Miguel Uribe Londoño tomará las banderas de su hijo y será precandidato presidencial

De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, y los senadores María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras una reunión privada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, tomó la decisión de lanzarse a la carrera presidencial y asumir el puesto que tenía su hijo entre los precandidatos del Centro Democrático.

“Desde el 7 de junio de 2025, día del atentado y posterior magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el partido Centro Democrático ha tenido como premisa fundamental tener toda la consideración, respeto y solidaridad por Miguel Uribe Turbay y su familia. El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo”, se lee en el comunicado.

Lea también: Anuncian moción de censura contra el mindefensa tras atentados en Cali y Amalfi

En el mismo documento se aclara que todo el partido y los otros cuatro precandidatos le dan la bienvenida a Uribe Londoño y esperan que desde este mismo viernes se suma al proceso de selección del candidato único. Así las cosas, el padre de Miguel Uribe Turbay tendrá que someterse a las reglas de juego de la colectividad y deberá participar en todos los debates y eventos de campaña.

Por otra parte, el partido informó que “definirá su candidato presidencial entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional, quien posteriormente participará en una consulta el 8 de marzo para escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación”.

No se pierda: Gobierno y Thomas Greg tienen lista urgencia manifiesta para elaboración de pasaportes

Comunicado del Centro Democrático sobre candidatura de Miguel Uribe Londoño

Noticia en desarrollo...

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.