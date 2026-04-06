Las adhesiones de partidos y figuras marcarán el pulso presidencial después de semana santa

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo mueven fichas en la carrera presidencial. Foto: El Espectador

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Durante la semana santa una serie de movimientos de adhesión se vieron en dos de las campañas presidenciales con más fuerza en las encuestas. Por un lado, Colombia Justa Libres, que decidió sumarse a la campaña de Abelardo De La Espriella, y por otro, Clara López se bajó de su aspiración para unirse a Iván Cepeda. A su vez, varios partidos tradicionales ven con buenos ojos la candidatura de Paloma Valencia.

El partido cristiano Colombia Justas Libres compartió este domingo que apoyará al candidato de Salvación Nacional, Abelardo De La Espriella. El anuncio lo realizó Ricardo Arias, presidente de esta colectividad, a través de su cuenta de X, donde aseguró que “Sin acuerdos burocráticos, sin cálculos mezquinos y con el mandato de nuestros más de 370.000 militantes [...] por decisión unánime, anunciamos nuestro respaldo en primera vuelta al doctor Abelardo De La Espriella”. Arias agregó que “en los próximos días vendrán grandes anuncios y tareas elevadas”.

En medio de la incertidumbre que hoy vive Colombia,cuando muchos intentan diluir las convicciones y confundir al país con discursos ambiguos, el Partido ColombiaJusta Libres ha tomado una decisión que nace de su esencia, de su historia y de su compromiso con la Nación.

Y aunque… https://t.co/OsiSoQ5zzy pic.twitter.com/wjEdsNIwNV — Ricardo Arias Mora (@RicardoAriasM) April 5, 2026

Este anuncio se da luego de que De La Espriella le cerrara la puerta a los partidos tradicionales el pasado 18 de marzo. El apoyo sugiere venir de forma unilateral y sin una concertación con el aspirante presidencial, pues en el mismo comunicado Arias asegura no sentirse aludido por la expresión de “partidos tradicionales” y agrega que “guardamos silencio con respeto, entendiendo que en la política hay momentos para observar… y momentos para actuar. Y este es el momento de actuar".

Mientras tanto, en la campaña de Iván Cepeda se preparan dos grandes eventos para formalizar la adhesión de figuras políticas relevantes en su campaña, esto en medio de una estrategia para unir nuevos sectores al círculo del candidato del oficialismo.

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El primero de ellos será un llamado “acto de unión con Iván Cepeda”, en el que el movimiento Todos Somos Colombia de Clara López Obregón formalizará su adhesión a la campaña del ungido del petrismo. El evento será este miércoles 8 de abril en un hotel del centro de Bogotá y se espera que en dicho encuentro se adelanten detalles sobre el papel de López en la contienda presidencial, quien se conoció que no continuará en su aspiración por las llaves de la Casa de Nariño.

El 7 de abril en el Hotel Hilton de Corferias será el otro evento de adhesión oficial. Esta vez por parte del senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, a la campaña de Cepeda. A finales de marzo, el congresista ya había anunciado su apoyo al aspirante del Pacto Histórico en un video promocional, donde ambos conversaban sobre el futuro del país.

Sin embargo, esta semana será clave para los partidos políticos que no cuentan con candidato propio. La Alianza Verde, los liberales, La U y Cambio Radical tendrán reuniones de bancadas para definir el futuro de sus militantes alrededor de una candidatura.

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Los verdes y liberales se dividen entre apoyar a Valencia o Cepeda, en dos colectividades fragmentadas por su apoyo al Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso durante los últimos años. Mientras La U, Cambio Radical y los conservadores ven con buenos ojos un puente con Paloma Valencia en una campaña que intenta unir diferentes sectores para abarcar el voto de centro que podría llevarla a la segunda vuelta.

En el transcurso de los próximos días se conocerá la decisión de varios de estos partidos que tienen la opción de dejar a sus militantes en libertad o irse de golpe con uno de los punteros en las encuestas.

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