Expresidentes entran a la discusión de elecciones: “El mayor reto será la gobernabilidad”

Los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010), César Gaviria (1990-1994), Juan Manuel Santos (2010-2018), Iván Duque (2018-2022), Andrés Pastrana (1998-2002) y Ernesto Samper (1994-1998). Foto: El Espectador

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El debate en torno a las elecciones sigue calentándose y desde varios sectores se han pronunciado para tratar de bajar el tono. Los expresidentes también se refirieron a este asunto y, mientras algunos están metidos de lleno en las campañas, otros han hablado de las dificultades para la gobernabilidad en medio de un país polarizado.

Los últimos dos mandatarios, Iván Duque (2018-2022) y Juan Manuel Santos (2010-2018), publicaron columnas en The Economist en las que sentaron posición sobre la contienda. El primero ha apoyado públicamente a Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), mientras que el segundo no ha revelado a quién respaldará en la contienda. Eso sí, ambos se refirieron a la polarización que atraviesa al país y las dificultades para gobernar en ese panorama.

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Duque escribió que “lo que está en juego es una competencia entre dos visiones irreconciliables del Estado: la democracia o el abuso de poder por parte del Ejecutivo, el Estado de derecho o la impunidad, la tecnocracia o la improvisación”. Y, a partir de allí, comenzó a criticar lo que han sido estos cuatro años del presidente Gustavo Petro y lo señaló de “poner a prueba los límites de la Constitución”.

“Colombia se enfrenta ahora a una encrucijada histórica. Tras cuatro años de deterioro institucional, imprudencia fiscal y empeoramiento de las condiciones de seguridad, el país tiene la oportunidad de cambiar de rumbo. Las elecciones de 2026 van más allá de las inclinaciones políticas de uno u otro candidato. Se trata de una decisión sobre el país que los colombianos quieren construir para sus hijos y sobre la solidez de las instituciones que harán posible ese futuro”, concluyó.

Por su lado, Santos apuntó que la primera vuelta expuso “a un país divido por el miedo, inflamado por la retórica, y cerca de equivocar la agresividad por el liderazgo”. En esa línea, señaló que el ganador se enfrentará a “grandes retos” como el incremento de la presencia de grupos armados ilegales, pero también algo tan esencial como la gobernabilidad.

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“El próximo presidente de Colombia será juzgado no solo por cómo aborde estos problemas, sino sobre todo por su capacidad para alcanzar acuerdos que los resuelvan. Esta campaña ha complicado la tarea. Ambos candidatos de la segunda vuelta han utilizado un lenguaje duro, personal y destructivo. La ira se ha presentado como autenticidad; el insulto, como valentía; y la moderación, como debilidad. Este enfoque puede ganar votos, pero la ira no construye las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar reformas o restablecer la confianza en las instituciones”, agregó.

Otros expresidentes han estado más enfocados en la campaña. Tanto Álvaro Uribe (2002-2010) como Ernesto Samper (1994-1998) están metidos de lleno en el impulso para llevar a De la Espriella e Iván Cepeda a la Presidencia, respectivamente. Por ello es que todo el partido que lidera Uribe, el Centro Democrático, está volcado a la difusión del mensaje de Defensores de la Patria, incluso si el candidato rechazó el apoyo públicamente.

Samper está jugado con la campaña del Pacto Histórico. Desde que oficializó su apoyo, ha acompañado varios actos del aspirante oficialista y se ha reunido con la bancada de ese mismo movimiento para organizar eventos en esta última semana. Incluso, rechazó los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respaldo a De la Espriella.

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Por su lado, César Gaviria (1990-1994), quien dirige el Partido Liberal, emitió un comunicado en el que definió la postura de la colectividad para segunda vuelta y le dan libertad a su militancia para votar por cualquier candidato. De acuerdo con el texto, invitan a las bases “a votar por la defensa de la Constitución del 91″ y reconocen “en Abelardo De la Espriella una convicción inquebrantable de asumir [su] defensa”. En todo caso, también señalan que existen sectores en el partido que no están de acuerdo con esa posición.

Andrés Pastrana (1998-2002) ha apoyado a De la Espriella. El día de la primera vuelta, el 31 de mayo, afirmó que “el reto para segunda vuelta será convocar a todos y derrotar el proyecto autoritario de [Gustavo] Petro / [Iván] Cepeda. Así el futuro democrático de Colombia estará asegurado”.

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