Así avanza la jornada con que Procuraduría y otros entes quieren blindar elecciones

El procurador general, Gregorio Eljach, asegura que dispondrá todos los recursos humanos de la Procuraduría para garantizar elecciones transparentes y seguras en Colombia este 2026. Foto: Cortesía Procuraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la estrategia de Paz Electoral, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach se refirió al blindaje de las elecciones del próximo 8 de marzo, a los ruidos sobre el código fuente y compartió detalles sobre su estrategia de Paz Electoral.

Este jueves 26 de febrero se desarrolla la jornada de Paz Electoral con la que el procurador general, Gregorio Eljach, presenta una actividad pedagógica en varios puntos del país sobre el blindaje institucional a las elecciones de este año.

La actividad es coordinada de manera simultánea en los 32 departamentos, donde funcionarios de la Procuraduría General de la Nación activarán la actividad pedagógica con el fin de “prevenir irregularidades y garantizar que la voluntad popular se exprese sin coacciones”.

A esta actividad se sumaron entidades como la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional y organizaciones del sector productivo y de la sociedad civil. A su vez, se espera que sobre las 9 de la mañana el procurador Eljach, en compañía del registrador Hernán Penagos, realicen una socialización de su estrategia de Paz Electoral en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Le recomendamos: Iván Cepeda ganaría en todos los escenarios de la segunda vuelta: encuesta Invamer

En una entrevista en Blu Radio, el procurador aseguró que “hasta hoy no se ha evidenciado alguna alteración del proceso electoral”; a su vez, habló sobre los ruidos que se construyen desde el relato del presidente Gustavo Petro sobre el código fuente de los softwares electorales, al que catalogó como “un nuevo mito”.

“Designé dos delegadas nacionales para el tema de lo electoral, una técnica y una jurídica, para hacer vigilancia in situm, allá donde la Registraduría convoca para hacer la apertura del código. Cuando terminen de hacer esa revisión, sabremos qué realidad hay sobre tanta cosa que se ha dicho sobre el código fuente”, aseveró Eljach.

Lea también: Presidente Petro aumenta su aprobación un 11,1 % en última encuesta Invamer

También confirmó nueva reunión entre los entes de control y la cúpula militar el próximo miércoles 4 de marzo para conocer actualizaciones sobre las elecciones a Congreso que ocurrirán cuatro días después.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.