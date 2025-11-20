Lista al Senado de Oxígeno, de Ingrid Betancourt, ya tiene división interna por presidenciales

Directora del partido Verde Oxígeno con Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, conformando una alianza para que este último sea el candidato a la Presidencia 2026. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt presentó este viernes lo que llamó su “Selección AntiPetro”, una lista de candidatos al Senado que ella también integra y cuenta con el aval de su partido, Oxígeno. De acuerdo con la ahora candidata a llegar al Capitolio, su apuesta es unir a los colombianos que quieren “vencer a Petro y sus secuaces”.

Aunque el evento de lanzamiento estuvo cargado de mensajes de unidad y trabajo en equipo entre los 20 candidatos de Oxígeno, no pasó desapercibido que la principal figura de la lista, la cabeza, no está de acuerdo con todas las movidas del partido. Se trata de Sofía Gaviria Correa, hermana del exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, quien busca llegar a la Casa de Nariño con una candidatura por firmas.

Lea también: Así quedó encuesta de la Alianza Verde que sería clave para elegir cabeza de lista al Senado

Gaviria aclaró que su candidato a la Presidencia es su hermano, quien avanza en la contienda como ficha de una coalición de exgobernadores y exalcaldes. Tras el retiro de Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y las renuncias de Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), el exmandatario de Antioquia se consolidó como la única ficha de la coalición “La Fuerza de las Regiones” y ahora entrará en la discusión de la conformación de una gran coalición de oposición a Petro.

Sin embargo, en cuanto a la lista de Oxígeno, para muchos es evidente que el anuncio de la cabeza de lista riñe con la estrategia de Ingrid Betancourt. Fue ella, como jefa política de Oxígeno, quien avaló la candidatura de otro aspirante de derecha, Juan Carlos Pinzón, quien también está interesado en la gran alianza de los sectores tradicionales.

No se pierda: Moción de censura a Mindefensa pierde fuerza en el Congreso: Partido Liberal tampoco respaldará

Pinzón también tuvo acercamientos con el Centro Democrático y, aunque no entró en esa lista de precandidatos por la oposición de quienes llevaban un proceso, cuenta con el respaldo de varias fichas uribistas. De hecho, voces de ese entorno aseguran que fue el expresidente Uribe quien lo impulsó para seguir en la carrera presidencial con el aval de otro partido, que finalmente fue Oxígeno.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.