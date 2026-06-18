Movida electoral: Milei y Trump apoyan a De la Espriella y Cepeda habla de acuerdo nacional

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: El Espectador

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A cerca de 72 horas de que se abran las urnas a nivel nacional, los candidatos de la segunda vuelta siguen en movimientos para lograr una mayoría en el balotaje. Tanto Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) como Iván Cepeda (Pacto Histórico) han enviado mensajes sobre sus proyectos en caso de llegar a la Presidencia y también han recibido respaldos claves en estas últimas horas.

El abogado aseguró el respaldo del presidente de Argentina, Javier Milei, tras una llamada. A través de sus redes sociales, el mandatario argentino afirmó que tienen coincidencias en temas fundamentales y que sus propuestas van del lado de “más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”.

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Y en ese mismo tiempo, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, envió un tercer mensaje en respaldo a De la Espriella. Este tipo de respaldos a quien es el principal opositor del mandatario colombiano, Gustavo Petro, ya ha generado roces, pero el magnate republicano insistió en que, en caso de ganar, De la Espriella tendría “un éxito rotundo a la hora de guiar a Colombia hacia el crecimiento económico, la creación de empleo, el fomento del comercio, la lucha contra la inmigración ilegal, la represión de la delincuencia y el narcotráfico, y el restablecimiento de la ley y el orden”.

“Abelardo se enfrenta a un marxista de extrema izquierda en la segunda vuelta del domingo 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, que, si Abelardo gana, y gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor”, se lee en el mensaje de Trump.

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Por su parte, el candidato del Pacto Histórico recibió en ese mismo tiempo el apoyo de la exalcaldesa y excandidata Claudia López, quien anunció que le daría su “voto de confianza”. Y, en esa línea, con miras a acercar más al centro, Cepeda ha subrayado en que no buscará una Asamblea Nacional Constituyente en su periodo.

“Yo nunca voy a emprender el camino de una constituyente si no hay un acuerdo entre todas las fuerzas del país”, dijo en entrevista con Noticias RCN.

El aspirante del oficialismo ha matizado su posición en torno a esta propuesta, que fue, en su momento, una de las banderas del presidente Gustavo Petro. Cepeda ha dicho que, en caso de llegar a la Presidencia, se enfocará en generar un diálogo con todos los sectores para lograr los consensos necesarios.

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Además de las campañas, el grueso del Estado está ultimando los detalles para el llamado a urnas del 21 de junio. Ya se iniciaron las votaciones en el exterior y desde la organización electoral y los entes de control han insistido en que se darán todas las garantías a los candidatos y a la ciudadanía para una votación libre y transparente.

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