Funcionario de embajada en Nicaragua relacionado con fiesta vallenata se trasladó a Guyana

Tras la polémica fiesta en Nicaragua organizada por la Embajada de Colombia en ese país, donde reapareció el prófugo de la justicia Carlos Ramón González -imputado en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGR)- el encargado de la gestión de renovación de su residencia fue trasladado como primer secretario de Relaciones Exteriores a Guyana.

Se trata de Óscar Muñoz, exembajador (e) de Nicaragua y exencargado de Negocios, quien habría solicitado dinero al Ministerio de Relaciones Exteriores para la organización de la fiesta. A pesar de la negativa que dio entonces la cartera sobre el giro de recursos, la fiesta se llevó a cabo y Gonzáles fue visto celebrando con varios miembros de la embajada.

Luego de que se conociera la situación, la Cancillería anunció que Muñoz sería reubicado mientras se llevaba a cabo la investigación pertinente por la situación presentada. Este miércoles, Muñoz habría sido ubicado en como secretario en Guyana.

Por su parte, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), reapareció para la audiencia de acusación en su contra a inicios de 2026 y en febrero la Corte Suprema dejó en firme su orden de captura.

La audiencia de acusación contra González se realizó ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila. Durante la diligencia, la Fiscalía expuso un documento de 60 páginas en el que detalló el presunto papel del exdirector del Dapre en el que ha sido calificado como el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno. Según la Fiscalía, González habría coordinado la entrega de sobornos por COP 4.000 millones a los entonces congresistas Iván Name y Andrés Calle para impulsar iniciativas del Gobierno Petro en el Congreso.

