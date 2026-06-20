“Cuando hablamos de acuerdo nacional no es solo para ganar votos”: María José Pizarro

María José Pizarro fue una de las figuras más cercanas al candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Queda poco para que se abran las urnas. ¿Cómo les fue en el cierre de la campaña?

Lo primero, la vigilancia y el cuidado electoral. Nosotros vamos a estar muy atentos para hacer las alertas públicas sobre los temas frente a los cuales nosotros tenemos dudas: no solamente entregar a la Procuraduría, también a las misiones de observación internacional. Aquí, sobre todo, se trata del cuidado del voto y de la voluntad popular de la gente. Es nuestro deber democrático y, por supuesto, también nuestra responsabilidad como fuerza política.

En segundo lugar, un trabajo intenso en las calles. Ustedes verán que hay una gran presencia en Bogotá, en las distintas ciudades de este país y en zonas urbanas. Es una campaña de la que se han apropiado muy oportunamente las juventudes y la gente. Más allá de lo que haga la fuerza política dentro de su campaña oficial, hay una intención, una pasión y unas ganas de aportar. Muchas cosas las está organizando también la gente de manera muy libre y muy espontánea. Nosotros hemos acompañado esas iniciativas cuando corresponde: presencia en los medios de comunicación, tanto del candidato como de quienes le rodeamos. Y a ganar.

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En la última semana también recibieron el apoyo de la excandidata Claudia López…

Hemos venido trabajando de manera silenciosa en esas conversaciones con otros sectores políticos de este país. [El miércoles] llegó Claudia López: no es una adhesión, como ella lo dijo, es un voto independiente. Es decir, sea cual sea el desenlace, se va a realizar el debido control político. Yo creo que ella lanza un mensaje muy importante a sectores políticos que no nos acompañaron en la primera vuelta y la invitación que queda sobre la mesa es a otros liderazgos políticos de centro, para saber cuál va a ser su posición ante el escenario que estamos viviendo de recorte de derechos y de una preocupación por el destino de la nación colombiana. Así que las conversaciones las mantenemos y los puentes siguen abiertos hasta el último minuto del último día.

¿Cómo fue ese diálogo con López? Usted fue parte activa del diálogo para acercar a Juan Fernando Cristo, ¿cómo fue en esta ocasión?

A nuestra fuerza política se la ha señalado de ser sectaria y muy cerrada. Todo lo contrario. Desde el inicio de nuestra campaña, que fue en agosto del año pasado, nosotros teníamos y estábamos construyendo puentes de conversación con distintos sectores sociales y políticos de este país. Habiendo tomado la decisión de quién iba a ser el candidato único del progresismo, lo que hicimos fue abrirnos a los otros sectores políticos e iniciar conversaciones que, como ustedes vieron a lo largo de todos estos meses, fueron conversaciones muy cuidadosas, diálogos privados de semanas, incluso a veces meses, para lograr construir acuerdos que les permitieran a ellos, con tranquilidad, llegar a acompañar, sumarse y hacer campaña.

Esto se ha hecho evidente con sectores que no son progresistas y este es el mensaje fundamental para los sectores de centro: nosotros no esperamos que se vuelvan ni petristas ni del Pacto Histórico ni de izquierda. Para nada, ese no es el mensaje. Lo que nosotros buscamos es mantener puentes de diálogo y de comunicación. Cuando hablamos de un acuerdo nacional no estamos suscribiendo el acuerdo nacional a quienes están cercanos a nosotros y nos acompañan. Todo lo contrario, es un diálogo abierto y franco con todos los sectores sociales y políticos de este país.

¿Cuál es el mensaje que le dejan a quienes no se han sumado?

No tienen que inscribirse en esta fuerza política, ni mucho menos, pero sí tener muy claro qué es lo que se juega Colombia en las próximas elecciones. Ni ahora en campaña ni en su gobierno Abelardo de la Espriella va a aceptar ningún tipo de crítica. Eso es censura a la prensa. En este gobierno, los medios de comunicación, quienes son opinadores o influenciadores, la intelectualidad de este país y los sectores académicos han podido expresar cada una de sus dudas, han podido cuestionar al gobierno y reconocer cuando han tenido que reconocer y plantear dudas razonables. El Gobierno ha respondido, el presidente ha respondido y nosotros como fuerza política hemos respondido, pero aquí no se ha censurado a nadie.

Básicamente, lo que anuncia tanto él como las personas cercanas a su campaña, después de lo sucedido con la revista Cambio, es que vuelven las chuzadas y la persecución contra los periodistas que se atrevan a cuestionar al Gobierno si es que llega a la Presidencia. Así que yo creo que la gente tiene dudas y tiene temores que son ciertos.

Sea cual sea el elegido, ¿reconocerán los resultados del próximo domingo?

Estamos lanzando todas las alertas que, consideramos, deben ser presentadas. Es nuestra responsabilidad como fuerza política. Esperamos tener un proceso electoral tranquilo, sereno, donde nuestras alertas sean tenidas en cuenta de manera oportuna para generar mayor tranquilidad no solamente a nuestra campaña, también para a la democracia de este país y a los ciudadanos. Nosotros esperaremos un escrutinio con todas las garantías.

Iván Cepeda fue muy claro en el evento con Claudia López. Nosotros no decimos una cosa para luego hacer otra: le damos un valor profundo a la palabra empeñada. No en vano el eslogan de mi padre en su campaña presidencial, frustrada por su asesinato, era “¡Palabra que sí!” Así que al país le podemos decir con toda tranquilidad “palabra que sí”, nosotros cumplimos nuestra palabra.

La primera vuelta fue un reflejo de la polarización que tenemos el día de hoy. En caso de ganar, ¿Iván Cepeda tendrá gobernabilidad?

Aquí no se va a perseguir a nadie, no se destripa ni se persigue a la oposición. Somos conscientes de que este país lo construimos entre todos. Cuando hablamos de acuerdo nacional no es solo para ganar votos. Como ustedes han visto, en estos meses nosotros hemos construido un diálogo certero con distintos sectores políticos de este país y nuestros acuerdos están sobre la mesa, son públicos, no son acuerdos burocráticos. Por eso hemos tenido todo el cuidado de que, inclusive en las adhesiones, se lean los documentos que han permitido que distintas fuerzas políticas, partidos enteros, lleguen a acompañar y a respaldar esta candidatura.

¿En qué consiste el acuerdo nacional que propone Cepeda?

El acuerdo nacional, lo ha dicho Iván, es diálogo y es concertación. Quienes lo conocen saben que tiene una inmensa capacidad de diálogo y que quienes le rodeamos tenemos esa misma capacidad de diálogo porque nos han visto en el Congreso de la República construyendo acuerdos necesarios para poder sacar adelante iniciativas del Gobierno. Han visto nuestro talante democrático. Nosotros no aparecimos en la vida política de este país ayer, como el señor Abelardo de la Espriella. No hay un solo cuestionamiento hacia nosotros, así que vamos a dialogar incluso con la oposición política, incluso con los sectores gremiales que hoy han decidido no acompañarnos.

Nosotros vamos a construir un acuerdo nacional porque sabemos que es la única forma de superar y de evitar la violencia. No estamos proponiendo más guerra ni las fórmulas fracasadas del pasado, estamos proponiendo un camino certero, nuevo, ético, con base en valores, en diálogo y en el respeto a quien piensa diferente.

Ahora se la volteo, ¿cómo ve usted la gobernabilidad en caso de que gane De la Espriella y a ustedes les toque volver nuevamente a la oposición?

Va a ser terriblemente peligroso. Imagínense ustedes, una persona que de entrada, en sus primeros días de campaña oficial, lo primero que dice es que va a destripar. Que quiere gobernar a todos los colombianos, pero dice que va a desaparecer una forma de pensar en Colombia, que es el pensamiento de izquierda y progresista. Eso es persecución política y eso es violencia. Quiere decir que él quiere desaparecernos de este país y esa fórmula nosotros ya la conocemos, nosotros somos sobrevivientes del exterminio y del genocidio. Somos los hijos de los que mataron. Nunca hemos empuñado un arma y hemos defendido nuestras ideas en democracia siempre, toda esta generación de liderazgos: el candidato Iván Cepeda, su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, yo que soy la jefa de debate, Gabriel Becerra, Aída Avella y Juan Fernando Cristo, aquí hay una historia.

Aquí hay gente que cree en la democracia y en la paz. No vamos a cerrar empresas, ni estamos en contra de la propiedad privada ni le vamos a quitar los derechos a nadie. Nosotros respetamos la Constitución de 1991, cosa muy distinta a lo que dice Abelardo de la Espriella. Más allá de lo que diga, todo su programa está basado en desconocer la Carta Política.

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¿Ven una clara intervención en política tanto de Estados Unidos como de otros países en el proceso electoral colombiano?

Claro. Nunca se había visto que presidentes de otros países expresaran su apoyo a una candidatura en una contienda presidencial de un país con el que tienen relaciones de distintos tipos. Lo que vemos son tres trinos del presidente Donald Trump, pero además de sus funcionarios cercanos y de [Javier] Milei. Además, una clara intromisión por parte del presidente [Daniel] Noboa de Ecuador. Él no puede abrogarse el éxito de los logros de un organismo multilateral como si fueran éxitos del diálogo con un representante de la campaña política. Noboa lo hizo con Paloma [Valencia] en su momento y luego con Abelardo de la Espriella.

Eso es injerencia, es la pérdida de la soberanía con una persona que aspira a la Presidencia de la República, pero que tiene su lealtad con los Estados Unidos. Por eso no presenta sus denuncias ni sus pruebas ni dice nada aquí en Colombia, lo hace en Estados Unidos, que no tiene ningún tipo de competencia para investigar el sistema electoral colombiano.

¿Ve el margen para la remontada?

Nosotros estamos en la remontada y eso ya se siente en las calles. Se siente cuando grupos inmensos de muy destacados académicos, intelectuales y economistas salen en columnas, varias de ellas en esta casa de El Espectador, anunciando su apoyo por Iván Cepeda y sus preocupaciones por lo que implica la otra campaña política. Quienes se han preciado en este país de ser demócratas, defensores de las instituciones, de la separación de poderes, incluso quienes han sido críticos con este gobierno, hoy ven unas inmensas preocupaciones con la llegada de un eventual gobierno del señor de la Espriella y de su fórmula.

Además, hay que decir que al señor De la Espriella lo escondieron en esta segunda vuelta y quien asumió el liderazgo fue su fórmula [José Manuel Restrepo], en un afán por llegar al centro político cuando sus propuestas son igual de nefastas. Hay un experiencia de la cual no se habla mucho y fue su experiencia, por un lado, como ministro de Comercio y luego como ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque. Dejó al país absolutamente endeudado y fue este gobierno el que saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Nos dejó con la inflación por las nubes, pero es este gobierno y su política económica los que la han mantenido siempre a la baja, un dólar estable y a la baja y un desempleo en descenso.

Usted finaliza su etapa en el Congreso, ¿qué es lo que más puede destacar del tiempo que estuvo en el Capitolio?

Siempre estuve firme con mis ideales, nunca vendí mi conciencia y no me arrodillé a ningún tipo de poder. Defendí y representé a los colombianos con altura. Trabajé por la educación pública de este país y hoy tenemos una ley de gratuidad de la educación superior que es fruto del liderazgo del movimiento por la educación y de la que yo fui conductora en el Congreso de la República. Les entregamos a las víctimas, yo siendo víctima, la posibilidad de diez años más de la Ley de Víctimas. Dije que iba a defender los derechos de las mujeres y hay leyes hoy que defienden los derechos de las mujeres. Además, contribuimos a humanizar las Fuerzas Armadas, que eso también es muy importante, hay una ley de mi autoría, junto con Inti Asprilla, que democratiza la línea de ascensos en la Fuerza Pública.

También que en el control político lideramos debates muy importantes en momentos muy difíciles: protegimos la protesta, denunciamos lo que estaba sucediendo en el marco del paro nacional y del estallido social, y hoy la justicia nos da la razón. Denunciamos lo que sucedió en Bogotá con la crisis del agua cuando nadie hablaba de ello, ni siquiera los medios de comunicación y aquí agradecemos a El Espectador que fue uno de los pocos medios de comunicación que nos acompañó de manera oportuna en la denuncia.

Usted también estuvo en la mesa directiva del Senado…

Fui la primera mujer vicepresidenta de izquierda en el Senado de la República en su historia. Dirigí plenarias importantísimas. Hoy puedo mirar con tranquilidad a los jóvenes, a los abuelos y a las abuelas. Construí los puentes y los diálogos necesarios para que la reforma laboral fuera una realidad en el Senado de la República, por supuesto, la representante María Fernanda Carrascal lideraba esas conversaciones en la Cámara de Representantes, pero en el Senado de la República, estuve allí construyendo los acuerdos junto con Iván Cepeda. Tuvimos siempre un pie en la calle, es decir, estuvimos con la gente, y un pie en el Congreso, así que me voy con la tranquilidad del deber cumplido, de haberlo hecho bien.

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¿En qué cree que falló este gobierno?

En primer lugar, los escándalos de corrupción. La corrupción en el Gobierno es absolutamente dolorosa para nosotros, porque implica que inclusive en el interior se tienen que hacer reflexiones profundas para que fenómenos de este tipo no se repitan. Además, quiere decir que la corrupción ha permeado a la sociedad colombiana y por eso cuando Iván Cepeda propone el Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, es un ejercicio de reflexión. La propuesta en sí misma es una respuesta crítica a lo que sucede en este gobierno.

Para mí, faltó un gabinete mucho más estable. No podemos tener tantos cambios porque no le permite al Gobierno ejecutar con toda diligencia sus programas, ralentiza y genera un poco de inestabilidad. Nosotros aprendimos, también eso hay que decirlo. Nunca habíamos gobernado este país y lo hemos hecho por primera vez. Tenemos muchas cosas positivas por contar y muchas reflexiones sobre lo que definitivamente debe corregirse. La izquierda que el país conoció en 2022 es muy distinta a la de 2026, hemos cambiado en el camino también como fuerzas políticas progresistas y hemos crecido.

¿Qué tiene proyectado después del 20 de julio, cuando deje oficialmente su puesto como senadora?

A mí me verán en las calles y en el diálogo político hasta el último día de esta campaña. Allí estaré, trabajando con la gente e impulsando esta campaña. Es la prioridad de todos nosotros. Luego, depende del panorama, pero como vamos a ganar, acompañaré a Iván Cepeda en su ejercicio de gobierno. No se descarta ningún tipo de aspiración, pero yo soy una mujer de proceso y, por lo tanto, será colectivamente que tomemos la decisión. Si mi fuerza política considera que yo soy la persona que puede liderar este proyecto en una Alcaldía de Bogotá, yo estoy lista para enfrentarlo. Pero, de manera humilde, si es necesario, también estaré en las calles con la gente. Esa soy yo.

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