Petro usó Sistema de Medios Públicos para hablar de fallida alocución: esto dijo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en un evento protocolario de destrucción de armas este miércoles, en Puerto Asís (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un permiso negado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ya desató una serie de respuestas del presidente Gustavo Petro, quien habló al país este jueves sobre la decisión a través de canales públicos. Allí, afirmó que había sido censurado y criticó a la institución por negarle su derecho a dirigirse a los colombianos.

Desde el inicio de la entrevista con RTVC, el mandatario aseguró que estaba “en calidad de censurado” y enfatizó en que no podría negársele el derecho a hablarle a la ciudadanía. En ese punto, subrayó que “los canales privados son concesionarios, son contratistas del Estado”, por lo que “cuando el poder público quiera usar ese espectro, que es de su propiedad, lo puede hacer”.

Sugerimos: ¿Qué pasará con la candidatura de Quintero? Las dudas tras su retiro de la consulta

En entrevista con @RTVCnoticias, el Presidente @PetroGustavo destacó que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1172 de 2001, ha establecido criterios que rigen las alocuciones presidenciales.⁰

El mandatario explicó que dicha sentencia establece que la alocución es un… pic.twitter.com/E6ajOCeMFv — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 17, 2025

Petro cuestionó directamente a la CRC por “tomarse la atribución” de decidir si lo que iba a decir “era relevante o no”. Además, negó tener cuotas en esa entidad y la calificó como “un club cerrado que no nombra el Gobierno”.

“Durante todo el periodo presidencial no he podido tener un delegado en la CRC”, dijo. Y agregó que están “determinando una censura sobre el presidente, censura previa, porque [la entidad] se atribuyó el derecho de ser ella la que examina el contenido de los temas”.

Le puede interesar: Gobierno Petro respondió a demanda de Procuraduría por convenio de pasaportes

Eso sí, dijo que le daría “otra oportunidad” a la comisión para determinar favorablemente la posibilidad de una alocución. En caso de que no sea el caso, advirtió, acudiría “al derecho penal”.

En su entrevista, el mandatario también se refirió directamente a la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado que limitó sus alocuciones. De acuerdo con ese fallo, se ha vulnerado el derecho a la información: “La dinámica con la cual se han utilizado las interrupciones de la parrilla de los distintos canales de televisión, bajo la figura de la alocución presidencial, no acompasa con lo que constitucional, legal y jurisprudencialmente se ha entendido por urgente”.

Sumado a eso, impuso una serie de requisitos que se deberán cumplir previo a una alocución, que incluyen, entre otras cosas, indicaciones a la CRC sobre los tiempos de inicio y finalización, así como la temática específica. En caso de que no se cumplan, se podría negar la solicitud de alocución.

Lea también: “Nadie queda contento al 100”: país político reaccionó a la aprobación del presupuesto

En ese espacio en RTCV el mandatario tampoco dudó en referirse a su propio gobierno y a lanzar pullas contra Estados Unidos. Aseguró que “empezó a crecer favorable” la imagen de la ciudadanía sobre su administración: “Ya casi tenemos una opinión positiva de más allá la mitad más uno de la población”.

Incluso, criticó que el acuerdo que impulsó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Israel y Hamás, “parece que se está desbaratando”. También señaló que a la Casa Blanca no le importa que en los ataques a embarcaciones en el mar Caribe hayan sido asesinados colombianos y que eso sería consecuencia de la descertificación.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.