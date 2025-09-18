¿Pizarro se quedó por fuera?: Pacto busca caminos para ir a consulta pese a fallo del CNE

Senadores del Pacto Histórico Iván Cepeda y María José Pizarro. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Si hay algo que se están preguntando al interior del Pacto Histórico es si este 26 de octubre podrán finalmente hacer o no la consulta interna para elegir candidato a la Presidencia y organizar sus listas al Congreso, pues la decisión que tomó recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) no coincide con sus planes e incluso podría dejar por fuera a una de sus cartas fuertes a la Casa de Nariño: la senadora María José Pizarro.

El CNE dijo sí a la creación del Pacto Histórico como partido único, pero dejó por fuera a la Colombia Humana y a Progresistas, el partido de la senadora Pizarro que no ha podido entrar en vigencia ni hacer uso de su personería jurídica por varias condiciones que puso el mismo ente electoral.

Están buscando impedir mi candidatura presidencial y proscribirme políticamente



Con la decisión de CNE queda claro que existe un cónclave con intereses oscuros detrás de mi aspiración y de la unidad del Pacto Histórico. No quieren tampoco que haya consulta de nuestro movimiento… pic.twitter.com/BZW2S4GIIi — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 17, 2025

Y esto es clave, pues puede frenar varios objetivos del petrismo y hacer que sea inviable ir a las urnas en octubre. Al interior del Pacto ya son varios los militantes que ven esta alternativa truncada y que mencionan que Pizarro igualmente no podría participar en la consulta presidencial; tampoco podrían hacerlo los representantes David Racero y Heráclito Landinez en la de Congreso.

Los tres congresistas siguen cobijados bajo el nombre del MAIS, el partido del que se separaron, pero todavía no oficialmente, pues el CNE determinó que primero debe resolver todos los procesos sancionatorios en contra de esta colectividad para que Progresistas pueda existir y funcionar como partido.

Todo esto quiere decir que Pizarro, Racero y Landinez están a la espera de un “divorcio” para poder comprometerse nuevamente, esta vez con el Pacto Histórico, que tiene plazo solo hasta el 26 de septiembre para dar los nombres de quiénes irían a la consulta interna.

“La decisión es impedir que yo pueda ser candidata presidencial por el Pacto Histórico. Me quieren excluir de la contienda presidencial. Con la decisión de CNE queda claro que existe un cónclave con intereses oscuros detrás de mi aspiración y de la unidad del Pacto Histórico”, dijo Pizarro tras conocer el fallo del CNE.

El CNE cercena nuestros derechos políticos. La decisión de hoy sobre el Pacto, deja por fuera a Colombia Humana y al Partido Progresitas.

En estas condiciones @PizarroMariaJo no podría, siquiera, participar en la consulta del @PactoCol y @DavidRacero ni yo podríamos aspirar al… pic.twitter.com/K73JupA0dD — HERACLITO LANDINEZ S (@HERACLITOL) September 18, 2025

En esa misma línea opinó Landinez: “En estas condiciones, Pizarro no podría, siquiera, participar en la consulta del Pacto y Racero ni yo podríamos aspirar al Congreso. Es antidemócratico y, además, viola la Constitución Política de Colombia”.

El petrismo revisa si bajo estas condiciones puede realizar su consulta, pues todavía no define qué pasará con Pizarro ni con la Colombia Humana, que fue excluida de la fusión con el Pacto Histórico por supuestas irregularidades en una asamblea que realizaron con sus afiliados para aprobar la renuncia a la personería jurídica para irse con el Pacto.

