Gobierno Petro salió en defensa López: La U dejó sin aval al presidente de la Cámara

El presidente de la Cámara, Julián López, fue notificado este sábado de que el Partido de La U no le dio el aval para buscar la reelección en esa corporación. Este es el resultado de una dura pelea en la que el legislador y la cúpula de la colectividad se enfrascaron por cuenta de la división interna que existe en la militancia en torno al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

López, quien ya le había confirmado a este diario que en todo caso su objetivo sería buscar la Gobernación del Valle si no le daban el aval, ha sido muy cercano a la Casa de Nariño y terminó llegando a la jefatura de la Cámara con el respaldo directo del Ejecutivo.

No obstante, con tutelas, sanciones administrativas y procesos disciplinarios de por medio, la disputa se decantó este 6 de diciembre cuando La U oficializó su lista a la Cámara por el Valle y en ella no aparece López.

“Nunca antes en la historia de Colombia se le habían negado sus derechos políticos a un congresista y presidente de la Cámara. Así marca historia el Partido de La U, de la peor manera”, aseguró el legislador vallecaucano.

Minutos después de este pronunciamiento vía redes, el gobierno Petro salió en defensa del presidente de la Cámara y advirtió que, siguiendo el relato de López, todo se enfrasca en una supuesta represalia de las directivas de la colectividad que no están con la actual administración.

“¿Cómo es posible que el Partido de La U le niegue el aval a Julián López, que desde joven es de La U, representante a la Cámara de La U, presidente de la Cámara por La U, hijo del Ritter López que fue senador de La U? No es intervención en política, es solo que frente a los ojos de toda Colombia, un partido que yo ayudé a fundar se vuelve anacrónico y retaliativo, y viola todos los derechos políticos de un ciudadano”, aseguro el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Toda la disputa comenzó cuando López buscó configurar una disidencia política en La U desconociendo a las directivas de la colectividad, por lo que el comité de ética lo sancionó suspendiéndole la voz y el voto en el Capitolio. El legislador apeló la decisión ante el Consejo Electoral y ahora busca caminos para continuar en su carrera hacia la Gobernación del Valle y enfrentar a quien actualmente la lidera, Dilian Francisca Toro, a quien señala de presuntamente liderar lo que considera en una supuesta persecución en su contra.

