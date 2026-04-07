Liberales, La U y los verdes ultiman detalles en reuniones para adherirse a presidenciables

Antonio Navarro y Rodrigo Romero (Alianza Verde); Álex Vega y Clara Roldán (Partido de La U); César Gaviria (Partido Liberal); Efraín Cepeda (Partido Conservador) y Germán Vargas (Cambio Radical). Foto: Archivo Particular

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Esta semana será clave para la construcción de puentes entre los partidos que aún no deciden su apoyo y los presidenciables. Se espera que durante las próximas semanas las diferentes bancadas del partido de La U, los liberales y los verdes tomen un camino. Cambio Radical y los conservadores aún están a la expectativa.

Este miércoles será clave para el Partido de La U, pues los miembros de su bancada —actual y electos— se reunirán sobre el mediodía en el Club de Banqueros del centro de Bogotá, con la intención de decidir hacia qué aspirante presidencial nivelarán sus cargas.

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Se espera que en la reunión analicen tres caminos. El primero de ellos está relacionado con volcarse en la candidatura de Paloma Valencia; como contamos en El Espectador, esta aspirante tiene una mayor favorabilidad entre los senadores de la colectividad, especialmente los más cercanos a la jefa natural de esa colectividad, Dilian Francisca Toro, quien, pese a no ser parte de la decisión, tiene a sus cercanos en la mesa.

Los otros caminos que analizan son las posibilidades de unirse a Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella; este último aseguró que no recibirá apoyo de los partidos tradicionales.

En el seno del liberalismo habrá reunión esta noche. Se espera que en la casa de César Gaviria se encuentre la bancada más afín al presidente del partido, pues no está invitada toda la bancada ni los electos congresistas. Una ruta similar está presente en los planes de esta colectividad.

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Valencia coge vuelo en las toldas rojas, De La Espriella pierde apoyos al solo tener emisario que lo respalda dentro de esa colectividad, mientras los “Las Sin Piedad”, un grupo de 10 congresistas liberales en la Cámara de Representantes de Colombia incondicionales al gobierno de Gustavo Petro, reman hacia Iván Cepeda.

Los verdes tendrán una reunión de bancada el próximo 13 de abril, donde la posibilidad de quedarse en libertad suena como la más posible. En medio de un partido dividido, en donde el bloque de Carlos Amaya, que se convirtió en mayoría en esta nueva elección, buscará la escisión de los sectores que no se identifiquen de centroizquierda. Se espera que Jaime Raúl Salamanca presente la posibilidad de unir un sector de esa colectividad a Cepeda.

Ni Cambio Radical ni los conservadores han definido fecha para tomar una decisión. Aunque el partido de Germán Vargas Lleras ya tuvo un primer acercamiento de bancada el 18 de marzo, donde no tomaron ninguna decisión.

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