras naciones como Israel plantean el restablecimiento de las relaciones con este país.

Colombia acaba de elegir a Abelardo De la Espriella como su próximo presidente. Y con él, a este economista que pasó más tiempo entre libros que entre votos, más tiempo gestionando crisis que buscando cargos. Restrepo llegó a la campaña como un técnico que moderaba el discurso del candidato y planea convertirse ahora en la pieza que esta nueva administración utilizará para replantear las relaciones comerciales y exteriores de Colombia. El académico que se mantuvo durante décadas al margen del poder, el 21 de junio puede convertirse en el hombre del que más depende que ese poder funcione.

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