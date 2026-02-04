Cepeda y Quintero están a la espera de decisión del CNE sobre consultas del 8 de marzo

Precandidatos Iván Cepeda y Daniel Quintero. Foto: Archivo Particular

Faltando un mes para la primera medida en urnas -en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas- la izquierda continúa a la espera de si se podrá concretar la participación de Iván Cepeda y Daniel Quintero en la llamada consulta del Frente por la Vida. Han sido varios los aplazamientos que no han permitido que el Consejo Nacional Electoral (CNE) logre anunciar la decisión final sobre la participación de los precandidatos.

El nudo del asunto se retorna a la consulta del 26 de octubre, por la que se asegura, Quintero y Cepeda no podrían volver a participar en una consulta interpartidista. El veredicto está en manos del CNE después de que la Registraduría remitiera el caso de Cepeda a consideración del Consejo.

Tras una primera votación para definir si Cepeda puede o no participar en la consulta que culminó con cinco votos en contra y cuatro a favor, el caso deberá definirse por conjueces. Durante todo el fin de semana, las cuentas para la decisión estaban 6 a 3 en contra de la inscripción de Cepeda, pero este lunes se confirmó que el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal) decidió respaldar la tesis de los ponentes, con lo cual el resultado cambió a 5 contra 4.

Si bien la sala plena del CNE estaba citada a la 1 de la tarde y la audiencia para saber cuál era el resultado de la votación era a la 4 de la tarde del pasado martes 3 de febrero, nuevamente no se concretó el evento. La nueva cita para la audiencia en la que se anunciará la decisión de los conjueces quedó fijada para este miércoles 4 de febrero a las 2:00 p.m.

Los conjueces que definirán el futuro de la consulta oficialista serán Alberto Rojas (Partido Liberal) y Martín Coral Berdugo (Colombia Justa Libres). En caso de que se necesite un tercer conjuez, este sería Hollman Ibáñez. En la lista también estaba Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático), sin embargo tras declararse impedido no participará en la definición.

Por su parte, respecto a Quintero, El Espectador conoció una ponencia favorable respecto al precandidato, documento que también se espera sea votado este miércoles para definir si participa o no en las consultas del 8 de marzo, tras una negativa de la Registraduría.

Además de Cepeda y de Quintero en la consulta del Frente por la Vida están Camilo Romero, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo. Debido a la situación, Roy Barreras ya manifestó que si la decisión del CNE es impedir la participación de Cepeda en la consulta, él se mantendrá firme en su medida en urnas el 8 de marzo.

Por el contrario el candidato del oficialismo ya manifestó que si la decisión no se inclina a su favor, el y su partido (Pacto Histórico) irán solos a primera vuelta. Posición que reiteró el pasado martes durante un evento en la Plaza de Lourdes: “Se trata de una grave violación masiva de derechos a una fuerza política y que la priva de participar en condiciones de igualdad en las elecciones. En consecuencia si se me impide participar en la consulta anuncio desde ya que el pacto histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones”.

#POLÍTICA | Desde la Plaza de Lourdes de Bogotá, el candidato presidencial Iván Cepeda (@IvanCepedaCast) aseguró que, de no ser tenido en cuenta en la consulta del Frente por la Vida, se retirará con el Partido Pacto Histórico y se irá solo en primera vuelta para reemplazar al… pic.twitter.com/QgftR3NrYP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 3, 2026

Entre tanto, las listas del Pacto Histórico también se mantienen en vilo. Pues tras la caída de la lista a la Cámara del Valle del Cauca, también existe la posibilidad de que el CNE decida impedir que se materialicen las listas de Bogotá, Cauca, Tolima, Sucre, entre otras regiones, por superar el umbral electoral del 15 % de coaliciones, llegando incluso a 27,11 % en la capital del país.

