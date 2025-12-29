“El próximo Congreso va a encontrar un país anárquico políticamente”: Juan Sebastián Gómez

El representante Juan Sebastián Gómez es la cabeza de lista de la coalición Ahora Colombia. Foto: Archivo Particular

¿Cómo se tomó la decisión de conformar la coalición Ahora Colombia?

Es una coalición que tuvo una prueba piloto en Caldas hace cuatro años. Yo me elegí por una coalición similar donde también estaban el partido Mira, Dignidad y el Nuevo Liberalismo. Al revisar a nivel nacional, entendiendo que somos partidos distintos, uno de centroderecha, uno de centroizquierda, conformamos una coalición que le permitiera a los colombianos tener opciones de centro, en un centro desde diferentes miradas.

Segundo, partidos políticos que se hubiesen declarado desde el primer momento en independencia al gobierno de Gustavo Petro y se hubiesen mantenido en esa postura. Ese fue el principio con el que se empezó a hablar de la coalición, entendiendo que las decisiones que tomara cada partido, tanto a nivel presidencial como a nivel de su ejercicio congresional, fueran independientes. O sea, cada partido mantiene su ideología, mantiene sus posiciones distintas a nivel ideológico. Estos son los principios fundantes de la coalición.

En su caso particular, ¿cómo fue esa decisión de saltar de la Cámara de Representantes al Senado y asumir esa cabeza de lista?

Yo durante mi ejercicio en la Cámara de Representantes hice un trabajo que me permitió, primero, llegar a la Comisión Primera Constitucional; segundo, ser vicepresidente de la Comisión Primera; tercero, ser el vicepresidente de la Cámara de Representantes. Entonces yo me vine ganando un espacio, que se convirtió en uno de mayor relevancia en el partido Nuevo Liberalismo. Esto me permitió el interés del partido, encontrar unos consensos, buscar unos apoyos, y que el partido en general dijera “Juan Sebastián podría aspirar al Senado de la República”. Eso comenzó así, de esa manera.

Luego vino un segundo momento en el que el Nuevo Liberalismo y la coalición Ahora Colombia deciden que la cabeza de lista fuese para el Nuevo Liberalismo, que hizo un ejercicio externo de buscar otras personas que quisieran encabezar esa lista. Esto no se dio, no llegó nadie que quisiera desde afuera estar, entonces se volvió una discusión interna. Fue muy fácil porque se decide, primero, mantener la cabeza de lista para el Nuevo Liberalismo, y desde la misma dirección del partido se postula mi nombre.

Usted llega como parte de un acuerdo interno...

Allí se hace un consenso, que a mí me ha parecido muy triste que no se valoren en los consensos en la política. Porque muchas veces me preguntan a mí “¿cómo fue la pelea suya con [la representante] Jennifer Pedraza? Nunca hubo pelea. Jennifer y yo hemos trabajado bien en el Congreso de la República, coincidimos en el 90% de las justas muy fácilmente, entonces es un tema de consensos.

¿Qué persona del interés de los partidos les genera más tranquilidad y, como ya lo dije, más consenso? Ahí es cuando el doctor [Jorge] Robledo y la misma Jennifer, los senadores del partido de MIRA, dicen “Juan Sebastian Gómez es una persona que nos genera consensos, con quien ya hemos trabajado prácticamente cuatro años y que debería encabezar la lista”. Además, dando un mensaje de que también alguien de las regiones puede encabezar una lista del Senado.

¿Cree que lo que ocurrió con el tema de Alejandro Gaviria y Mauricio Gaona, a quienes se les ofreció el mismo puesto en la lista, fue un error, al menos de comunicación?

Yo creo que sí. Eso no es fácil y, lastimosamente, creo que hoy la política incurre en un error, y es que a veces las comunicaciones se empiezan por las redes sociales y no entre las personas. Eso es un mensaje para todos los que hacemos política, porque sería mucho más fácil unirnos como país si en serio las conversaciones fueran entre las personas y no desde las redes sociales. Bienvenidas las redes para comunicar lo que se ha conversado, pero este es un momento en el que el país necesita conversar mucho más de frente, de manera directa, antes de empezar un debate en redes sociales.

¿Cómo ve el centro político de cara al 2026, tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales? Hay una sensación de que la derecha e izquierda avanzan en unidad, pero el centro no...

En términos de lo que va a ser el Legislativo, va a ser muy fácil unir ese centro. Nosotros hemos actuado como bancada independiente en casi todos los temas, muy articulados y creo que eso se va a repetir en el próximo periodo. En los retos en las presidenciales, yo veo un gran ejercicio de Juan Manuel Galán tratando desde un centro de buscar diferentes actores políticos y de unir a diferentes sectores de la sociedad.

La Constitución nos une. No a la constituyente. https://t.co/nPAXFQ9751 pic.twitter.com/wq0vqfnUrL — Juan Sebastían Gómez (@jua11se) December 27, 2025

Esto es costoso y es difícil. A uno le parece muy triste que hoy la gente no sea capaz de valorar que haya alguien haciendo un esfuerzo por conversar entre diferentes, sino que nos parece lógico estar polarizando, estar peleando, estar destruyendo al otro. Yo creo que la política en Colombia hoy tiene un gran reto y es no caer en esa trampa.

¿Qué responde a esa visión que se ha visto en los últimos días, sobre todo en redes, de decir “cómo pueden llamarse centro y recibir a la senadora Paloma Valencia, que es la candidata del uribismo”?

Es una conversación muy compleja, sin duda, sobre todo los que hemos hecho un centro muy independiente, porque yo sí con el mismo rasero que cuestioné temas del gobierno [de Iván] Duque, he cuestionado temas del gobierno Petro. Habrá que revisar cómo nosotros tratamos de ganar una candidatura para que no terminemos apoyando a una candidatura de derecha.

¿Cuál es el panorama que usted ve sobre una posible alianza con alguien de la izquierda? ¿Están totalmente cerrados a alguien de ese sector?

Nosotros no tenemos un sesgo ideológico. Por ejemplo, en nuestra coalición hay un personaje como Jorge Robledo, creo que es un personaje que ha representado a la izquierda en Colombia, una izquierda además coherente, que ha demostrado que tiene la razón. Así que nosotros no arrancamos con un sesgo ideológico, sino que lo que sí pensamos es que hay que tener unas posturas muy claras. Por ejemplo, hoy la pregunta es si las coaliciones que se están dando le apuestan o no a la continuidad de la línea de Petro o no. Y en nuestro caso, nuestra coalición no apoya la continuidad del proyecto Gustavo Petro.

Siempre es grato cruzar ideas con @DeLaCalleHum, un referente de la vida pública colombiana, a quien respeto y admiro por su trayectoria y su trabajo legislativo. Gracias @davalho y @camideambiente por la convocatoria. pic.twitter.com/jCABDC3O1Z — Juan Sebastían Gómez (@jua11se) December 12, 2025

Es decir, izquierda sí, pero petrismo no

Así es.

¿Con qué banderas llega usted al Senado? ¿Qué reformas podría rescatar y qué iniciativas necesitan un freno inmediato?

El primero es ordenar la casa. Creo que el próximo gobierno, el próximo Congreso va a encontrar un país muy anárquico políticamente, un gobierno ineficiente, muy descompensado en términos de lo que cuesta el Estado versus lo que hace el Estado, que creo que ese ha sido el mayor error en términos de gestión del gobierno de Gustavo Petro.

Lo segundo es mirar cuál es la agenda legislativa que le vamos a proponer al país. Yo volveré a insistir con no más cultura mafiosa, los barrismos sociales. Pero hay un gran reto como país: el 90 % de los municipios de este país son de quinta y sexta categoría. Tenemos que plantear cómo se va a hacer una descentralización administrativa y financiera para que los recursos no se sigan quedando en un estado costosísimo, paquidérmico, sino que fortalezcamos de verdad los municipios que son los que necesitan más recursos. Es el gran reto de cómo redistribuimos los recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías.

¿Qué va a proponer como senador para el tema de esta crisis fiscal que estamos viviendo? ¿Una tributaria diferente? ¿Más ley de financiamiento? ¿Cómo lo ve?

Todos los gobiernos hacen reforma tributaria, hay que ver en qué sentido se hace. Como lo está planteando Gustavo Petro, nosotros no lo hubiésemos acompañado si nos hubiera tocado votar. Segundo, nosotros no estamos de acuerdo con lo que están diciendo de emergencia económica. Primero, porque no se están dando los factores para que haya una emergencia económica. Segundo, se está saltando la voluntad del Congreso. Tercero, estamos en vacancia judicial, las cortes no podrán pronunciarse sobre algo que se está imponiendo vía decreto.

Estamos repitiendo la misma historia de la reforma a la salud, que nos han impuesto vía decreto y que tiene a los colombianos hoy sin medicamentos, sin clínicas y sin atención.

¿Hay algo que destaque de este Gobierno?

Este gobierno, inicialmente, puso unos debates sobre la mesa que eran muy importantes, unos debates de país que el país nunca daba. Hizo un plan de desarrollo muy interesante, un documento radiográfico de las necesidades de este país, y creo que hasta ahí el gobierno lo hizo bien. Luego, en cómo ejecutó sus políticas, se equivocó totalmente y el Gobierno nacional fue inestable hasta su interior.

No puedes pretender que con una casa desordenada pues funciones hacia afuera. Entonces cuando un gobierno ha tenido 60 ministros, 160 viceministros, es imposible que funcione. Hoy, todavía, el presidente Gustavo Petro deja en ridículo y expuestos a sus ministros diciendo que no le hacen caso. Eso que lo diga, pues no sé quién, pero a una persona que ya está terminando el gobierno no le queda.

Finalmente, ¿tiene alguna propuesta que vaya a llevar en esta campaña electoral para bajarle un poco el tono a tanta polarización?

No soy un candidato polarizador, sino que busca la unión, que cree que la política existe para buscar qué nos une y no qué nos divide, porque todos somos diferentes. Flaco servicio le prestan a la política aquellos líderes y dirigentes políticos que se pasan “macartizando” al otro, insultando al otro. Eso no le resuelve a ningún colombiano ningún problema.

Hay que buscar una política que nos una que en serio, de verdad. Necesitamos encontrar un propósito del país que una. Lo único que nos unía era la Selección Colombia y hasta el Estadio Metropolitano de Barranquilla lo convirtieron en una tribuna política.

