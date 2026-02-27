Ley seca, cierres de frontera y más: estas son las medidas para elecciones del 8 de marzo

Presidente Petro junto a Armando Benedetti en consejo de ministros. Foto: Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó este viernes que el Gobierno ya está diseñando el decreto de orden público para las elecciones del próximo 8 de marzo, en las que se elegirá a un nuevo Congreso y se votará por tres consultas presidenciales. De acuerdo con el jefe de la cartera, el objetivo de las medidas es blindar el proceso en el que más de 41,2 millones de colombianos están habilitados para participar.

El ministro dijo que uno de los puntos claves es la ley seca que se establecerá desde el 7 de marzo a las 6:00 de la tarde y hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 de la mañana. Así mismo, habrá cierre de las fronteras, en las mismas fechas y horarios; sin embargo, según el jefe de la cartera política, él propuso que se haga de las 12:00 de la noche para no afectar tanto el comercio en esas zonas del país.

Por otra parte, entre el 2 de marzo y el 9 de marzo estarán prohibidas las reuniones políticas en espacios públicos. “Se designaron por parte del Ministerio del Interior enlaces en los 32 departamentos y en la ciudad capital, quienes estarán presencialmente desde el jueves 5 de marzo para acompañar el proceso electoral”, agregó.

Finalmente, dijo que el próximo 4 de marzo, en Bogotá, se hará la última Comisión de Seguimiento Electoral. El Puesto de Mando Unificado para las votaciones en el exterior inicia este lunes y contará con la veeduría de la Registraduría y la Procuraduría. Se espera que estos entes y la cúpula militar también desplieguen durante la semanas todas sus capacidades para blindar completamente el proceso.

Desde la Registraduría, Hernán Penagos aseguró que se instalarán 13.493 puestos de votación y 125.259 mesas con plenas garantías. Así mismo, volvió a responder a las versiones de supuesto fraude que han denunciado el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios. “El verdadero fraude electoral está por fuera de las tareas que realiza la Registraduría”, señaló.

