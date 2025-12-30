“Ojalá el próximo Congreso sea mucho más calificado intelectualmente”: Juan Felipe Lemos

Juan Felipe Lemos, senador del Partido de la U. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Por qué tomó la decisión de intentar reelegirse en el Senado y cuál su visión para el próximo cuatrienio?

Ya son 16 años ejerciendo el oficio de la política. Durante estos 16 años he ocupado una curul en el Congreso de la República, dos períodos como representante, dos como senador. Tomé la decisión de volver a aspirar porque siento que el próximo congreso tiene grandes retos para el país en materia de seguridad, salud y estabilidad económica. Se requiere un cuerpo de congresistas que tengan no solamente la experiencia, sino también el conocimiento y el rigor académico necesarios para sacar adelante las reformas que el país requiere para volver a encaminar el rumbo de la nación.

La experiencia de estos años me convierte en una voz autorizada para plantear un debate argumental que aporte de manera constructiva la búsqueda de soluciones que el país necesita, desprendidas de ideologías y más con un criterio de sensatez y sentido común.

Ahondemos en esas apuestas, ¿cuáles van a ser las principales banderas o reformas que usted va a defender?

Tengo la apuesta de propiciar la creación de la bancada agropecuaria en el Congreso de la República. ¿Con qué objetivo? En el sector rural colombiano viven cerca de 12 millones de personas y en estos momentos de dificultad que enfrenta Colombia, el sector rural ha mostrado unos índices de crecimiento importantes y significativos, pero eso no ha obedecido a una política planificada por parte de los gobiernos de turno, sino que se debe a la inversión y al compromiso individual del sector privado y los pequeños, medianos y grandes productores rurales.

Nosotros hemos descuidado ese sector y en el país no hay una política agropecuaria seria y responsable con las enormes posibilidades que tenemos. Voy a concentrarme en la informalidad laboral rural. Mientras la cifra de informalidad en los sectores urbanos está entre el 53 % y el 56 %, en el sector rural es del 83,2 %. Entonces, con la Sociedad de Agricultores Colombianos vamos a proponer la creación del contrato agropecuario y del jornal agropecuario para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Lea también: “El próximo Congreso va a encontrar un país anárquico políticamente”: Juan Sebastián Gómez

En esa materia, usted ha sido un férreo opositor de la decisión del gobierno de crear zonas de protección para la producción de alimentos, ¿va a presentar iniciativas para tumbar esa figura?

Esa es una creación de este Gobierno con la que ha pretendido determinar en los territorios, sin el conocimiento de los mismos, a qué se dedican los suelos y los campesinos. Eso, a nuestro juicio, es un exabrupto que está generando enormes dificultades en las regiones, porque está limitando el uso del suelo a lo que dispongan unos funcionarios en un escritorio que desconocen las realidades productivas de cada una de las regiones. Por ejemplo, quieren poner a producir arroz en las regiones cafeteras del país, cuando estas tierras son eminentemente montañosas.

Hablemos puntualmente de esas formas sensibles que puso en discusión el presidente Gustavo Petro. ¿Qué va a proponer en materia de salud?

Es evidente que este gobierno quiso acabar un modelo que llevaba 30 años en ejecución, que venía en una permanente corrección de errores y que, a pesar de las dificultades y errores, se había venido mejorando. A raíz de que el Congreso se negó a hacer lo que el Gobierno pretendía, todos saben lo que ha sucedido con las EPS y con los recursos de los hospitales. Yo creo que el próximo Congreso tiene que actuar con mucha seriedad para recuperar el modelo, recuperar el sistema y volver a unos estándares mínimos de calidad y de prestación del servicio.

El tema de la seguridad también está en su agenda, ¿qué puede hacer desde el Congreso para enfrentar las olas de violencia en varias regiones?

El país está desbordado de inseguridad; han aumentado los secuestros, la extorsión, el número de hombres en armas y el microtráfico. No hay una política pública seria que devuelva la capacidad a la fuerza pública para que por lo menos pueda controlar los territorios y contrarrestar el avance significativo que han tenido estas organizaciones al margen de la ley que tienen como propósito principal esos negocios y esas rentas ilícitas.

Usted hace parte de la Comisión Cuarta del Senado, ¿cómo analiza el panorama económico y fiscal del país desde 2026?

A pesar de que la economía ha tenido crecimiento, ese crecimiento tiene mucho que ver con la informalidad. Si usted revisa los ingresos de la Nación, se da cuenta de que han tenido una caída muy significativa, porque en materia tributaria el Gobierno ha cometido varias equivocaciones, quiso imponer unas cargas excesivas y ha generado que el sector productivo cambie sus comportamientos tributarios.

Creo que habrá que hacer una nueva reforma tributaria, pero no pensada en la visión de este Gobierno, que cree que al crear o aumentar los impuestos genera más ingresos. Hay que hacer una reforma tributaria equilibrada, que permita controlar la evasión, que permita reducir la informalidad y que reduzca la presión fiscal al sector productivo. Mientras no exista un sistema tributario realmente equitativo, los efectos los vamos a observar en las arcas del presupuesto nacional porque los ingresos esperados no van a ser los que finalmente lleguen.

Recomendado: “Yo creo que la paz no son decretos ni son políticas”: María Paz Gaviria

Pasemos al tema presidencial, ¿para dónde va el Partido de La U en esa carrera?

En el partido hay varias visiones y es desafortunado porque no hemos logrado una línea de pensamiento conjunta. Yo he hecho oposición y he dicho que La U tiene que acompañar a una persona distinta a cualquier candidato presidencial que represente la línea política e ideológica y de gobierno del presidente Petro. Si por mí fuera y mientras tenga la capacidad de hacerlo, voy a pulsar en el partido para que nosotros estemos con un candidato que sea totalmente opuesto a esa visión izquierda.

Cerremos con un balance de estos cuatro años de Congreso, hay muchas críticas por tantas peleas y la falta de debate. ¿Cuál es su visión?

De los cuatro periodos en los que he tenido la posibilidad de estar, para mí este ha sido el más deslucido de todos, porque en otros momentos, el debate, que era argumental, serio y con rigor académico, ha dado paso a un ejercicio político de señalamientos personales, individuales, sin fondo, sin argumentos; se ha convertido en una especie de arena de peleas políticas que poco o nada le sirve al país. Ojalá el próximo Congreso de Colombia sea un Congreso mucho más calificado intelectualmente, porque el país requiere reformas de fondo y esas reformas no pueden obedecer únicamente a visiones ideológicas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.