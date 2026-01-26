Cabal y Lafaurie quieren sacarle disidencia al Centro Democrático de Uribe: ¿en qué van?

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático; José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan. Foto: Archivo Particular

Este lunes 26 de enero, se conoció una carta de José Félix Lafaurie dirigida al director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, donde asegura su salida del partido con la solicitud de una escisión encabezada por él y su esposa, la senadora María Fernanda Cabal. También denuncia irregularidades en el proceso para la elección de candidato presidencial de esa colectividad, que tras varios procesos de encuestas y sondeos dejó como ficha presidencial a Paloma Valencia.

En la misiva que se conoció este lunes —pero que tiene fecha del 23 de enero—, el presidente de Fedegan, miembro fundador del partido y parte de la dirección nacional, propone una “salida digna” de la colectividad por medio de una separación del Centro Democrático en un nuevo partido por medio de la figura de escisión. Que “le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE”, agregó Lafaurie. A pesar de esto, afirmó en su carta que apoyarán la aspiración de Valencia a la presidencia.

Aunque la decisión espera sea tomada en la próxima convención del partido, en medio de la controversia, surgieron algunas versiones que afirman que la senadora Cabal ya habría realizado varias llamadas a miembros del Senado que no obtuvieron aval para continuar en esa colectividad, con el fin de unirse a su nuevo partido. Según algunas versiones, entre los nombres están Yenny Rozo y Andrés Guerra, quien ahora es la cabeza de lista del Centro Democrático en Antioquia.

En diálogo con El Espectador, Rozo manifestó que no tiene conocimiento sobre el nuevo proyecto político. “La última conversación que sostuve con mi compañera María Fernanda fue el último día de las sesiones ordinarias del Congreso. [...] De igual manera, no he sostenido ningún tipo de comunicación con Lafaurie”, agregó la actual senadora por el Centro Democrático.

Por su parte, el senador Guerra aseguró haber negado la invitación de Cabal y Lafaurie, debido a que su prioridad es encabezar la lista a la Cámara por Antioquia, además de mantener un compromiso con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El Espectador conversó con una fuente dentro del partido, quien afirmó que habrá un comunicado conjunto de la bancada al final del día, para confirmar su apoyo a Paloma Valencia en la carrera presidencial.

¿Cómo funcionaría la figura de escisión que pide Lafaurie al Centro Democrático?

El camino que buscarían José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal para construir una disidencia del Centro Democrático sería la figura de la escisión parcial, que permite la continuidad del partido original mientras una fracción se separa para formar una nueva organización política, y está contemplada en la Ley 1475 de 2011.

Para lograrlo, deben convocar a la convención del partido y obtener el quórum decisorio que en la mayoría de los casos requiere dos terceras partes de los miembros de la colectividad. Posteriormente, deben solicitar ante el Consejo Nacional Electoral la escisión, presentando nuevos pactos fundacionales que incluyan actas de fundación, estatutos, plataforma ideológica y programática, lista de afiliados y prueba de designación de directivos. Con estos documentos, el CNE puede conceder personería jurídica, logo y presupuesto independiente a las nuevas organizaciones políticas.

Las últimas colectividades en conseguir una escisión fueron el partido Dignidad y Compromiso, que se separó del Polo Democrático Alternativo en 2021; La Fuerza de la Paz, que se escindió del partido ADA en 2022; y el más reciente fue ‘Progresistas’, de María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landínez, quienes se separaron del MAIS en 2025 con miras a consolidar el Pacto Histórico como partido único.

Sin embargo, este camino no siempre funciona: en 2025 se complicó el intento de la senadora Angélica Lozano para lograr un nuevo partido alejado de la Alianza Verde, tras divisiones internas entre los propios congresistas solicitantes.

