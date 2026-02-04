Logo El Espectador
Petro al ELN tras bombardeo en frontera con Venezuela: “Acepte una misión de verificación”

Tras el bombardeo en la frontera con Venezuela, el presidente Gustavo Petro le dijo al Ejército de Liberación Nacional que acepte una misión de verificación científica e internacional.

Redacción Política
04 de febrero de 2026 - 06:47 p. m.
Gustavo Petro en rueda de prensa tras cita con Donald Trump.
Gustavo Petro en rueda de prensa tras cita con Donald Trump.
Foto: EFE - LENIN NOLLY
Desde Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro se refirió al reciente bombardeo contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y le habló directamente a la estructura criminal para que “acepte una misión de verificación científica e internacional”. De acuerdo con él, sería “para la entrega total de infraestructura que sirva al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz”.

Luego de la reunión con el mandatario Donald Trump —donde se discutieron temas claves en materia de lucha contra las drogas ilícitas—, el jefe de Estado colombiano ordenó a las Fuerzas Militares adelantar operaciones contra el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo desde la madrugada de este 4 de febrero. Hasta el momento han muerto siete presuntos integrantes del ELN y se han incautado armas y municiones de los grupos armados.

El mensaje al grupo criminal llegó a través de las redes sociales del mandatario, en las que también ordenó a las oficinas de Presidencia “priorizar la sustitución de cultivos” e invitó “al campesinado a erradicar los cultivos de hoja de coca voluntariamente”. Se trata de uno de los temas que tocó el jefe de Estado con su homólogo estadounidense. Además, lanzó un mensaje a la iglesia católica, a la que dejó la tarea de “buscar la configuración de esa instancia de verificación”.

“Desnarcotizar la frontera colombo/venezolana para que el pueblo construya allí su progreso en libertad. Democratizar la frontera para que las ciudadanías libres las cuiden”, agregó.

Por Redacción Política

