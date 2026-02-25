Presidente Petro aumenta su aprobación un 11,1 % en última encuesta Invamer

Presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Este miércoles 25 de febrero, la firma encuestadora Invamer publicó los resultados de la encuesta Colombia Opina #20. En esta ocasión, la aprobación del presidente Gustavo Petro se ubicó en 49,1 %, un 11,1 % mayor a la última medición de la misma encuestadora, que fue en diciembre de 2025 (38 %). Por otra parte, el 46,1 % dijo desaprobar la gestión, dato que bajó con respecto al sondeo anterior, en el que fue de 56,7 %.

El porcentaje de encuestados que cree que el país va por buen camino también creció, pues pasó del 34,4 % al 45,0 %. En ese mismo sentido, el número de quienes piensan que la situación de Colombia está empeorando cayó de 59,8 % a 48,6 %.

Frente a la pregunta de los principales problemas que enfrenta Colombia en este momento, la situación de orden público quedó en el primer lugar (aunque disminuyó 4,4 puntos porcentuales) con 30,9 %, seguida por el desempleo y la situación económica del país, con el 18,0 % (que disminuyó 1,2 p.p).

La percepción ciudadana de la gestión de las principales instituciones de poder dejó en los primeros tres puestos de mejor desempeño a las Fuerzas Militares (79,1 %), la Iglesia Católica (68,9 %) y la Registraduría Nacional (67,9 %). Las de peor imagen fueron el sistema judicial colombiano (31,4 %), los partidos políticos (24,8 %) y el ELN (3,8 %).

Invamer también preguntó por temas claves del momento, como el manejo que el gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado a las relaciones con Venezuela. Un 33,3 % se manifestó de acuerdo con el manejo y un 58,9 % opinó todo lo contrario.

Cepeda, De la Espriella y López puntean en esta encuesta Invamer

Esta medición de Invamer se realizó entre el 11 y el 22 de febrero, a través de 3.800 encuestas presenciales que se ejecutaron en 147 municipios (24 son “capitales” y 123 “no capitales”) y fue financiada por Noticias Caracol y Blu Radio. El margen de error es del 1,93 % y el nivel de confianza es del 95 %. Y posicionó a Iván Cepeda con 31,9 % de intención de voto, seguido de Abelardo De la Espriella (18,9 %), Claudia López (11,7 %), Paloma Valencia (10 %) y Sergio Fajardo (6,6 %).

En comparación con los resultados de la misma medición que se publicó en noviembre pasado, pero solo frente a los tres primeros –en ese momento quien ocupa la cuarta casilla no estaba oficialmente en la contienda–, indica que tuvieron una variación del 5,2 % en alza, 0,7 % y 7,6 %, respectivamente.

La encuesta refleja el ambiente en la opinión por todo el debate que se ha dado en torno a las controversias generadas desde las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues a través de sus pronunciamientos se han generado reconfiguraciones entre las colectividades que respaldan de una u otra forma a quienes lideran la intención de voto.

