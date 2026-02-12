“Fuego amigo” en las listas al Congreso: Pacto, verdes y Oxígeno enfrentan estos ruidos

De izquierda a derecha: María del Mar Pizarro; Katherine Miranda; Ingrid Betancourt; Heraclito Landínez; Juan David Gómez y Sofía Gaviria. Foto: Archivo Particular

Las pugnas entre los candidatos al Congreso usualmente ocurren entre partidos contrarios; sin embargo, en esta elección, el fuego amigo ha sido el patrón en varias listas de aspirantes al Capitolio.

El primero de ellos se remonta a una decisión del Consejo Nacional Electoral que obligó al Pacto Histórico a cambiar el orden de su lista. El fallo se tomó por una demanda que emanó de una de las integrantes de la unidad de trabajo legislativo de la representante María del Mar Pizarro.

La lista pasó de ser cremallera a una en la que las tres mujeres con mayor votación en Bogotá en la consulta petrista del 26 de octubre pasado se quedaron en lo más alto de la lista. María Fernanda Carrascal mantuvo su cabeza de lista, mientras Laura “Lalis” Beltrán pasó del tercer lugar al segundo; y María del Mar Pizarro pasó de estar en el quinto lugar al tercero.

Por el lado de los hombres, estos movimientos pesaron en sus nuevos lugares. Daniel Monroy pasó de ocupar la segunda posición en la lista a la cuarta; mientras el representante Heráclito Landínez quedó en quinto lugar, luego de ocupar el cuarto en el primer orden.

Fuentes dentro del Pacto Histórico le aseguraron a este diario que Pizarro sí tenía un interés de que le reconocieran su tercera votación en la lista. Y pese a no considerarlo un fuego amigo, pues no quieren afectar el proyecto político, consideran que algunas de las integrantes de la lista sí tenían un interés más personal que partidista.

Estos reacomodos en la lista generaron fricciones dentro de un sector de la colectividad; varios simpatizantes del Pacto Histórico cargaron contra la representante Pizarro porque la demanda que derivó en estos ajustes vino de una asesora suya. Sin embargo, la misma Pizarro ha negado que la acción jurídica fuese direccionada de su parte y que, por el contrario, se trató de una decisión autónoma de quien dio el paso jurídico.

“Quiero dejar claro que yo no puse una demanda para lista la lista de Bogotá. [...] Hay otra demanda de una militante de mi partido que lo que dijo el CNE es que se tenía que respetar la consulta popular, ya que en el orden de esa elección habría paridad de género en los primeros renglones”, aseveró Pizarro en sus redes.

No se dejen mentir: yo no interpuse ninguna demanda. Y la demanda que podría afectar la lista es sobre un tema de coeficiente, no de paridad. Nuestra lealtad es con el proyecto político, la unidad real de las fuerzas progresistas y el Gobierno del Cambio. Mandar obedeciendo:… pic.twitter.com/Enp1LMM0ay — Mar Pizarro (@delmarpizarro) February 5, 2026

La decisión del CNE que generó esta polémica se basó en que, de acuerdo con la demanda, la lista cremallera que se postuló primero no respetaba la votación de la consulta del 26 de octubre, por lo que debía reorganizarse. Eso derivó en que ahora estén en los primeros cuatro lugares quienes más votos tuvieron, independiente de su género.

La polémica interna, y lo que puede leerse como fuego amigo, es que —según fuentes consultadas por El Espectador— varios miembros de la lista finalmente radicada el pasado domingo no están contentos con los puestos en los que quedaron. Y, en la misma línea de controversia, hay otras voces que apuntan a supuestas cercanías con Roy Barreras de quienes lanzaron los dardos contra las ahora punteras; este candidato está buscando respaldo en la izquierda luego de que Iván Cepeda, el ungido del presidente Gustavo Petro, decidiera ir directo a primera vuelta.

En defensa de Pizarro salió su compañera María Fernanda Carrascal, quien aseguró “no hubo fuego amigo”. También considera que los ataques provienen de quienes “no son capaces de competir en franca lid y le temen a la unidad del Pacto Histórico”.

No hubo “fuego amigo”.⁰Hubo ataques de quienes no son capaces de competir en franca lid y le temen a la unidad del Pacto Histórico.

Somos la lista del 🐆 y en unidad venceremos.⁰

Como cabeza de la lista a la Cámara por Bogotá, les invito a votar dos veces por el Pacto… pic.twitter.com/y1t6xEgNSt — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) February 7, 2026

Por su lado, el representante Heraclito Landínez considera esto como el salvavidas que necesitaba el proyecto. “Obviamente no se cumplieron los acuerdos de los partidos, pero somos respetuosos de la ley, porque es la máxima autoridad; además, esto fue la salvación para inscribir la lista”, comentó el representante.

El Pacto Histórico no ha sido la única lista que ha enfrentado conflictos entre sus miembros; en los últimos días, los ataques en redes sociales por parte del influencer y candidato al Senado, Juan Diego Gómez, hacia su compañera de lista Katherine Miranda.

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando Gómez, en un vídeo de TikTok —una red donde cuenta con 179 mil seguidores en TikTok—, cuestionaba el uso de una pañoleta de la minga indígena por parte de la representante Miranda en una fotografía tomada años atrás; además, la culpaba de ser la responsable de la decisión del CNE sobre la permanencia de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, debido a que ella fue la que presentó el recurso en contra de Cepeda.

Frente a esto, la representante Miranda aseguró que se debe a ataques del petrismo en su contra, que se suman a la larga lista de amenazas que ha acumulado en las últimas semanas. Además, considera que no es un fuego amigo por parte de su colectividad, pues Gómez fue avalado por el partido En Marcha, que comparte lista con el Verde para el Senado.

“No solamente ha sido él, he recibido amenazas de muerte porque, como yo fui quien demandó la inscripción de Cepeda a la consulta. Yo creo que el problema no es al interior del partido, sino el mismo Gobierno, como ha señalado a diferentes congresistas a nivel nacional, donde recibimos amenazas de muerte”, le dijo Miranda a El Espectador.

En sus redes sociales, el director del partido En Marcha, Juan Fernando Cristo repudió “las expresiones del candidato Juan David Gómez Camacho, incompatibles con nuestros principios democráticos y de respeto hacia las mujeres”. También anunció que le ordenaron a Gómez que se retirara el video y se abriera una investigación dentro del partido a partir de los estatutos vigentes.

Rechazamos de manera categórica las expresiones del candidato Juan David Gómez Camacho, incompatibles con nuestros principios democráticos y de respeto hacia las mujeres. El respeto y la dignidad no son negociables. Ya se ordenó retirar el video y se abrió investigación conforme… pic.twitter.com/II5PDqDAtX — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) February 7, 2026

El partido Alianza Verde, por su parte, rechazó los comentarios de Juan David Gómez, candidato al Senado por su coalición, sobre su compañera de lista, Katherine Miranda.

A su vez, presentaron una solicitud ante el CNE para que revoquen el aval, tras los comentarios que realizó Gómez en un vídeo de sus redes sociales el pasado 6 de febrero. La colectividad considera que las palabras de Gómez sobre Miranda son violencia política basada en género. El futuro de Gómez en la lista se definirá en la sala plena del CNE en los próximos días.

Hemos elevado solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sea revocado el aval otorgado a candidato del Senado de la República por Coalición Juan David Gómez Camacho, tras violencia política basada en género contra nuestra congresista @KatheMirandaP pic.twitter.com/oYbinWzUIT — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) February 10, 2026

