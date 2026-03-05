Miguel Uribe Londoño inscribe su candidatura presidencial: así va la lista de primera vuelta

Miguel Uribe, Clara López, Mauricio Lizcano y Santiago Botero ya hicieron oficiales sus candidaturas presidenciales. Foto: El Espectador

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, continuará su ruta hacía la Presidencia tras la inscripción oficial de su candidatura ante la Registraduría para plasmar su nombre en el tarjetón de primera vuelta. Este paso deja a cuatro caras ya oficiales por suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Londoño llevará las banderas del Partido Demócrata en esta lucha por la Presidencia, luego de haber sido expulsado del proceso que adelantó el Centro Democrático en diciembre del año pasado. Según señaló, su deseo es mantener vivas las banderas de su hijo al considerar que hoy ningún aspirante representa los valores que Uribe Turbay profesaba desde el Senado. Como carta a la Vicepresidencia llevará a Luisa Fernanda Villegas.

Esa inscripción se convierte en la cuarta candidatura que oficialmente aparecerá en el tarjetón de la primera vuelta el próximo 31 de mayo. La primera en dar ese paso fue la senadora Clara López, quien desestimó ofertas para hacer parte de la consulta del Frente por la Vida y saltó de forma directa a la carrera presidencial con el aval de Esperanza Democrática. Su fórmula vicepresidencial es María Consuelo del Río Mantilla, que ha ejercido en los últimos años como veedora distrital.

Después de López fue Santiago Botero quien también hizo oficial su candidatura. Tras recibir el aval de la Registraduría de su movimiento “Romper el Sistema”, confirmó su presencia en el tarjetón de mayo en el que estará acompañado del abogado Carlos Fernando Cuevas como fórmula vicepresidencial.

Luego, fue Mauricio Lizcano, quien cuenta con el aval de su movimiento por firmas y del partido ASI, que le entregó un coaval para esta contienda. En esa inscripción presentó una fórmula vicepresidencial temporal, pues dijo que “La Vicepresidencia tendrá que ser una decisión estratégica, pensando en el bien del país y en el bien de la campaña, y por eso yo voy a esperar que pasen las elecciones de consulta, que se acomoden realmente quiénes son los candidatos que quedan. Puede ser también alguien que sea hoy candidato a la Presidencia y no se termine inscribiendo. Entonces estoy esperando que se decanten las aguas para escoger el vicepresidente”.

Los otros candidatos

Aunque son solo cuatro las candidaturas oficiales, para mayo se proyectan cerca de 20 competidores por la Casa de Nariño. De ellos, los tres primeros se conocerán de forma oficial el próximo domingo cuando los vencedores de las consultas sean revelados en las urnas.

De un lado, está el sector del Frente por la Vida en el que Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Edison Torres y Héctor Pineda compiten por llevar las banderas de la denominada centroizquierda. En el centro están Claudia López y Leonardo Huerta con la Consulta de las Soluciones. Finalmente, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Aníbal Gaviria compiten por llevarse la victoria en la denominada Gran Consulta por Colombia.

En adición, cerca de una docena de candidatos esperan por la resolución de esas consultas para definir su futuro presidencial. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Sondra Macollins, Carlos Caicedo, Maurice Armitage, entre otros, esperan por llegar a esa primera vuelta en mayo. El plazo máximo para cumplir con ese proceso será hasta el próximo 13 de marzo.

