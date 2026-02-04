Leonardo Huerta y Claudia López inscribieron su consulta de centro ante la Registraduría

Precandidatos Leonardo Huerta y Claudia López. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 4 de febrero Claudia López y Leonardo Huerta, ambos aspirantes a la Presidencia, inscribieron ante la Registraduría Nacional la “Consulta de las soluciones”, que fue el nombre que eligieron para la agrupación de centro que aparecerá en el tarjetón de las votaciones del 8 de marzo.

En un primer momento, tras plantear la idea de una consulta de centro, Claudia López extendió la invitación a Sergio Fajardo, Maurice Armitage, Juan Fernando Cristo y Leonardo Huerta, sin embargo, Cristo se inclinó por la consulta de la izquierda, Fajardo y Armitage aún no anuncian si participarán o no y solo están en firme los dos que asistieron a la inscripción: López y Huerta.

Le recomendamos: Cepeda y Quintero están a la espera de decisión del CNE sobre consultas del 8 de marzo

Durante el evento el la Registraduría, Claudia López expresó: “Yo me siento profundamente orgullosa de la historia de Colombia [...]. Y hoy venimos aquí a honrar un paso más en esa historia. A dejar en manos de los únicos jefes que tenemos todos, los ciudadanos de Colombia, la decisión del rumbo de si nos estancamos o avanzamos. [...] Venimos a dejar en manos de los ciudadanos la democracia como nos corresponde y sabemos y confiamos en que los colombianos sabrán tomar la decisión más sabia en las urnas. Para mí es un honor, es un gusto estar con Leonardo Huerta, un colombiano hecho como yo a pulso en esta historia”.

Por su parte, tras varias reuniones con Claudia López, el precandidato Sergio Fajardo confirmó que el próximo 5 de febrero anunciará si decide integrarse o no a la llamada Consulta por las soluciones. Cabe recordar que todas las precandidatas y precandidatos tienen hasta l próximo 6 de febrero para oficializar sus consultas y anunciar si participarán o no en alguna de ellas ante la Registraduría.

Lea: Capacitación de jurados de votación 2026: horarios, cuánto dura y ¿es obligatorio ir?

Además de esta consulta, se espera que en horas de la tarde también se inscriba la llamada Consulta por Colombia de la derecha, integrada por Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y David Luna.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.