Movida Electoral: De la Espriella responde a denuncia de Cepeda

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de que Iván Cepeda anunciara que hará una denuncia en contra de Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos nexos con paramilitares que representarían los delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito. El candidato Abelardo de la Espriella reaccionó.

“La única manera de hacer política que conoce Iván Cepeda es mediante montajes judiciales. Se acabaron tus 20 años de falsos positivos judiciales para politiquear. Tus viejos trucos quedarán enterrados por la voluntad del pueblo en las urnas: ¡bandido!“.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Y agregó: “El bandido de Iván Cepeda sale hoy a denunciarme por hechos que ya fueron investigados cuando amigos de él, me montaron falsos procesos judiciales. Eso está precluido, hizo tránsito a cosa juzgada. Además, habla de la Corte Penal Internacional. Qué clase de locura es esa. La CPI no tiene competencia en eso. Ya la justicia colombiana se pronunció. Pero sale hacer tremenda alaraca porque sabe que yo hace como una semana lo denuncié ante la Secretaría de Estado en los Estados Unidos, por la narcopolítica”.

Lea: Juan Daniel Oviedo se reunió con Álvaro Uribe: “hablamos sobre el país y el respeto”

Por su parte, Iván Cepeda respondió a estas acusaciones hechas por el candidato de Defensores de la Patria y aseguró que “No hacemos ninguna clase de ofrecimientos. Deseo reiterar la posición oficial de mi campaña: a las ciudadanas y a los ciudadanos no se le fórmula ninguna clase de ofrecimientos a cambio de su voto. Hago un llamado a todos los dirigentes e integrantes de nuestros comités electorales del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, a estar vigilantes para el estricto cumplimiento de este precepto”.

Así fue el anuncio de Cepeda sobre la denuncia

En medio de una rueda de prensa, el candidato del Pacto Histórico presentó una serie de documentos ante ambos tribunales que sustentarían unas presuntas conexiones entre el aspirante de Defensores de la Patria con grupos paramilitares. Las pruebas que presentó el senador conectan a De la Espriella con varios exjefes paramilitares como alias ‘Juancho Dique’; el Tuso Sierra; alias ´Ernesto Báez´; alias ‘Comandante Barbie’; alias ‘Macaco’; alias ‘Juancho Dique’. También habla de que habría ayudado la financiación del exfiscal general Mario Iguarán.

Puede interesarle: De la Espriella respondió a cuestionamientos por su nacionalidad estadounidense: esto dijo

Cepeda que dentro del papel que jugaba De la Espriella en la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz) donde lo señala de haber “financiado” el paramilitarismo, haber ayudado en temas de reclutamiento a los paramilitares e intentado también silenciar a los líderes de las AUC, para evitar que contaran sobre su participación en estos crímenes cometidos.

“Siempre se habría presumido que él era cómplice de los paramilitares, pero con los documentos que han recolectado pueden constatar que sí perteneció a las AUC“, afirmó Cepeda.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.