“El Estado central está lleno de burocracia inoficiosa”: Juan Fernando Cristo

¿Cuál es su ideología política?

Soy, he sido y seguiré siendo liberal. Liberal reformista que cree que Colombia tiene que avanzar en una mayor inclusión social, tiene que avanzar también en más resultados, en la lucha contra la desigualdad, en la lucha contra la pobreza y en la defensa de los derechos y de las libertades.

¿Cuál es su principal propuesta para los colombianos?

Hemos empezado a hacer distintas propuestas en Colombia en esta campaña. Llevamos apenas dos o tres semanas, pero estamos convencidos de que hay dos temas que necesitamos. Además de unirnos los colombianos para enfrentar esos grandes desafíos que solo un sector político o una coalición no será capaz de sacar adelante.

El tema de la seguridad y el tema de la salud, son los dos grandes desafíos hacia el futuro para el gobierno que comience el 7 de agosto del 2026, que aspiramos a presidir.

Nuestra propuesta de seguridad tiene dos capítulos fundamentales: la seguridad en las zonas de conflicto, la seguridad del orden público, que llamamos, y la seguridad ciudadana en los principales centros urbanos del país.

En materia de seguridad en las zonas de orden público, hemos planteado una propuesta que tiene tres elementos fundamentales.

El primero, levantar todas las mesas de negociación que hay hoy con los distintos grupos dentro de la llamada paz total. Eso no salió bien, estos grupos le han dado un portazo, no al gobierno, a la sociedad colombiana. No han mostrado voluntad y decisión de paz. No vale la pena mantener las mesas por mantener las mesas si no conducen, con un cronograma establecido, a un desarme y desmovilización de esos grupos armados.

Segundo, un fortalecimiento de las capacidades operacionales, internacionales, tecnológicas, de inteligencia de nuestras fuerzas militares, para enfrentar esta nueva violencia armada que está padeciendo Colombia. Hay un deterioro de la seguridad en muchas zonas del país, un crecimiento de la extorsión, un control territorial para las actividades ilegales, que no tiene nada que ver con la violencia de hace 30 años. Estos grupos criminales no están buscando cambiar el modelo económico y social del país, están buscando dinero a través de la minería ilegal, del narcotráfico y de la extorsión.

Y tercero, la transformación territorial. Si nosotros no transformamos esos territorios de verdad, si no nos ponemos de acuerdo todos los colombianos en volcar toda la inversión y la acción del Estado, en Arauca, en Chocó, en Nariño, en el Cauca, en el Catatumbo, vamos a seguir en los mismos problemas de violencia, sea el gobierno de la orientación política que sea. Eso en materia de orden público.

En materia de seguridad ciudadana, tenemos una propuesta también con tres elementos. Fortalecimiento de sistemas de videovigilancia, articulación con las cámaras del sector privado, mayor utilización de la inteligencia artificial para combatir la delincuencia. Segundo, la creación de policías metropolitanas locales en las ciudades de más de 2 millones de habitantes. Es decir, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla inicialmente, en donde las alcaldías que tienen recursos, que tienen capacidades, puedan crear sus propias policías locales para los delitos de menor impacto y para la convivencia ciudadana. Y dejar el combate a las mafias, al crimen organizado, a la Policía Nacional.

Tercero, más jueces de la República en las ciudades para evitar que haya impunidad en esos delincuentes que reinciden y no están en las cárceles, y más cupos en las cárceles con participación del sector privado mediante el sistema de alianzas público-privadas. Varias de ellas, el foco en la inclusión social, el foco en la representatividad y los derechos de las comunidades indígenas, afros y campesinas de este país.

Usted hizo parte del gabinete y conoce de primera mano el plan de Gobierno ¿Qué mantendría si llega a la Casa de Nariño?

Las reformas sociales, comenzando por la reforma laboral, que participé en su discusión y aprobación, y la reforma pensional, y todos los avances que hemos tenido en materia de reforma agraria. Todo este componente social del gobierno hay que mantenerlo, no podemos volver atrás.

Y por el contrario ¿a qué le pondría freno inmediato?

A varias de ellas también, lo acabo de mencionar, la paz total. Yo creo que tenemos que olvidarnos de la paz total. Yo creo que el presidente Petro tuvo una apuesta ambiciosa, audaz, generosa, con los grupos violentos que ellos no respondieron con esa misma voluntad y decisión de paz. Hay que acabar con esas mesas de negociación, fortalecer a nuestras fuerzas militares para enfrentar a los bandidos y transformar los territorios, que es nuestra política y nuestra propuesta fundamental.

Pero también tendría, dentro de lo que no mantendría, ese discurso antiempresarial innecesario que tiene el gobierno. Creo que le hace mucho daño al país. La inestabilidad de los funcionarios, creo que no sirve para la ejecución y para la buena marcha del gobierno.

En materia de políticas también, hay que mantener la transición energética, pero hay que replantearla para que sea una transición energética que de ninguna manera afecte la seguridad y la soberanía energética del país. Como lo dije anteriormente, enfrentar desde el primer día los dos grandes desafíos que tenemos.

¿Qué haría en sus primeros 100 días de mandato?

Yo haría tres cosas el 8 de agosto. Primero, convocar a un acuerdo nacional, que lo planteamos cuando fui ministro del Interior, que no se logró concretar. El tema de la seguridad y el tema de la salud no lo vamos a superar si no es poniéndonos de acuerdo todos. Y empezaríamos a trabajar para, en los primeros 100 días, sacar la reforma a la salud del Congreso de la República con mensaje de urgencia.

Ya se ha discutido mucho. Ya sabemos cuáles son las coincidencias y diferencias. No estamos tan lejos. Con la capacidad y la experiencia que tengo, con el conocimiento del Congreso y del sector público, he demostrado que soy capaz de construir consensos y acuerdos, sacaríamos adelante la reforma a la salud. Y un plan de choque administrativo en salud que implique garantizarle a los pacientes de Colombia que se cumplan con sus tratamientos médicos. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, acuerdo nacional para salud.

Para la seguridad comenzaríamos desde el primer día. Enviaríamos una modificación al Presupuesto General de la Nación para fortalecer la inversión en tecnología y en inteligencia de nuestras fuerzas militares y de policía para pasar a la ofensiva y enfrentar a los grupos violentos que definitivamente no quisieron hablar de paz en este gobierno. Hay que enfrentarlos, debilitarlos y someterlos a la justicia.

Esas serían las prioridades en los primeros 100 días de gobierno. Mucho diálogo, mucha concertación, respeto absoluto a la independencia del Congreso de la República y diálogo con las bancadas, no diálogo al menudeo ni diálogo individual. Poner las reglas sobre la mesa claras en la relación con el Congreso desde el primer día.

Conociendo de primera mano el Congreso, ¿cuál sería su trato con el Legislativo?

Nada de grupos indicativos, nada de intercambio de favores personales entre el Congreso y el gobierno. Representación política, sí. Convocaría a un gobierno con la más amplia representación política para que los distintos partidos y coaliciones asuman responsabilidades de cara a la ciudadanía frente a sectores importantes del país como el tema de las relaciones internacionales, como el tema de la salud, como el tema de la educación y el propio tema fiscal que será otro de los grandes desafíos.

En mi caso no se trata de promesas sino de realidades. Ya como ministro del Interior pude poner de acuerdo a todas las bancadas en un acto legislativo que va a permitir que las competencias y los recursos de los departamentos y municipios crezcan en los próximos 10 años.

Usted ha abanderado una búsqueda por la descentralización ¿Cómo lo aplicaría en su mandato?

Ya la ley de competencias no va a salir en este gobierno. Lamentablemente nosotros hemos dejado una hoja de ruta para presentar el proyecto el 20 de julio, va a terminar este periodo legislativo y el gobierno no ha presentado el proyecto a consideración del Congreso. Me parece una falla lamentable, un descuido imperdonable de los distintos ministros encargados de esta tarea, pero es una realidad. Tendremos que sacar adelante esa ley de competencias para profundizar la autonomía territorial.

¿Cuál es el compromiso? Clarísimo: achicar todo lo que se pueda al Estado colombiano. El Estado central está demasiado grande, obeso, lleno de burocracia inoficiosa, lleno de gente que no trabaja, que ni siquiera tiene escritorio donde trabajar.

Hay que achicar todo esto y fortalecer el Estado allá donde el ciudadano lo necesita, que no es en Bogotá. En Bogotá hay empresa privada, en Bogotá hay una alcaldía poderosa que resuelve los problemas de la gente. En el Catatumbo, en el sur de Bolívar, en Putumayo, esas comunidades necesitan un Estado fuerte para que, entre otras cosas, no se presente el control territorial de los ilegales.

Hay que llevar el Estado allá y eso es lo que vamos a hacer. Es un cambio de paradigma en la forma de gobernar a Colombia en el mediano y largo plazo. Es gobernar desde las comunidades, desde las regiones, hacia el centro y no desde el centro hacia las regiones.

Finalmente, ¿cuál será el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos?

Yo sé cómo manejarlo. Como ministro del Interior del Gobierno Santos durante tres años, yo pasaba un día de levantar bloqueos en la Panamericana a través del diálogo social con las comunidades indígenas y al día siguiente en Washington defendiendo el acuerdo de paz, de derechos humanos y de seguridad del gobierno nacional.

He estado en la diplomacia también. Sé que la diplomacia no se puede hacer por micrófonos, no se puede hacer por redes sociales. Se necesita una diplomacia profesional para restablecer el diálogo sobre dos premisas fundamentales. La primera, es posible tener buenas relaciones con Estados Unidos manteniendo la independencia y la soberanía del país.

Eso sí es posible y es posible también tener unas buenas relaciones con Estados Unidos haciendo un esfuerzo de diversificación de las relaciones y sobre todo fortaleciendo la integración latinoamericana que tiene que ser un eje fundamental de nuestra política internacional. Lo uno no implica dañar lo otro. Yo creo que hay que restablecer las relaciones con Estados Unidos.

Me iría a Washington el primer mes de gobierno, necesitamos esa cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Colombia es muy importante estratégicamente para Estados Unidos y para Estados Unidos la relación con Colombia es fundamental también, para los dos países.

Ahí no nos podemos separar y podemos trabajar juntos también. De aquí a allá no sabemos qué va a pasar en Venezuela. Tenemos que trabajar conjuntamente para restablecer la democracia plena en Venezuela.

A Colombia le sirve muchísimo la salida del dictador Maduro pero esa salida tiene que ser pacífica y democrática. No puede ser a las malas, no puede ser por la fuerza, no puede ser con víctimas porque eso afectaría también la situación de seguridad de Colombia. Necesitamos trabajar conjuntamente la democracia en Venezuela, que la presión militar que está ejerciendo Estados Unidos sirva, sería el escenario ideal para Colombia para una salida del dictador que está ejerciendo el poder de manera fraudulenta.

