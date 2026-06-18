“No hay evidencia de fraude”: 53 organizaciones piden reconocer resultados de segunda vuelta

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

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A tres días de la medida definitiva en las urnas, diversas organizaciones hicieron un llamado para que, al conocerse los resultados, estos sean reconocidos por todos los agentes políticos involucrados.

En un comunicado conjunto, la Misión Observación Electoral (MOE), la MOE de la Unión Europea, la OEA y otras 50 organizaciones, aseguraron que no existe evidencia de un fraude electoral e las elecciones del próximo 21 de junio.

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“Reconocemos que el sistema electoral colombiano no es perfecto. Existen problemas estructurales -como el trasteo de votos, el constreñimiento al elector y las condiciones de violencia que en algunos territorios limitan el ejercicio libre del sufragio- que deben ser identificados, denunciados y corregidos. Sin embargo, advertimos que las denuncias de fraude electoral que han circulado en las últimas semanas no han sido respaldadas con evidencia sólida. Varias razones llevan a descartar que existiera una manipulación del preconteo y el escrutinio para alterar los resultados de la primera vuelta”, precisaron.

Además, reiteraron que luego de las elecciones del pasado 31 de mayo se concluyó que la jornada y los procesos posteriores se desarrollaron de manera transparente y segura.

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“El sistema electoral cuenta con varios controles y garantías que han permitido su buen funcionamiento en las elecciones presidenciales más recientes. Si bien en las elecciones legislativas han existido disparidades entre el preconteo y el escrutinio oficial, los datos históricos de las elecciones presidenciales ofrecen motivos sólidos para la confianza”, agregaron.

Por último, agregaron que salvo que “haya pruebas contundentes de un fraude electoral, las organizaciones y entidades firmantes hacemos un llamado a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a sus equipos de campaña y a todos los líderes políticos del país a comprometerse públicamente y con claridad a reconocer el resultado electoral, a llamar a la calma a sus seguidores y a transitar hacia la siguiente etapa política en un marco de respeto institucional”.

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Este llamado se hace luego de que en las elecciones de la primera vuelta, tras conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella por encima de Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro -y por un momento también el candidato del oficialismo- no reconociera los resultados del preconteo, asegurando que existía un fraude electoral relacionado con el censo electoral, algo que sin embargo fue descartado en su momento por la Registraduría.

Vea aquí el comunicado completo:

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