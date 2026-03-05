Violencia electoral: habrían prendido fuego a carro de campaña y atentado contra candidata

Candidatos al Congreso Maria Bolívar (Asi) y Mauricio Matri (Centro Democrático). Foto: Archivo Particular

Faltando tres días para las elecciones se reportaron nuevos casos de violencia electoral. El más reciente lo sufrió el candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Mauricio Matri, quien en horas de la madrugada de este jueves compartió un video en sus redes sociales informando que le habrían prendido fue a su camioneta de campaña.

“Le acabaron de meter candela al carro en el que yo me movilizo. Solamente porque no he guardado silencio. [...] Este Gobierno criminal es el responsable de esto que está pasando. [...] Nosotros no vamos a permitir que la violencia nos arrodille. [...] Esto es el resultado de una política de odio”, expresó Matri.

Esto acaba de ocurrir frente a mi casa, pusieron en riesgo a mi familia y a mi comunidad, le metieron candela al carro en el que hago mi campaña, pero que no crean los miserables bandidos y violentos que me van a arrodillar, no señor,

Gracias a Dios mi familia está bien.



No nos… pic.twitter.com/k4pMeCyk0B — Mauricio MaTri (@mauriciomatri) March 5, 2026

Voces dentro de su colectividad no tardaron en enviar mensajes de solidaridad tras el ataque. La precandidata Paloma Valencia manifestó en X: “Vuelve y juega. Le quemaron el carro de campaña a Mauricio Matri en Santander. Nuestra solidaridad con él y nuestra más enérgica condena a esta agresión sistemática. Y Petro se hace el de la vista gorda y ataca al sistema electoral. Pedimos la intervención urgente de organismos internacionales. No hay garantías”.

En esta misma línea, la candidata a la Cámara por el partido ASI, Maria Bolívar, denunció haber sido víctima de un atentado mientras iba dentro de su camioneta. Según la información que se conoce hasta el momento, el ataque ocurrió cuando se movilizaba por vías de su departamento (Atlántico). El vehículo en el que viajaba fue atacado a disparos. Por fortuna, la candidata salió ilesa.

Luego de que se conociera la noticia el ministro del Interior, Armando Benedetti, envió un mensaje a la candidata: “Lamento profundamente el atentado contra la candidata a la Cámara por Atlántico, María Bolívar Maury. Inmediatamente me he comunicado con la Policía Nacional, quienes brindarán acompañamiento. Asimismo, he trasladado la información a la Unidad Nacional de Protección para que se activen las medidas de emergencia correspondientes. En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política. El Gobierno nacional actuará con toda la determinación para proteger la vida, las garantías y el ejercicio libre de la democracia”.

Lamento profundamente el atentado contra la candidata a la Cámara por Atlántico, María Bolívar Maury. Inmediatamente me he comunicado con la Policía Nacional, quienes brindarán acompañamiento. Asimismo, he trasladado la información a la @UNPColombia para que se activen las… pic.twitter.com/GVLo2VWH8P — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 5, 2026

Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la seguridad de cara a las elecciones, asegurando que entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron 35 eventos en Bogotá y 21 municipios de 12 departamentos en relación con temas electorales. Días antes, la misma entidad ya había alertado por vallas en departamentos donde se vetaba la entrada de algunos candidatos al territorio.

