El Pacto de Petro modificó el orden de su lista cerrada a la Cámara por Bogotá: así quedó

María del Mar Pizarro, Iván Cepeda, María Fernanda Carrascal y Daniela Beltrán, quienes aquí aparecen junto a Iván Cepeda, tienen los tres primeros puestos de la lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego del revés que tuvo la lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, que por cuenta de una demanda que emanó de sus propias filas derivó en una reorganización, este domingo se presentó nuevamente esa plancha ante la Registraduría.

Los ajustes se hicieron luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) avalara los cambios exigidos por parte de la militancia y que, en lugar de que se diera una distribución en cremallera, se acogiera la votación que se dio en la consulta que se realizó el pasado 26 de octubre y que, entre otras cosas, ungió a Iván Cepeda como el aspirante presidencial del petrismo purasangre.

Más información: Las elecciones se definen en caliente y sin reglas claras: así serán las consultas de marzo

Así las cosas, de acuerdo con la inscripción realizada este domingo, la lista cerrada quedó encabezada por María Fernanda Carrascal, seguida de Laura “Lalis” Beltrán y de María del Mar Pizarro, cuya hermana, María José Pizarro, acompaña como jefa de debate la campaña presidencial de Cepeda.

Luego de esos tres primeros puestos, siguen Daniel Mauricio Monroy Hernández, Heráclito Landinez y, entre otros, Claudia Teresa Romero, Jairo León Vargas y Gabriel Becerra.

Es de su interés: ¿Siguen ruidos del Centro Democrático?: Cabal y Holguín no van a plaza pública con Valencia

De esa forma, contrario a lo que se había hecho en un principio bajo el concepto de cremallera, la lista a la Cámara por Bogotá quedó organizada de acuerdo al número de votos que se obtuvieron en la consulta del 26 de octubre.

La lista al Senado, que encabeza Carolina Corcho, se mantiene igual que cuando fue escrita; también es cerrada y esta sí va bajo el método de cremallera.

Comparta este contenido: Petro condiciona ascensos en Policía a resultados operativos en elecciones: se agita debate

Todos estos movimientos tienen efecto sobre la campaña que se adelanta para las votaciones del 8 de marzo próximo, cuando se elige a un nuevo Congreso y el Pacto de Petro no quiere reducir el número de curules que obtuvo en 2022: 20 en Senado y 27 en Cámara.

En esa misma jornada se votarán las tres consultas que se insirieron (Gran Consulta por Colombia, Consulta de las Soluciones y Frente Amplio), lo que dejó a los punteros de todas las encuestas —Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo— por fuera de estos procesos.

¡Lo logramos! Nos vemos el 8 de marzo.



Hoy las y los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico realizamos el proceso de reinscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, reafirmando nuestro compromiso con la unidad, la confianza y el… pic.twitter.com/uwna7iv18m — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) February 8, 2026

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.