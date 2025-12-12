Los nombres claves en las listas de la izquierda para las elecciones al Senado en 2026

Las elecciones de Senado y Cámara para el periodo 2026-2030 serán el 8 de marzo del año entrante. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Después del cierre de las inscripciones de candidatos y candidatas a Congreso para 2026, hay un panorama claro en la conformación de las listas de los diferentes partidos.

Dentro de los movimientos de izquierda —que incluyen a los partidos Pacto Histórico y las coaliciones de Fuerza Ciudadana y Frente Amplio Unitario— hay algunos nombres claves de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026.

Las fichas clave del Pacto Histórico

La cabeza al Senado del Pacto Histórico es Carolina Corcho, exministra de Salud del actual gobierno. Tras ocupar el segundo puesto en la consulta interna de precandidatos presidenciales del partido, el 26 de octubre, con un total de 678.000 votos, Corcho reclamó su derecho a figurar como la persona que encabeza la lista al Senado, desbancando a la actual senadora María José Pizarro, quien en un principio iba a asumir ese lugar.

En su discurso prima la defensa de las reformas del gobierno Petro y un compromiso por trabajar con un enfoque regional en caso de lograr un puesto como senadora de la República. A Corcho le siguen en la lista Pedro Flórez y Patricia Caicedo.

Además, dentro del listado resalta Walter ‘Wally’ Rodríguez, un creador de contenido y abogado conocido, entre otras cosas, por el programa de opinión de RTVC “Política al Revés”, que condujo junto con Levy Rincón hasta abril de 2025. Rodríguez aseguró un puesto en la lista después de conseguir 81 mil votos en la consulta interna para la lista oficial al Senado.

Los nombres más sonados en la coalición Fuerza Ciudadana

La cabeza de lista de esta coalición entre los partidos Fuerza Ciudadana, Comunes y otros movimientos de izquierda es Nelson Alarcón, ex director de Fecode y actual directivo de la CUT, importante central obrera del país. Además, dentro de la lista suenan nombres como el de Sandra Ramírez Lobo, Alexander Angulo Ordóñez y Jairo Reinaldo Cala Suárez.

Es importante tener en cuenta que Fuerza Ciudadana es uno de los partidos de izquierda que más ha marcado distancia con el presidente Gustavo Petro. Su líder, Carlos Caicedo, se ha vuelto crítico del gobierno en los últimos meses, en parte por las elecciones atípicas para la Gobernación del Magdalena en las que Caicedo y el Pacto tomaron bandos diferentes. Además alega que su movimiento no fue tenido en cuenta en las consultas del 26 de octubre, por lo que ha buscado aliarse con diferentes sectores de la izquierda que tampoco se inclinan por el petrismo.

Frente Amplio Unitario: estos son los nombres

En cuanto a la lista al Senado del Frente Amplio Unitario, coalición liderada por el exembajador y candidato presidencial Roy Barreras, figura en la cabeza Gustavo García, hijo del exsenador liberal Guillermo García Realpe, quien además decidió renunciar a la Junta Directiva de Ecopetrol para apoyar públicamente la candidatura de su hijo. A García le siguen en la lista Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT, y Andrea Carolina Ángel Espitia.

En esta coalición se han prendido las alarmas por la integración a la lista en el puesto número tres de Milena Flórez, esposa del exsenador Musa Besaile, quién está condenado por corrupción.

