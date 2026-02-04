Lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá entra en remezón tras decisión del CNE

La decisión mayoritaria de los magistrados del Consejo Nacional Electoral fue la de tumbar la lista. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá tendrá que ser reorganizada por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) este miércoles. La demanda por la que se tomó la determinación vino por cuenta del mismo Pacto Histórico, pues la persona que la radicó hizo parte del equipo de la representante María del Mar Pizarro.

“Según se expone en la solicitud, al verificarse el Formulario E6-CT, registrado el 6 de diciembre de 2025, se evidencia que el orden definitivo de los renglones iniciales de la lista inscrita no correspondería estrictamente al resultado de la consulta, particularmente en lo que respecta a la ubicación relativa de algunas candidaturas que obtuvieron mayor respaldo ciudadano frente a otras con menor votación, lo cual, en criterio de la peticionaria, constituiría una alteración del resultado democrático y de lo pactado por la propia coalición”, se lee en la solicitud de Claudia Patricia Calao González.

Sin embargo, este no es el único recurso que se presentó frente a la lista. Una, del abogado Nicolás Farfán, todavía no ha sido votada, y con ella se pretende tumbar la inscripción por cuenta de la coalición que tiene con la Colombia Humana, bajo el argumento de que supera el umbral del 15 %. Este expediente pasó a conjueces, después de que la votación quedara cinco a tres.

Lo que sigue tras esta decisión del CNE, a la espera de la que se tomará sobre la que podría tumbar la lista como tal, es una reorganización de la lista. De acuerdo con la resolución del mismo órgano “la agrupación inscriptora podrá modificar su lista de candidatos” en el término dispuesto para ello.

Así, dejando atrás el acuerdo de lista cremallera que fue planteado inicialmente, la lista quedaría liderada por las tres mujeres que obtuvieron las mayores votaciones: María Fernanda Carrascal, Laura Camila Beltrán (conocida en redes como “Lalis”) y María del Mar Pizarro.

El presidente Gustavo Petro ya se pronunció al respecto a través de sus redes sociales. En su cuenta de X, dijo que se trataba de un “golpe electoral” que el CNE no permitiera inscribir las listas.

Simplemente que el CNE no permita inscribir las listas del Pacto Histórico, siendo fundamentales para cosntituir las mayorías de la Camara de Representantes es un golpe a profundidad contra la constitución y la democracia.



Estamos ante un golpe electoral https://t.co/al9UMDDOrB — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 4, 2026

Ahora, la decisión de la ponencia de Farfán podría cambiar el juego. Los conjueces nombrados para esa votación fueron Iván Acuña (Colombia Humana) y Hollman Ibañez (Partido Alianza Verde y quien votó en contra de la participación de Iván Cepeda en la consulta Frente por la Vida), con Carlos Mario Isaza (Colombia Humana) como remanente. Solo un voto en contra inclinará la balanza para que la lista se caiga y esa determinación ocurrirá en los próximos días.

