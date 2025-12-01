Mauricio Gómez se baja de las presidenciales y se suma a De la Espriella: vienen más movidas

Mauricio Gómez y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

La publicación de una nueva encuesta de intención de voto para las presidenciales de 2026 agitó el panorama electoral. Varios sectores de derecha hicieron un llamado a la unidad, debido a que hay varias candidaturas del mismo espectro siguen en la contienda, pero no se destacan en las mediciones.

Este lunes, la principal movida fue la renuncia de Mauricio Gómez Amín, precandidato y senador del Partido Liberal. El barranquillero anunció que se retira de la contienda para apoyar a Abelardo de la Espriella, quien aparece de segundo, detrás de Iván Cepeda, en la mayoría de encuestas.

“Hoy, junto a mi familia, doy un paso firme hacia la unidad. Expreso mi respaldo a la aspiración presidencial de De la Espriella, quien ha escuchado el clamor de la gente, ha conectado con sus sueños y tiene la fortaleza para derrotar a la izquierda. Colombia necesita un liderazgo nuevo, arraigado en las regiones, defensor de las instituciones y de la libertad”, aseguró Gómez.

Otras movidas de las elecciones 2026

Esta no es la única movida de cara al pulso electoral. También en las toldas de la oposición, Juan Carlos Pinzón obtuvo el aval del partido Alianza Democrática Amplia (ADA). Por otra parte, el ex precandidato Juan Carlos Cárdenas, quien era parte de la coalición La Fuerza de las Regiones, anunció que hará parte de la lista de Oxígeno, partido de Ingrid Betancourt.

Por los lados del Partido Conservador habrá actividad con la inscripción del excontralor Felipe Córdoba como precandidato. Su aterrizaje en estas toldas generó una dura pelea interna por la oposición que plantó el senador Efraín Cepeda, quien también busca ese aval para llegar a la Casa de Nariño.

Así mismo, el espectro político está atento a lo que ocurra con la candidatura del Centro Democrático, esto luego de que el partido señalara que Miguel Uribe Londoño quedaría fuera del proceso por su posible adhesión a Abelardo de la Espriella, información que Uribe Londoño no aceptó.

