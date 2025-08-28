“Hay que hacerle una liposucción al Estado”: Carlos Felipe Córdoba

Carlos Felipe Córdoba, excontralor y precandidato presidencial. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cuál es su ideología política?

Ser colombiano. Estamos de este lado de la cancha, no con el proyecto mentiroso que hoy está en el Gobierno.

¿Cuál es su principal propuesta?

Vamos a recuperar la confianza de Colombia. Vamos a volver a confiar juntos.

¿A qué propuesta del actual gobierno le daría continuidad y a cuál no?

Hay que luchar contra el hambre en Colombia. Hay que dar una guerra muy fuerte para acabar con el hambre en Colombia. De los proyectos actuales no me gusta ninguno. Hay que concentrarse en solucionar los problemas de la gente.

¿Qué haría en sus primeros 100 días si lograra llegar a la Casa de Nariño?

Recuperar la seguridad y acabar con el hambre. Además, generar oportunidades de educación y de trabajo, e implementar el programa para reconstruir el programa Mi Casa Ya y la vivienda de interés social y prioritario. También, garantizar subsidio a la tasa de interés para los créditos de vivienda.

¿Con quién se aliaría?

Estoy apostando a la plataforma interpartidista de los partidos Liberal, Conservador, La U, Cambio Radical, el denominado Grupo Alma, para que ahí tengamos una consulta en marzo de 2026 y un candidato único que enfrente el proyecto mentiroso del gobierno.

¿A quiénes les diría que no?

A quienes estén del otro lado de la cancha y apoyen a este proyecto del gobierno.

Hay un presupuesto de$ 557 billones. Sería el más alto de la historia del país: ¿cómo ve la organización del presupuesto? Y si llegara a ser presidente, ¿cómo enfrentaría la crisis fiscal?

Hay que gastar menos y producir más. Necesitamos hacerle una liposucción al Estado, que entre en dieta. Hoy gastamos $327 billones en funcionamiento. Necesitamos ahorrar alrededor de $100 billones, bajar impuestos del 19 % al 7 % del IVA, apostarle al consumo y que la gente tenga la platica en el bolsillo. Como pasó en Estados Unidos en la Gran Depresión y en la posguerra europea, debemos apostarle al consumo.

Habla de $100 billones, pero ¿de dónde saldrían?

De la fusión de unas 45 entidades del Estado colombiano, sin masacres laborales. Desde ese punto, aplicar un plan de austeridad muy fuerte para bajar impuestos y poner esa plata en la lucha contra el hambre, en la recuperación de la confianza, en la generación de confianza inversionista, y en subsidios a la tasa de créditos del Icetex. Los $9 billones que se necesitan para condonar créditos se podrían conseguir, pero necesitaremos un gran acuerdo en ese sentido.

¿Eliminaría o fusionaría ministerios?

Sí, claro. El MinTIC y el de Ciencias tienen varias actividades que se cruzan. Deberíamos mejorar ese tema.

¿Cómo ve las reformas sociales, que son la suerte de columna vertebral del legado del presidente Petro?

Me preocupa la sostenibilidad fiscal de la reforma pensional. Hay que ver cómo producimos y crecemos más para sostenerla. En salud sí se necesita una reforma, pero no la que ellos plantean. Es clave apostarle a la prevención, pero no como la han vendido. Creo en la tecnología: podríamos tener plataformas de telemedicina con médicos en línea 24/7, especialistas, veterinarios y, tras la pandemia, psicólogos y psiquiatras. Además, se requiere inversión regional en infraestructura: hoy uno solo se puede enfermar en seis ciudades capitales. Hay que construir hospitales para el sur del país (Nariño, Cauca), para las sabanas sucreña y cordobesa, y para el Eje Cafetero.

¿Ve garantías para las elecciones de 2026?

Veo con preocupación que no quieren darnos garantías en seguridad. Hemos hecho llamados a la UNP y siempre nos han contestado negativamente. Lo otro es que los bandidos tendrán tres opciones: desmovilizarse, ir a la cárcel –pero unas como las de [Nayib] Bukele en El Salvador, donde trabajen y sean autosostenibles– o ser reducidos por la Fuerza Pública.

