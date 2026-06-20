“Aspiro que el presidente Álvaro Uribe me otorgue la escisión” María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático habló con El Espectador sobre su futuro en la política, las elecciones y el país que recibirá el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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¿Cuál es su lectura de esta segunda vuelta presidencial?

Veo una campaña muy exitosa por parte de Abelardo de la Espriella, una campaña que entendió que esta nueva era es la era digital. Ya no es necesario recorrer miles de lugares, de subirse en tarimas, el desgaste natural de una campaña como era en el pasado. Hoy se multiplican por millones las reproducciones gracias a la digitalización de la comunicación.

En esa campaña transmitieron fervor, pasión y alegría en una campaña que va a definir el futuro de Colombia. Y adicionalmente siento que el perfecto candidato a derrotar del comunismo es Iván Cepeda. Es un candidato oscuro, triste y que no transmite sino miedo.

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¿Cómo va a ver la gobernabilidad para estos próximos 4 años?

Yo aspiro que no llegue Cepeda porque sería la claudicación de la democracia en una nación joven como Colombia que tiene un poco más de 200 años de vida. Yo creería que la gobernabilidad se obtiene teniendo no solo un buen equipo de gobierno, sino un extraordinario enlace de Gobierno y Congreso.

Eso lo logró el presidente Uribe, que llegó sin partido en el año 2002 y seguramente Abelardo tendrá la habilidad suficiente para hacerlo. Nos jugamos el destino nuestro y de las siguientes generaciones y votar por el socialismo es votar por perder todos nuestros derechos, empezando por el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de asociación, votar por dividir la sociedad a través de la lucha de clases, a través de enfrentar unos con otros en vez de construir unidos. Es la última oportunidad de Colombia. Uno no juega con la libertad ni con el derecho a elegir.

¿Qué país se va a encontrar quien llegue a la casa de Nariño?

Un país en ruinas. El socialismo solo deja miseria, exilio y muerte. Recibirán un país donde no dejaron ni la olla raspada porque también se la robaron; un país donde hay que renegociar la deuda, hay que abrir todas las subastas minero energéticas para que llegue dinero del extranjero y genere empleo.

Un país que tiene que volver a firmar todos los acuerdos con Israel, los países aliados, los ingleses y sobre todo firmar el escudo de las Américas con Donald Trump para que nos llegue ayuda tecnológica, militar y nos abran su inmenso mercado a los productos colombianos. Va a encontrarse un país deshecho, pero una sociedad que tiene capacidad de salir adelante.

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¿Ha dialogado con De la Espriella sobre una posible suya en un hipotético gobierno?

No lo sé. En manos de él está decidir cuál es su gabinete, quiénes lo van a acompañar. en el gobierno y yo ya lo he repetido muchas veces, si su decisión es que yo sirva al país, lo haré con toda la complacencia y la alegría que me produce hacerlo. Si su decisión es que esté acompañado de otras personas, ojalá que todos estén muy calificados porque el mejor equipo de gobierno es el que facilita la vida como en cualquier empresa.

Yo he encontrado en estos momentos mucho espíritu y mucha capacidad creativa, habiendo dado un paso al costado en mi partido, el Centro Democrático, una vez no soy seleccionada. Siento que ya ese ciclo se cerró. Cuando uno percibe no ser bienvenido, cuando siente que ya no cabe ahí y que nunca me van a dar la oportunidad de ser la candidata presidencial, pues ya los mensajes son obvios. Ese es un silencio a gritos.

Siento que todo eso es para bien. Lo que uno cree que es malo se convierte en bueno. Y yo seguiría aspirando en el 2030 a ser la candidata. También siento que estoy en un nivel de reconocimiento nacional e internacional muy por encima de otras personalidades y figuras públicas y en estos 4 años, si estoy en el gobierno, sería magnífico, y si no estoy, tengo las puertas abiertas.

De hecho, la semana entrante tengo un viaje invitada por el partido Patriots de la Unión Europea, donde están todos los partidos de centro derecha y derecha de Europa, y partidos aliados con la libertad de Latinoamérica. Entonces, el protagonismo siempre va a estar allí y el servicio que he llevado con la gente también.

Hablando del Centro Democrático, ¿cuándo se da cuenta de que ya no cabe en ese partido?

Yo estaba convencida que era imposible derrotarme. Me basaba en los números, el reconocimiento nacional, la trayectoria y no fue así. Pese a todas las advertencias que yo había recibido, que nunca iban a contar conmigo, que me iban a sacar y sucedió. Y sucedió, además, de una forma que todavía no ha sido resuelta.

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Nunca nos contestaron cómo fue el mecanismo, cómo fue la recolección de la data. Eso terminó diluyéndose en el tiempo y posteriormente también nosotros nos enteramos de información que no fue grata. En ese momento siento que no fue valorado mi trabajo, ni el esfuerzo, ni el riesgo que yo asumí y que hice asumir a mi familia.

También es mi percepción que faltó gratitud. Yo fui muy grata siempre con el partido y con el presidente Uribe, a quien siempre voy a considerar el mejor presidente de los últimos 100 años, que nos devolvió el país cuando éramos ya casi un Estado fallido. Pero él tiene sus formas, tiene su lectura, tiene sus prejuicios y finalmente no estuve presente. Por eso las puertas se cerraron, pero siento que se abrieron otras.

¿Cómo hubiera sido una campaña entre María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella?

Ese espacio que ocupó Abelardo de la Espriella, que yo aspiro que sea el presidente de la República, era el espacio que debía ocupar en el sentido del péndulo que estaba girando en Colombia y en América Latina de la izquierda a la derecha. Ese espacio donde la gente a gritos pide autoridad, retorno de la de la fuerza legítima del Estado, pide que se vuelva a honrar a la Fuerza Pública, pide que ya no hayan más masacres ni más víctimas.

Esa sensación de un público que tiene miedo y que se siente desprotegido es lo que invoca a una derecha que devuelve la confianza y la esperanza en el ciudadano. Un ciudadano con miedo entendió que esto solo se resuelve con firmeza, con la Constitución en la mano y con la fuerza, si es necesario usarla.

No fui yo y hábilmente Abelardo y su equipo de comunicaciones llenaron, y llenaron es que rebosaron magníficamente ese deseo popular. Siento que lo hicieron muy bien, me generan mucha admiración. A veces yo digo, “Ey, esa frase era mía, la extrema coherencia”, o el “yo no prometo, yo me comprometo”, pero mi marido me ha dicho que las ideas no tienen dueño y tiene razón. Quiero que le vaya magníficamente bien a Abelardo, que gane con distancia y que derrotemos la oscuridad del socialismo.

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¿Qué es lo que más puede destacar de Abelardo de la Espriella para que él pueda llegar a la Presidencia?

Le admiro su capacidad de inventarse a sí mismo y reinventarse, que es igual a cuando uno tiene un propósito. Yo quiero entrar a una universidad en la que son muy escasos los cupos y logra entrar, por ejemplo. Él tiene la versatilidad de comunicar y de plantearse un objetivo y lograrlo. Y ese ha sido el éxito en su vida.

En este momento él funge como un outsider, llega a ocupar una posición que se creía que era para el Centro Democrático. Y esto también lo he repetido muchas veces: Va a ganar con el legado del presidente Uribe, pero sin Uribe.

¿Cómo quedó la relación con Paloma Valencia ante las dudas por la escogencia de candidata en el Centro Democrático?

Es obvio que después de una decisión de esa magnitud quedara una comunicación maltrecha, incluso con el mismo presidente Uribe, con la misma candidata Paloma Valencia, con la que yo no llevo ningún rencor ni resentimiento bajo ningún punto de vista, ni me referí públicamente de forma desobligante a su campaña.

Yo lo que leí en ese momento es que después del triunfo de Paloma en la consulta fue una campaña dedicada a cometer errores y en esa comisión de errores viene el costo político; y el costo político fueron los resultados de la primera vuelta.

A mi juicio, las primeras vueltas tienen que ser con la gente propia, con la base de uno, con la identidad ideológica. Uno no golpea a los que están con uno para traer ajenos o advenedizos. Allá creyeron que moverse al centro era ampliar la votación y terminaron generando un efecto exactamente contrario.

Y te pongo un ejemplo que empezó desde antes. Cuando a mí me sacan de la contienda y queda la candidata Paloma, Abelardo de la Espriella sube cuatro puntos. O sea, la gente mía no se fue con Paloma. Ni siquiera quisieron tener disciplina del partido los que eran del Centro Democrático. La mayoría seguramente no lo son. Se fueron con él porque entendían que el discurso era el que generaba más identidad, el discurso de autoridad, el discurso de patria, el discurso de amor y defensa a la fuerza pública y de combatir la criminalidad.

Yo me encuentro con Paloma en el Congreso, pero es obvio que es una relación que en su momento se fracturó, pero yo no tengo ningún rencor contra ella en mi corazón. Tengo una desazón muy grande con las decisiones de mi partido, con métodos que para mí no fueron suficientemente claros, pero eso ya pasó.

Culminado el ciclo en el Centro Democrático y tras su salida del Congreso, ¿qué viene para María Fernanda Cabal?

Mi sueño es tener mi propio movimiento que se vuelva partido. Yo deseo desde el fondo de mi corazón que el presidente Uribe me dé la escisión. Yo le pedí al director del partido que me diera una salida digna como me la merezco. Gracias a mis votos tuvimos dos curules más en el Centro Democrático después de la destrucción generada por el gobierno de Duque cuando perdimos 22 curules.

Siento que hice un trabajo donde me enfrenté a toda una tendencia política de tergiversar la realidad, donde asumí un costo por conocer la verdad y conocer a profundidad lo que causan las leyes malas y leyes que parece que defendieran víctimas, los pobres y despojados, pero que terminan siendo leyes que despojan bajo el cobijo de la ley, porque las personas creen, equivocadamente, que por ser ley está bien. ¡No! Hay muchas leyes malas que hacen muchísimo daño.

Yo me enfrenté, por ejemplo, al nefasto acuerdo de Escazú. Y la izquierda todo lo vende con un moño y un regalo. Uno no puede dejar la explotación de sus recursos naturales en manos de terceros y menos de ong y mucho menos de la CEPAL, que es una entidad burocrática que está mandada a recoger.

Uno tiene el derecho de transformar los recursos naturales para tener una mejor vida. Uno tiene derecho a hacer uso de ellos protegiendo la naturaleza. Haciendo una cita Georgia Melón, ella decía, “Yo protejo la naturaleza, pero con el ser humano adentro, no afuera”.

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Entonces sí me enfrenté a muchas situaciones donde mi conocimiento y mi valor civil se destacaban a pesar de adversarios que se encargaron de rotularme, de ponerme todo tipo de señalamientos, de reescribir mi vida como si fuera una biografía, habiendo cometido delitos que jamás en mi vida se me hubieran ocurrido. Pero esa es la política y ese es el costo de ser figura pública.

Siento que hubiera preferido tener más reconocimiento de lo que yo había hecho por mi partido. Igualmente ya no fue. Aspiro que el presidente Uribe me otorgue la decisión. Entiendo que el Partido Verde se la otorgó a Catherine Juvinao y pues de no ser así, yo lo lamentaría mucho, me tocaría hacer todo un ejercicio de recolección de firmas porque yo quiero fundar una nueva derecha, que es lo que está hoy en el mundo ganando las elecciones.

¿Cuál es su legado que deja tras 12 años en el Congreso?

No existe ninguna posibilidad de tener un sistema republicano sólido con separación de poderes si usted no defiende principios y valores que son permanentes en el tiempo. El primero es el valor de la vida, tan invocado por este gobierno con su eslogan “Potencia Mundial de la Vida”, cuando nos convirtió en el país de la muerte, el país de las masacres; el país que no respeta nada; el del control criminal y el país que mata a sus pacientes por desatención médica y por falta de medicamentos.

Yo creo en un país donde todos quepamos, donde la educación tiene que ser un derecho y un privilegio, porque es la única forma de romper la cadena de pobreza. No creo una educación ideologizada de los Fecode, que generan odio y confusión. Y la educación digital es la que va a liberar a los jóvenes del no acceso y del yugo de ideologías retardatarias.

Vea la entrevista completa:

Yo creo que este país tiene toda la riqueza y los recursos naturales para que lleguen las empresas internacionales a invertir con sociedades, con empresas locales. Este es un país que es muy rico en petróleo, en carbón, en gas. Estamos importando gas gracias al desastre del gobierno Petro, porque Petro es peor que el COVID. Es un país rico en minerales. La sola minería podría generar el 40 %. de los ingresos de Colombia, minería responsable, como la hacen los países desarrollados.

Debemos recortar el Estado a nueve ministerios máximo. Debemos suprimir agencias que no sirven sino para generar cargas impositivas al sector privado y trabas al ciudadano que quiere emprender. Para mí la economía tiene una lógica y esos principios básicos son los que hay que conquistar.

Nosotros creemos que somos un país capitalista y somos un país mercantilista con un estado atrapado por “empresaurios” que son los rentistas del estado. Aquí no se compite, cada cual es dueño de una tajada. Yo quiero que se compita y tumbar leyes malas. Quiero que el individuo acceda a un crédito.

Yo le decía hace poco a la bancada de gobierno, a los socialistas del Pacto Histórico, que perdieron una oportunidad maravillosa, que era romper el monopolio financiero que hay en Colombia y darle crédito popular, que desprenda a los pobres del horror, del gota a gota.

Sueño tanto con cosas posibles que por eso aspiro que el presidente Abelardo de la Espriella logre concretar muchas de esas ideas y nuevamente aspiro ser la presidente del 2030.

¿Qué podría destacar como punto positivo de estos cuatro años de Gobierno?

Positivo, dentro de lo negativo que Petro gobernó con sus amigos. Uno tiene que gobernar con los suyos y también incluir gente que así no sea amiga, sea la mejor. El problema es que los amigos de Petro no tenían ni la competencia, ni la capacidad, ni la honradez para ocupar cargos públicos.

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