Alcaldes de capitales del país mandan mensaje a Petro por falta de recursos: esto dijeron

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Ernesto Orozco, alcalde de Valledupar y otros alcaldes de las ciudades capitales del país en asamblea. Foto: Alcaldía Valledupar

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Mandatarios y mandatarias de las ciudades capitales del país se reunieron el martes 24 de marzo en la Asamblea General de Ciudades Capitales XXVII de Asocapitales. Durante el evento el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mencionó inconvenientes en cuanto al giro de recursos a diferentes capitales por parte del Gobierno.

“Espero que termine muy pronto la horrible noche. A Medellín y a otras ciudades no llega un peso del Gobierno Nacional. Los esfuerzos los estamos haciendo nosotros”, precisó Gutiérrez. y agregó que “no hay diálogo con el Gobierno [...] el presidente nunca ha buscado los alcaldes para hablar. [...] No se sienta ni con alcalde ni con gobernador”.

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Además, el mandatario aseguró que han tenido que trabajar de manera autónoma y sin recursos para lograr mejoramientos en seguridad, mantenimiento vial, obra pública e inversión.

En esta misma línea, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán (presidente de la asociación), aseguró que si bien desde estas ciudades se viene trabajando en conjunto para ser más eficaces y poder articular acciones hacia objetivos comunes, hace falta la presencia del Gobierno Nacional en el tablero. “Hace falta un diálogo con el orden nacional y eso lo evidencia la ausencia hoy acá de actores del orden nacional”, precisó.

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Por su parte, la asociación aseguró que “las decisiones que necesita Colombia también se construyen desde las ciudades, donde se concentran los principales retos, pero también las mayores capacidades de gestión y transformación. A través de Asocapitales, las ciudades capitales coordinan esa voz y la convierten en propuestas concretas para las decisiones nacionales”.

Cuando las ciudades capitales se articulan, el país avanza.



En esta Asamblea Asocapitales 2026 dimos un paso concreto en esa dirección. Definimos prioridades comunes, alineamos acciones y consolidamos una agenda conjunta desde los territorios.



Las decisiones que necesita… pic.twitter.com/Z2Sy6PfNeo — Asocapitales (@Asocapitales) March 25, 2026

Estas declaraciones llegan después del más reciente Congreso Nacional de los Municipios, en el que participaron delegaciones de todo el territorio nacional y pidieron más recursos al Gobierno Nacional. A pesar de que el espacio estaba preparado para la participación del presidente Petro, este no asistió al evento y en su representación estuvo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien atendió los llamados que, aseguró, serán trasladados al mandatario nacional.

Sin embargo, en este momento hay proyectos de infraestructura que dependen del giro desde el Gobierno Nacional y que corren el riesgo de no continuar su ejecución y/o no iniciarla debido a que no alcanza el dinero.

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