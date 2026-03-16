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Luis Carlos Reyes se baja de la contienda presidencial: ya no será fórmula de Lizcano

El exministro de Comercio del gobierno Petro se bajó de la carrera presidencial como fórmula de Mauricio Lizcano tras conocerse que su esposa mantiene un embarazo de alto riesgo.

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Redacción Política
16 de marzo de 2026 - 09:40 p. m.
Luis Carlos Reyes y Mauricio Lizcano.
Luis Carlos Reyes y Mauricio Lizcano.
Foto: Archivo Particular
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El exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, se bajó de la contienda presidencial en la que acompañaba como fórmula vicepresidencial a Mauricio Lizcano. En un video publicado a través de sus redes sociales, el candidato presidencial aseguró que la esposa de Reyes presenta un embarazo de alto riesgo, razón por la que el exministro desistió de hacer parte de la campaña.

“Después de analizarlo mucho y hablarlo con él le he pedido que se dedique a atender a su familia en estos días. Es una noticia que golpea la campaña pero espero que nos pueda campaña en otros roles o en la misma acompañar una vez resuelva sus problemas familiares”, precisó Lizcano. Por su parte, Reyes reposteó el video y no ha dado más declaraciones al respecto.

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Tanto Reyes como Lizcano hicieron parte del gobierno Petro, pero salieron presentando diferencias con el presidente. El primero dejó su puesto como ministro de Comercio y confrontó al jefe de Estado por casos que presuntamente vinculan a familiares del mandatario en casos de corrupción en la DIAN. Según detalló el exfuncionario, algunas personas del círculo más íntimo del jefe de Estado habrían tenido relación con Diego Marín Osorio, alias ‘Papá Pitufo’. Por su parte, Lizcano renunció a su cargo como ministro de las TIC y ha tratado de desmarcarse del gobierno Petro, cuestionando temas como la paz total.

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Otras de las movidas electorales que se ajustan este lunes están relacionadas con la reunión de Abelardo de la Espriella con Bernie Moreno, la entrada de Brigitte Baptiste a la campaña de Sergio Fajardo y la reunión del candidato presidencial Iván Cepeda con la bancada del Pacto Histórico, que se suma a las que ya se han llevado a cabo dentro de otros partidos, como es el caso del Centro Democrático, que se reunió con su candidata presidencial, Paloma Valencia el pasado viernes.

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