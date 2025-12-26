“Yo creo que la paz no son decretos ni son políticas”: María Paz Gaviria

Candidata al Senado por el Partido Liberal, María Paz Gaviria. Foto: Liz Durán

¿Qué le representa arrancar su carrera política en el partido Liberal, mismo que su padre César Gaviria preside?

Para mí este es un paso muy natural en la vida. A lo largo de mi vida he trabajado para que la cultura, el emprendimiento, la creatividad estén al servicio del desarrollo económico y del desarrollo social de nuestra sociedad.

Yo quiero llevar ese paso de una vocación por lo público, entendido como lo que nos une, lo que nos impulsa hacia la transformación de una sociedad, hacia lo que tiene, yo creo que es un desarrollo integral de lo que es el ser humano.

Es elevar al terreno de un espacio que representa, que debate, que pone la visión de una sociedad en la voz pública y que también logre elevar a la política pública, hacer de lo cultural, entendido en un sentido muy amplio, una sólida política de Estado.

Viendo la conformación de la lista al Congreso y de dónde viene el Partido Liberal, ¿cuál será el camino en las elecciones de 2026?

Yo creo que vamos a trabajar por ese liberalismo y es ese liberalismo que le ofrece oportunidad a las personas. Yo personalmente quiero trabajar desde una política de escucha, desde una política de propuestas concretas que les logren solucionar los problemas a las personas.

Yo creo en una política que se tiene que alejar de tanto personalismo, de tanto señalamiento sobre las personas y que tiene que tener la valentía de proponer ideas. A mí me gusta pensar que la política tiene que ser de hechos, basado en datos, basado en escucha. Eso es sin duda el tipo de política que yo promoveré en esta aspiración al Senado.

El partido es un partido muy antiguo. Es un partido de las profundas transformaciones sociales que tuvimos en este país. Es un partido que ha construido, pues grandes reformas que le han dado dignidad, que le han dado derechos a los colombianos, que han construido, digamos, sobre su diversidad.

Es un partido que también habla desde las regiones y yo creo que eso es muy valioso de cara a este proceso electoral. Yo creo que estamos en un partido que propone una política que defiende un mejor sistema de salud para los colombianos.

Estamos hablando de un partido que defiende también la seguridad del colombiano que propende, digamos, por un respeto de la ley y de nuestra Constitución que nosotros defenderemos. Es un partido que también quiere cuidar a todos los colombianos, a todos los emprendedores, a todas esas pequeñas empresas que también construyen país.

En materia de las reformas y de las banderas que quiere llevar al Senado en 2026, ¿cuáles son esas propuestas que busca impulsar?

Yo tengo una convicción profunda. La cultura es el centro de una sociedad, es el camino, es la raíz de quienes somos. En nuestras artes, en nuestros oficios creativos, en la cultura, en la creatividad se expresa nuestra identidad, nuestras costumbres y nuestros valores.

Yo creo que es la causa raíz de los temas que más nos preocupan en la sociedad. Yo creo que cuando nosotros hablamos de lo cultural, esto es transversal en una sociedad. Esto también habla de educación, también habla de salud, salud mental y precisamente incluso toca temas como la seguridad. Necesitamos políticas de educación y de formación para todas las edades.

Yo sería partidaria de fortalecer la educación artística obligatoria y de fomentar los oficios creativos como herramientas de un desarrollo integral, que están probadas también, amplían el desarrollo cognitivo. Yo creo que también son herramientas de convivencia, de prevención, de generar tejido social y de hablar, digamos, de una sociedad que cuida lo suyo, que cuida lo nuestro.

Yo creo que eso es lo que promueve la cultura en una sociedad. Creo también en las artes, en los oficios creativos, en las industrias culturales. Yo incluso veo que lo creativo también está conectado con el diseño, está conectado con la tecnología. Es un motor económico real y creo que deberíamos actualizar normas, asegurar protección laboral, mejorar incentivos tributarios y reconocer un ecosistema creativo de manera integral, que por cierto, fue el sector líder de recuperación de la economía después de la pandemia.

Es un sector muy potente y yo creo que es un sector que habla, que es un motor de desarrollo por supuesto de crecimiento económico, pero yo creo que es un desarrollo integral que genera riqueza social. El empleo que genera es digno, genera ecosistemas sostenibles y más allá de sus sectores tiene esa posibilidad, tiene esa potencia de generar entornos, conversaciones, una formación integral para el ser que también redunda en el crecimiento y en el bienestar de una sociedad.

Es muy importante que cuando hablemos de infraestructuras culturales estas vengan de la mano de responder a esa programación o a esas propuestas que espera la ciudadanía.

Yo creo que hablamos de esas redes de teatro, esas casas culturales, esas bibliotecas, esos centros creativos, que también son lugares de encuentro. Creo que generan una red o un soporte social, quizás donde el donde el Estado puede ser escaso. Entonces yo hablo de esa política transversal que esté integrada a la salud mental, a la seguridad humana.

Es fundamental cuando nosotros hablamos de generar turismo. Es precisamente a partir de este sector. Ese es el tipo de oferta que genera turismo local y que genera turismo internacional. Yo creo que hablo de esa política cultural que genera desarrollo económico, pero también es el único lugar donde la paz es posible. Yo creo que la paz no son decretos, no son políticas. La paz es un espacio donde nos podemos parar todos en escucha y en el mismo lugar.

Yo creo también en la cultura como un valor que puede impregnar el quehacer público, el quehacer político. Yo creo que podemos hablar de llevar cultura a la política: eficiencia, valores, la identidad que debe caracterizarnos como colombianos. Eso es fundamental para volver a tejer lazos con la ciudadanía y estar al servicio de la gente.

¿Qué prácticas del Congreso piensa que no son las adecuadas para hacer buenos debates desde esos valores que usted promueve?

Volvamos a una política de la escucha. No nos debemos llevar solamente por las emociones y lo que la gente quiere escuchar. Por los likes, por los debates llevados desde el irrespeto a las personas. Suave con las personas, duro con las ideas.

Proponer una política que estudie los problemas y lo haga también desde desde la escucha con las personas, con las comunidades, con los territorios. Yo creo que el servicio y la representación también vienen desde la escucha. Yo creo que también podemos hablar del debate respetuoso, de poder disentir en las ideas.

Desde una propuesta de qué es lo que más le conviene a los colombianos. Yo creo que esas son prácticas que tienen que cambiar del Congreso. No quiero generalizar, yo respeto lo público. Respeto a muchas personas de muchas orillas que se levantan todos los días para servirse al país. Pero me gustaría pensar en un congreso que está permeado por las ideas, por el servicio. Por cuidar de lo público que es lo nuestro.

¿Cuáles son las estrategias o la hoja de ruta que se plantea el Partido Liberal el próximo año?

Yo puedo hablar de mi. De mi estrategia, de mis propuestas. Yo creo que le corresponde a los directivos del Partido Liberal ser voceros sobre su hoja de ruta. Yo hablo de mi propuesta de lo que nosotros debemos liderar desde el país desde el Partido Liberal. Nosotros debemos proponer oportunidades, una profunda transformación social.

¿Cuál es la motivación para llegar a la política y aspirar al Senado?

Me siento muy entusiasmada de emprender este camino de política electoral, de poner mi nombre a consideración de los colombianos. Quiero aspirar al Senado para hacer de la cultura una política real de Estado.

¿Por qué la decisión de llegar directamente al Senado y no pasar por la Cámara?

A lo largo de estos últimos años he trabajado en Bogotá, he trabajado integrando procesos culturales y creativos no solamente de nuestra capital, sino de los territorios de nuestro país. Incluso he buscado la internacionalización y una voz diferente y el desarrollo de nuestro país a nivel internacional.

En este proceso, muchas de las personas con las que he trabajado me han pedido elevar precisamente esta voz, elevarla desde todo el país y me siento muy honrada de estar aspirando al Senado de la República el día de hoy.

